இரு சக்கர வாகனத்தில் கொடிய விஷம் கொண்ட நாகம்! லாவகமாக பிடித்த பாம்பு பிடி வீரர்! - COBRA ENTERED TWOWHEELER

எந்த ஒரு வகையான பாம்பை பார்த்தாலும் அதனை அடிக்க கூடாது. உணவு தேடி பாம்புகள் வெளியே வந்திருக்கலாம். மனிதர்களுக்கு தொந்தரவு செய்யாத வகையில் அவை ஒதுங்கி செல்லும் குணம் கொண்டவை.

பாம்பை லாவகமாக பிடித்த பாம்பு பிடி வீரர்
பாம்பை லாவகமாக பிடித்த பாம்பு பிடி வீரர் (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 9, 2025 at 5:33 PM IST

கோயம்புத்தூர்: காந்திபுரம் சண்டே மார்க்கெட் பகுதியில் நிறுத்தி வைக்கப்பட்டிருந்த இரு சக்கர வாகனத்தில் புகுந்த கொடிய விஷம் கொண்ட நாகத்தை, பாம்பு பிடி வீரர் அரை மணி நேரமாக போராடி மீட்டுச் சென்றார்.

கோவை காந்திபுரம் பகுதி அதிக வர்த்தக நிறுவனங்கள் மற்றும் பேருந்து நிலையம் ஆகியவை அமைந்துள்ள பகுதியாகும். இங்கு பொருட்கள் வாங்கவும், பல்வேறு பணிகளுக்காகவும் ஆயிரக்கணக்கான பொதுமக்கள் தினம்தோறும் வந்து செல்கின்றனர். இதனால் இப்பகுதி எப்போதும் பெரும் பரபரப்புடன் காணப்படும்.

இந்நிலையில் இன்று கோவை துடியலூர் பகுதியைச் சேர்ந்த மைதிலி என்பவர் தனது இரு சக்கர வாகனத்தில் பொருட்கள் வாங்குவதற்காக காந்திபுரம் பகுதிக்கு வருகை தந்தார். நஞ்சப்பா சாலையில் உள்ள சண்டே மார்க்கெட் பகுதியில் தனது வாகனத்தை நிறுத்தி விட்டு பொருட்களை வாங்கி விட்டு மீண்டும் அவர் இரு சக்கர வாகனத்தை எடுக்க வந்த போது, வாகனத்தின் உள்ளே பாம்பு ஒன்று இருப்பதைக் கண்டு அதிர்ச்சி அடைந்தார்.

இருசக்கர வாகனத்தில் கொடிய விஷம் கொண்ட நாகம் (ETV Bharat Tamil Nadu)

உடனடியாக பாம்பு பிடிக்கும் பயிற்சி பெற்றவரான அமீனுக்கு தகவல் தெரிவிக்கப்பட்டது. சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்து வந்த அவர் வாகனத்தை ஆய்வு செய்த போது உள்ளே இருந்தது கொடிய விஷம் கொண்ட நாகம் என்பது தெரிய வந்தது. இதையடுத்து அவர் சுமார் அரை மணி நேரம் போராடி இரு சக்கர வாகனத்தின் பாகங்களை கழட்டி, உள்ளே பதுங்கி இருந்த சுமார் 3 அடி நீளம் உள்ள அந்த பாம்பை பத்திரமாக மீட்டார். இது போன்ற பாம்புகளை பார்த்தால் உடனடியாக பாம்பு பிடிக்கும் வீரர்கள், வனத்துறையினர் அல்லது தீயணைப்பு துறையினருக்கு தகவல் தெரிவிக்க வேண்டும் என அவர் வேண்டுகோள் விடுத்தார்.

இதனிடையே மக்கள் நெருக்கடி மற்றும் கனரக வாகனங்கள் அதிகம் செல்லும் சாலையில் இந்த பாம்பு சுற்றி திரிந்த சம்பவம் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது. அருகில் உள்ள செம்மொழி பூங்கா கட்டுமான பகுதியில் இருந்து இந்த பாம்பு சாலையில் உணவு தேடி வந்திருக்கலாம் என கருதப்படுகிறது.

இதையும் படிங்க: சென்னை விமான நிலையத்தில் 4 கிலோ ஹைட்ரோபோனிக் கஞ்சா பறிமுதல்!

மேலும் பேசிய பாம்பு பிடி வீரர் அமீன், "பாம்பை பார்த்த உடனே பயத்தில் அதனை அடித்து கொன்று விடுகின்றனர், அவ்வாறு செய்யாமல் பாம்பு பிடி வீரர்களுக்கோ அல்லது வனத் துறையினர், தீயணைப்பு துறையினருக்கு தகவல் தெரிவித்தால் அவர்கள் அங்கு வந்து உடனடியாக அந்த பாம்பை பிடித்து சென்று அடர்ந்த வனப்பகுதியில் விட்டு விடுவார்கள்" என்றார்.

