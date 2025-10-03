ETV Bharat / state

பொதுநல வழக்கு தொடர்ந்தவருக்கு கொலை மிரட்டல் - தவெக நிர்வாகி மீது வழக்கு!

உரிய பாதுகாப்பு வசதிகள் இன்றி ரோட் ஷோ மற்றும் பேரணிகள் நடத்த தவெக உள்ளிட்ட கட்சிகளுக்கு அனுமதி வழங்கக் கூடாது என கதிரேசன் என்பவர் தாக்கல் செய்த பொதுநல வழக்கில் குறிப்பிட்டிருந்தார்.

செய்தியாளர்களை சந்தித்த வழக்கறிஞர் அமரவேல் பாண்டியன்
செய்தியாளர்களை சந்தித்த வழக்கறிஞர் அமரவேல் பாண்டியன் (ETV Bharat Tamil Nadu)
October 3, 2025

மதுரை: விஜய் பரப்புரை கூட்ட நெரிசலில் 41 பேர் உயிரிழந்த சம்பவம் தொடர்பாக பொது நல வழக்கு தொடர்ந்தவருக்கு கொலை மிரட்டல் விடுத்ததாக தவெக நிர்வாகி மீது சென்னை உயர் நீதிமன்ற மதுரை கிளையில் வழக்கு தொடரப்பட்டுள்ளதாக வழக்கறிஞர் தெரிவித்துள்ளார்.

கரூரில் கடந்த 27 ஆம் தேதி நடைபெற்ற விஜய் பரப்புரை கூட்ட நெரிசலில் சிக்கி 41 பேர் உயிரிழந்தனர். இந்த சம்பவம் தேசிய அளவில் பெரும் அதிர்வலைகளை ஏற்படுத்திய நிலையில், இது தொடர்பாக உயர் நீதிமன்ற ஓய்வு பெற்ற நீதிபதி அருணா ஜெகதீசன் தலைமையில் ஒரு நபர் விசாரணை ஆணையத்தை தமிழக அரசு அமைத்துள்ளது. அவர் கடந்த சில நாட்களாக சம்பவ நடைபெற்ற இடத்தில் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகிறார்.

இந்த நிலையில் விஜய் பரப்புரை கூட்ட நெரிசலில் நடைபெற்ற துயர சம்பவம் தொடர்பாக தவெக கரூர் மாவட்ட செயலாளர் மதியழகன் மற்றும் நிர்வாகி பவுன்ராஜ் ஆகியோர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர். மேலும், தவெக பொதுச் செயலாளர் புஸ்ஸி ஆனந்த் உள்ளிட்டோரை கைது செய்ய போலீசார் தனிப்படை அமைத்து தீவிரமாக தேடி வருகிறார்கள்.

இந்த பரபரப்பான சூழலில் விஜய்யின் பரப்புரை கூட்டம் அடுத்த இரண்டு வாரங்களுக்கு ஒத்தி வைக்கப்படுவதாக அக்கட்சி சார்பாக அறிவிப்பு வெளியாகி இருக்கின்றது. முன்னதாக இது போன்ற கூட்டங்களை முறைப்படுத்தவும், சிபிஐ விசாரணை உள்ளிட்டப் பல்வேறு கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி சென்னை உயர் நீதிமன்றம் மதுரை கிளையில் ஏழு பொது நல வழக்குகள் தாக்கல் செய்யப்பட்டன. இதில் உரிய பாதுகாப்பு வசதிகள் இன்றி ரோட் ஷோ மற்றும் பேரணிகள் நடத்த தவெக உள்ளிட்ட கட்சிகளுக்கு அனுமதி வழங்கக் கூடாது என கதிரேசன் என்பவர் தான் தாக்கல் செய்த பொது நல வழக்கில் குறிப்பிட்டு இருந்தார். இந்த வழக்கில் நீதிபதிகள் பல உத்தரவுகளை பிறப்பித்து இருந்தனர்.

இந்நிலையில் வழக்கை தாக்கல் செய்த கதிரேசன் என்பவரது வீட்டிற்கு நேரில் சென்று தவெக நிர்வாகி கொலை மிரட்டல் விடுத்ததாக அவரது வழக்கறிஞர் அமரவேல் பாண்டியன் குற்றம்சாட்டியுள்ளார்.

இது குறித்து வழக்கறிஞர் அமரவேல் பாண்டியன் செய்தியாளர்களை சந்தித்து கூறும் போது, ''இன்று நடைபெற்ற வழக்கு விசாரணையில் நீதிபதி உத்தரவிட்ட பின்னர் எனது மனுதாரர் கதிரேசன் வீட்டிற்கு நேரடியாக சென்ற தமிழக வெற்றிக்கழகம் பூதக்குடி பகுதி கிளைக் கழக செயலாளர் வினோத் என்பவர் மிரட்டியுள்ளார்.

உடனே எனக்கு தொலைபேசி செய்தவுடன் அங்கிருந்து உடனடியாக வினோத்தும், அவருடன் வந்த மற்ற கட்சி நிர்வாகிகளும் புறப்பட்டு சென்று விட்டனர். வீட்டிற்கே வந்து மிரட்டல் விடுத்தைக் குறிப்பிட்டு உயர் நீதிமன்ற மதுரை கிளையில் இன்று ஒரு வழக்கு தாக்கல் செய்துள்ளோம். இது விரைவில் விசாரணைக்கு வரும்'' என்று வழக்கறிஞர் அமரவேல் பாண்டியன் கூறினார்.

