ETV Bharat / state

''பணிக்கு திரும்பாவிட்டால் வேறு ஆட்கள் நியமனம் என்பது மிரட்டுவது போல் உள்ளது'' - தூய்மை பணியாளர்கள் உயர் நீதிமன்றத்தில் முறையீடு!

தனியார் நிறுவனம் சார்பில் மூத்த வழக்கறிஞர் ஆஜராகி 400 பேர் வேலைக்கு வரவில்லை என்றால் வேறு ஆட்களை கொண்டு பணி இடங்களை நிரப்ப வேண்டிய நிலை உள்ளதாக கூறினார்.

சென்னை உயர் நீதிமன்றம்
சென்னை உயர் நீதிமன்றம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : October 6, 2025 at 10:59 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

சென்னை: பணிக்கு திரும்பாவிட்டால் வேறு ஆட்களை அமர்த்துவோம் என்று கூறுவது தங்களை மிரட்டுவது போல உள்ளதாக மாநகராட்சி தூய்மை பணியாளர்கள் தரப்பில் சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் தெரிவிக்கப்பட்டது.

சென்னை மாநகராட்சியில் உள்ள 5 மற்றும் 6 ஆவது மண்டலங்களில் தூய்மைப் பணிகளை தனியாருக்கு வழங்குவதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து, உழைப்போர் உரிமை இயக்கம் சார்பில் தாக்கல் செய்யப்பட்ட வழக்கை விசாரித்த நீதிபதி கே.சுரேந்தர், ''தூய்மை பணிகளை தனியாருக்கு வழங்கும் மாநகராட்சி தீர்மானத்தை ரத்து செய்ய முடியாது. அதே சமயம் தூய்மை பணியாளர்கள் கடைசியாக பெற்ற ஊதியத்தையே சம்பளமாக வழங்க வேண்டும்'' என்று உத்தரவிட்டு இருந்தார்.

தனி நீதிபதியின் இந்த உத்தரவுக்கு தடை விதிக்கக் கோரியும், அதை ரத்து செய்யக் கோரியும், உழைப்போர் உரிமை இயக்கம் சார்பில் சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் மேல்முறையீடு செய்யப்பட்டது. இந்த மேல்முறையீட்டு மனு நீதிபதிகள் எம்.எஸ்.ரமேஷ் மற்றும் ஆர்.சக்திவேல் அமர்வில் விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது தனியார் நிறுவனம் சார்பில் ஆஜரான மூத்த வழக்கறிஞர் விஜய் நாராயண் நீதிமன்றத்தில் அறிக்கை ஒன்றை தாக்கல் செய்தார்.

அதில், இரண்டு மண்டலங்களுக்கு சேர்த்து மொத்தம் 3809 ஊழியர்கள் தேவைப்படும் நிலையில் இதுவரை 2688 பேர் பணியமர்த்தப்பட்டுள்ளனர். மேலும் மனுதாரர் சங்கத்தை சேர்ந்த 821 பேருக்கு பணி ஆணை வழங்கப்பட்டதில் 421 பேர் பணிக்கு வந்துவிட்ட நிலையில் 400 பேர் இதுவரை பணிக்கு வரவில்லை என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

இதனையடுத்து வாதத்தை தொடர்ந்த தனியார் நிறுவனத்தின் மூத்த வழக்கறிஞர், ''400 பேர் வேலைக்கு வரவில்லை என்றால் வேறு ஆட்களை கொண்டு அந்த பணி இடங்களை நிரப்ப வேண்டிய நிலை உள்ளது. இல்லையென்றால், குப்பைகள் தேங்கி நோய் தொற்று பாதிப்பு ஏற்படும்'' என்று தெரிவித்தார்.

1. இதையும் படிங்க: தீபாவளிக்கு சொந்த ஊருக்கு போகணுமா? 20,378 சிறப்பு பேருந்துகளை அறிவித்த தமிழ்நாடு அரசு!

2. இதையும் படிங்க: நாங்களா விஜய்க்கு அடைக்கலம்? ஆதவ் அர்ஜுனா மீது ஏன் நடவடிக்கை எடுக்கல? அண்ணாமலை கேள்வி!

அதற்கு, ''தனியார் நிறுவனத்தின் இந்த நிலைப்பாடு சரியானது தான்'' என அரசு தலைமை வழக்கறிஞர் பி.எஸ்.ராமன் தெரிவித்தார். இதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்த தூய்மை பணியாளர்கள் தரப்பு வழக்கறிஞர், தனியார் நிறுவனத்தில் செயல்பாடு தங்களை மிரட்டுவது போல உள்ளதாக தெரிவித்தார். இதனையடுத்து ''பணியில் சேர்ந்த பின்னர் தூய்மை பணியாளர்கள் தங்கள் கோரிக்கைகளை முன்வைக்கலாமே?'' என கேள்வி எழுப்பிய நீதிபதிகள் வழக்கு விசாரணையை அக்டோபர் 27 ஆம் தேதிக்கு ஒத்திவைத்தனர்.

For All Latest Updates

TAGGED:

SANITATION WORKERSMADRAS HIGH COURTதூய்மை பணியாளர்கள் வழக்குசென்னை உயர் நீதிமன்றம்SANITATION WORKERS CASE

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ரஜினி பட பாணியில்... சிட்டுக்குருவிகளை பாதுகாக்கும் 'ரியல் பட்சி ராஜன்'!

14 ஆண்டுகளில் 379 உயிரிழப்புகள்... கண்ணீர் வரவழைக்கும் 'பட்டாசு' நகரின் கதை!

ஜப்பானிய திசு முறையில் ஆவணங்கள் எவ்வாறு மாற்றப்படுகின்றன?

ரேபிஸ் தடுப்பூசி போட்டும் நிகழ்ந்த துயரம்! சென்னை ஆட்டோ ஓட்டுநருக்கு நடந்தது என்ன?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.