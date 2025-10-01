ETV Bharat / state

எண்ணூர் அனல் மின் நிலைய விபத்து: பலியான 9 தொழிலாளர்கள் குடும்பத்துக்கு ரூ.10 லட்சம் நிவாரணம்!

சுமார் 150 அடி உயரத்தில் 10 வடமாநிலத் தொழிலாளர்கள் பணியாற்றி வந்துள்ளனர். அப்போது வளைவுகள் அமைக்க பொருத்தப்பட்ட இரும்பு கம்பிகள் திடீரென சரிந்து, தொழிலாளர்கள் மீது விழுந்துள்ளன.

விபத்து நடந்த பகுதி
விபத்து நடந்த பகுதி (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : October 1, 2025 at 6:05 PM IST

திருவள்ளூர்: எண்ணூர் அனல் மின் நிலையத்தில் 9 பேர் உயிரிழந்த நிலையில், அவர்கள் அனைவரின் குடும்பங்களுக்கும் ரூ.10 லட்சம் நிவாரணத்தை முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் அறிவித்துள்ளார்.

எண்ணூர் அனல்மின் நிலையத்தில் கட்டுமான பணிகள் நடைபெற்று வருகின்றன. அனல் மின் நிலையத்தில் நிலக்கரியை கையாளும் கிடங்கு பிரிவில், வட மாநில தொழிலாளர்கள் பிரம்மாண்ட ராட்சத வளைவு அமைக்கும் பணியில் ஈடுபட்டிருந்தனர்.

இந்நிலையில், நேற்று மாலை (செப்.30) சுமார் 150 அடி உயரத்தில் 10 வடமாநிலத் தொழிலாளர்கள் பணியாற்றி வந்துள்ளனர். அப்போது வளைவுகள் அமைக்க பொருத்தப்பட்ட இரும்பு கம்பிகள் திடீரென சரிந்து, தொழிலாளர்கள் மீது விழுந்தன. இந்த விபத்தில் தலை மற்றும் உடலில் பலத்த காயமடைந்த தொழிலாளர்கள், ரத்த வெள்ளத்தில் மயங்கினர்.

உடனடியாக அருகில் இருந்தவர்கள் இடிபாடுகளில் சிக்கிய 10 பேரையும் ஆம்புலன்ஸ் மூலமாக அரசு ஸ்டான்லி மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர். அங்கு பரிசோதித்த மருத்துவர்கள் அசாம் மாநிலத்தைச் சேர்ந்த 9 தொழிலாளர்கள் இறந்து விட்டதாக தெரிவித்தனர். விபத்தில் ஒருவர் பலத்த காயங்களுடன் தீவிர சிகிச்சை பிரிவில் அனுமதிக்கப்பட்டு சிகிச்சை பெற்று வருகிறார்.

இதற்கிடையே விபத்தில் உயிரிழந்த தொழிலாளர்களுக்கு முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் இரங்கல் தெரிவித்தார். மேலும், அவர்களின் குடும்பத்தினருக்கு தலா ரூ.10 லட்ச ரூபாய் நிவாரணம் வழங்கவும் உத்தரவிட்டார். உயிரிழந்தவர்களின் சடலங்களை சொந்த ஊருக்கு கொண்டு செல்ல உரிய நடவடிக்கை மேற்கொள்ள அரசு அதிகாரிகளுக்கு முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் அறிவுறுத்தினார்.

அதேபோல, பிரதமர் நிவாரண நிதியில் இருந்து, உயிரிழந்தவர்களின் குடும்பத்திற்கு தலா ரூ.2 லட்சம்வழங்க பிரதமர் மோடி உத்தரவிட்டார். இதற்கிடையே, தமிழ்நாடு மின் வாரியத் தலைவர் ராதாகிருஷ்ணன், விபத்து நிகழ்ந்த இடத்தில் நே ரில் ஆய்வு மேற்கொண்டார். பின்னர் செய்தியாளர்களை சந்தித்த அவர், ''எண்ணூர் அனல் மின் நிலையம் கட்டுமான பணிகள் ரூ.11,000 கோடி மதிப்பீட்டில் BHEL நிறுவனம் மூலம் நடைபெற்று வருகிறது.

இந்த கட்டுமான பணிகள் 73% முடிவடைந்து, அடுத்த 6 மாதங்களில் மின் உற்பத்தியை தொடங்க திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. பல்வேறு கட்டுமான பணிகளில் 3700 தொழிலாளர்கள் பணியாற்றி வருகின்றனர். நிலக்கரி கிடங்கு அமைக்கும் பணிகளில் ராட்சத கிரேன் உதவியுடன் 150 அடி உயரத்தில் பணியாற்றியபோது விபத்து நேரிட்டுள்ளது. இதில் துரதிஷ்டவசமாக 9 தொழிலாளர்கள் உயிரிழந்தனர். ஒருவர் மட்டும் காயங்களுடன் மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வருகிறார்.

இங்கு பணியாற்றிய அனைத்து தொழிலாளர்களும் திறன் சார்ந்த பணியாளர்கள். அப்படியிருக்கையில், விபத்து எப்படி நேர்ந்தது? என்பது குறித்து தொழில்நுட்ப வல்லுநர்கள் குழு அமைத்து விசாரணை நடத்தி காரணம் கண்டறியப்படும்" என்றார். மேலும், விபத்து குறித்து காட்டூர் போலீசார், கட்டுமான பணியை மேற்கொள்ளும் துணை ஒப்பந்ததாரர் மீது 2 பிரிவுகளின் கீழ் வழக்கு பதிவு செய்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.

