அதுக்குன்னு இப்படியா! ஏர்போர்ட் டோல்கேட் தடுப்புகளை உடைத்து கொண்டு செல்ல முயன்ற கார் - நடந்தது என்ன?

சென்னை விமான நிலைய டோல்கேட் தடுப்புகளை உடைத்துக் கொண்டு கார் ஓட்டுநருக்கு ரூ.3000 அபராதம் விதிக்கப்பட்டது.

டோல்கேட் தடுப்புகளை உடைத்துக் கொண்டு சென்ற நபரிடம் போலீசார் விசாரணை செய்யும் காட்சி
தடுப்புகளை உடைத்துக் கொண்டு சென்ற நபரிடம் போலீசார் விசாரணை (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 30, 2025 at 5:11 PM IST

சென்னை: பார்க்கிங் கட்டணம் வசூலிப்பதில் தாமதம் ஏற்பட்டதால் ஆத்திரமடைந்த கார் ஓட்டுநர், விமான நிலைய டோல்கேட் தடுப்புகளை உடைத்துக் கொண்டு செல்ல முயன்ற சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

சென்னை விமான நிலையத்தில் புதிய அடுக்குமாடி கார் பார்க்கிங் கட்டடம் கட்டப்பட்ட பின்பு, புதிய பார்க்கிங்கின் கட்டண விதிகள் அமலுக்கு கொண்டு வரப்பட்டுள்ளன. அதில், விமான நிலையத்தில் பயணிகளை இறக்கி விட வரும் கார் ஓட்டுநர்கள், குறிப்பிட்ட நேரத்திற்குள் வெளியே சென்று விட்டால் கட்டணம் இல்லை.

இதனால், கார் ஓட்டுநர்கள் பயணிகளை இறக்கிவிட்டவுடன் உடனடியாக விமான நிலையத்தை விட்டு வெளியேறி வருகின்றனர். இந்த நிலையில் சென்னை விமான நிலையத்தில் நேற்று (செப்.29) இரவு பயணி ஒருவர் காரில் விமான நிலையத்திலிருந்து வெளியே சென்றுள்ளார்.

பிறகு, விமான நிலைய டோல்கேட்டில் கட்டணம் செலுத்துவதற்காக காரை நிறுத்திய போது, அந்த காரின் பதிவு எண்ணை வைத்து ஆன்லைன் மூலம் எவ்வளவு கட்டணம் என ஊழியர்கள் பார்த்துள்ளனர். அப்போது சர்வர் செயலிழந்த காரணத்தால், அவரது கட்டணத்தை வசூலிப்பதில் தாமதம் ஏற்பட்டது.

கிட்டத்தட்ட 10 நிமிடங்களுக்கு மேலாக காத்திருந்த கார் ஓட்டுநர், ஆத்திரத்தில் பார்க்கிங் நிர்வாக ஊழியர்களிடம் வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டுள்ளார். அப்போது, பணியிலிருந்த ஊழியர்களும் அவருடன் வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டதால் பரபரப்பு ஏற்பட்டது. ஒரு கட்டத்தில் கோபமடைந்த ஓட்டுநர், தனது காரை எடுத்துக் கொண்டு டோல்கேட் தடுப்புகளை இடித்துத் தள்ளி விட்டு விமான நிலையத்திலிருந்து வெளியேற முற்பட்டுள்ளார்.

அதனால் அதிர்ச்சியடைந்த டோல்கேட் ஊழியர்கள் காரை தடுத்து நிறுத்தி, அவரை காரில் இருந்து கீழே இறங்க சொல்லி பிரச்சனை செய்தனர். மேலும், இது குறித்து சென்னை விமான நிலைய காவல் துறைக்கு தகவல் கொடுக்கப்பட்டது. அந்த தகவலின் அடிப்படையில் சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்து வந்த போலீசார் இருதரப்பிடமும் பேச்சுவார்த்தையில் ஈடுபட்டனர்.

தடுப்புகளை உடைத்து கொண்டு சென்ற நபரிடம் போலீசார் விசாரணை (ETV Bharat Tamil Nadu)

அப்போது டோல்கேட் ஊழியர்கள் தரப்பில், “இவர்களுக்கான பார்க்கிங் கட்டணத்தை ஆன்லைன் மூலம் பார்த்த போது, சர்வர் டவுன் ஆகிவிட்டது. இதனால் 10 நிமிடத்திற்கு மேலாகத் தாமதமானது. அதனால் ஆத்திரமடைந்த அவர் டோல்கேட் தடுப்புகளை இடித்து உடைத்து விட்டார். ஆகையால், அதற்கான அபராதத் தொகையாக ரூ.7,500 கட்ட வேண்டும்” என போலீசாரிடம் தெரிவித்தனர்.

தொடர்ந்து கார் ஓட்டுநர் தரப்பில், “தன்னை நீண்ட நேரம் காக்க வைத்தது மட்டுமின்றி, தன்னிடம் ஆபாச வார்த்தைகளால் வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டனர். அதனால் தான் ஆத்திரமடைந்து டோல்கேட் தடுப்புகளை இடித்துத் தள்ளி விட்டு வெளியேற முயன்றேன். நான் வேண்டுமென்று இதை செய்யவில்லை” என தெரிவித்தார்.

இதையும் படிங்க: 'கேன் குடிநீர்' பாதுகாப்பானதா? பகீர் கிளப்பும் மருத்துவர்கள்!

அதனைத் தொடர்ந்து, இருதரப்பு மீதும் தவறுகள் உள்ளதாக தெரிவித்த போலீசார், பயணிகளை மரியாதை இல்லாமல் பேசுவது தவறு என டோல்கேட் ஊழியர்களை கண்டித்தனர். மேலும், ஆன்லைன் மூலம் பார்க்கும் போது சர்வர் டவுனாகினால், அதற்கு மாற்று ஏற்பாடுகளை பார்க்கிங் நிர்வாகம் செய்ய வேண்டும் என அறிவுறுத்திய போலீசார் ரூ.7,500 அபராதத்தை குறைக்க வேண்டும் என்று தெரிவித்தனர்.

இதையடுத்து, கார் ஓட்டுநருக்கு ரூ.3,000 அபராதத்தை விதித்து, அதை கட்டாயம் கட்ட வேண்டும் என பார்க்கிங் நிர்வாகம் தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டது. அப்போது, வேறு வழியில்லாமல் கார் ஓட்டுநர் அந்த அபராதத் தொகையை ஆன்லைன் மூலம் செலுத்தி விட்டு, அதற்கான ரசீதைப் பெற்றுக் கொண்டு விமான நிலையத்திலிருந்து கிளம்பினர். இதனால், அப்பகுதியில் சிறிது நேரம் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.

