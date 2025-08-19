சென்னை: பிட்புல் ரக நாய் கடித்து சமையல் தொழிலாளி உயிரிழந்த சம்பவம் அதிர்ச்சியையும், பரபரப்பையும் ஏற்படுத்தியுள்ளது.
சென்னை ஜாபர்கான்பேட்டை பகுதியை சேர்ந்தவர் கருணாகரன் (48). இவர் சமையல் வேலை செய்து வந்தார். இவருக்கு கடந்த ஆறு மாதங்களுக்கு முன்பு வலது காலில் பலத்த காயம் ஏற்பட்டு அதற்கு சிகிச்சை பெற்று வந்துள்ளார். இதற்கிடையே அவ்வப்போது சமையல் வேலைக்கு மட்டும் சென்று வந்துள்ளார்.
இந்த நிலையில், நேற்று கருணாகரன், ஜவகர் என்பவருடன் சமையல் வேலைக்கு சென்று விட்டு இன்று மதியம் (ஆகஸ்ட் 19) வீடு திரும்பினார். அப்போது கருணாகரன் வீட்டிற்கு உள்ளே செல்லாமல் வெளியே அமர்ந்து கொண்டு இருந்துள்ளார். இந்த நிலையில், கருணாகரனின் வீட்டிற்கு அருகில் வசிக்கும் பூங்கொடி என்பவர் தான் வளர்க்கும் பிட்புல் ரக நாயை வெளியே அழைத்து வந்துள்ளார். அப்போது திடீரென அந்த நாய் பாய்ந்து கருணாகரனை கை, கால், தொடை மற்றும் பிறப்புறுப்பிலும் கடுமையாக கடித்து குதறி உள்ளது. மேலும், பிடிக்க முயன்ற பூங்கொடியையும் அந்த நாய் கடித்துள்ளது.
இதில் படுகாயம் அடைந்த கருணாகரனை அப்பகுதி மக்கள் மீட்டு 108 ஆம்புலன்ஸ் மூலம் கேகே நகர் அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர். அங்கு தீவிர சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வந்த நிலையில், சிகிச்சை பலனின்றி கருணாகரன் உயிரிழந்தார். இதுகுறித்து தகவல் அறிந்து மருத்துவமனைக்குச் சென்ற குமரன் நகர் போலீசார் அவரது உடலை மீட்டு உடற்கூறு ஆய்விற்காக கேகே நகர் இஎஸ்ஐ மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர்.
மேலும், குமரன் நகர் போலீசார் சம்பவம் நடந்த இடத்தில் உள்ள சிசிடிவி காட்சிகளை கைப்பற்றி, நாய் அவரை எப்படி தாக்கி கடித்தது? என்பது குறித்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர். அத்துடன், பூங்கொடி வளர்த்து வந்த பிட்புல் ரக நாயை அவர் முறையாக பராமரித்து அதற்கு தடுப்பூசி செலுத்தினாரா? வெளியில் அழைத்து வந்த போது நாய்க்கு முக கவசம் அணியப்பட்டு இருந்ததா? என்பதை குறித்தும் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.
இதற்கிடையே, குமரன் நகர் போலீசார் இந்த சம்பவத்தின் அடிப்படையில் நாயின் உரிமையாளர் பூங்கொடி மீது 304(a) என்ற பிரிவின் கீழ் வழக்குப்பதிவு செய்துள்ளனர். மேலும், பூங்கொடியையும் நாய் கடித்து உள்ளதால் அவரும் மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வருகிறார். மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வரும் பூங்கொடி சிகிச்சை முடிந்து கைது செய்யப்படுவார் என போலீசார் தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
சென்னையில் மிகவும் ஆபத்தான பிட்புல் ரக நாய் கடித்து ஒருவர் உயிரிழந்த சம்பவம் அதிர்ச்சியையும், பரபரப்பையும் ஏற்படுத்தியுள்ளது.