ETV Bharat / state

யானை தாக்கியதில் தொழிலாளி உயிரிழப்பு: நீலகிரியில் தொடரும் சோகம்! - MAN KILLED IN ELEPHANT ATTACK

யானைகள் ஊருக்குள் வருவதை தடுக்க நிரந்தர தீர்வு காண வேண்டும் என பொதுமக்கள் கோரிக்கை வைத்துள்ளனர்.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 30, 2025 at 8:34 PM IST

1 Min Read

நீலகிரி: காட்டு யானை தாக்கியதில் ஆந்திராவை சேர்ந்த தோட்டத் தொழிலாளி உயிரிழந்த சம்பவம் சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

நீலகிரி மாவட்டம் 65% வனப்பகுதியை கொண்டது என்பதால் கரடி, யானை, புலி, சிறுத்தை உள்ளிட்ட வனவிலங்குகள் அதிகமாக வாழ்ந்து வருகின்றனர். இவை அவ்வப்போது உணவு, தண்ணீர் தேடி குடியிருப்புப் பகுதிகளுக்குள் புகுவது வழக்கமாக உள்ளது. குறிப்பாக, மஞ்சூர், கீழ் குந்தா, கெத்தை பகுதிகளில் கடந்த சில நாட்களாகவே காட்டு யானைகளின் நடமாட்டம் அதிகரித்துள்ளது. இதனால், பல நேரங்களில் மனித-மிருக மோதல் ஏற்பட்டு உயிரிழப்பும் ஏற்படுகிறது.

யானை தாக்கி உயிரிழந்த நபர்
யானை தாக்கி உயிரிழந்த நபர் (ETV Bharat Tamil Nadu)

இந்நிலையில், மஞ்சூர் அருகே பென்ஸ்டாக் பகுதியில் தனியாருக்கு சொந்தமான விவசாய நிலம், பண்ணை வீடு உள்ளது. அங்கு ஆந்திரா மாநிலத்தை சேர்ந்த சுகுந்தராவ் (35), கடந்த 6 ஆண்டுகளாக தோட்டத் தொழிலாளியாக வேலை பார்த்து வருகிறார். இந்நிலையில், இன்று காலை நேரத்தில் விநோதமான சத்தம் கேட்டதால் அதை பார்ப்பதற்காக சுகுந்தராவ் வெளியே வந்துள்ளார்.

அப்போது, தோட்டத்திற்குள் புகுந்த யானை சுகுந்தராவை கண்டதும், அவரை விடாமல் துரத்தி தாக்கியுள்ளது. அதில் வலி தாங்க முடியாமல் சுகுந்தராவ் கத்தியுள்ளார். அந்த அலறல் சத்தம் கேட்டு, சம்பவ இடத்திற்கு வந்த சக ஊழியர்கள், ரத்த வெள்ளத்தில் மிதந்த சுகுந்தராவை மீட்டனர்.

ஆனால், யானை தாக்கியதில் சுகுந்தராவ் சம்பவம் இடத்திலேயே உயிரிழந்துவிட்டார். அதனைக்கண்டு அதிர்ச்சியடைந்த அப்பகுதியினர் உடனடியாக வனத்துறை மற்றும் காவல்துறையினருக்கு தகவல் கொடுத்துள்ளனர்.

இதற்கிடையே சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்து வந்த குந்தா வனச்சரகர் செல்வகுமார் தலைமையிலான வனத்துறையினர், உயிரிழந்த நபரின் உடலை மீட்டு பிரேதப் பரிசோதனைக்காக உதகை அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர். இதுதொடர்பாக வழக்குப் பதிவு செய்த போலீசார் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.

இதையும் படிங்க: 90 வயது முதியவரை தாக்கிய யானை: போராட்டத்தில் குதித்த பொதுமக்கள்... முடங்கிய போக்குவரத்து!

யானை தாக்கியதில் ஆந்திராவை சேர்ந்த தோட்டத் தொழிலாளி உயிரிழந்த சம்பவம் அப்பகுதியில் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இதனால் அச்சமடைந்துள்ள அப்பகுதி மக்கள், வனத்துறையினர் கண்காணிப்புப் பணியை தீவிரப்படுத்த வேண்டும் எனவும், யானைகள் ஊருக்குள் வருவதை தடுக்க நிரந்தர தீர்வு காண வேண்டும் எனவும் கோரிக்கை வைத்துள்ளனர்.

முன்னதாக, நீலகிரி மாவட்டம் நியூஹோப் பகுதியை சேர்ந்த மணி (60) என்பவர், ஆகஸ்ட் 12ஆம் தேதி காலையில் தனியார் தேயிலை தோட்டத்திற்கு பணிக்குச் சென்ற போது, வனப்பகுதியிலிருந்து வெளியேறிய காட்டு யானை அவரை தாக்கியது. இதில் சம்பவ இடத்திலேயே அவர் பரிதாபமாக உயிரிழந்தார். இதனால், ஆத்திரமடைந்த அப்பகுதி மக்கள், உயிரிழந்த நபரின் உடலை சாலையில் வைத்து போராட்டத்தில் ஈடுபட்டது குறிப்பிடத்தக்கது.

நீலகிரி: காட்டு யானை தாக்கியதில் ஆந்திராவை சேர்ந்த தோட்டத் தொழிலாளி உயிரிழந்த சம்பவம் சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

நீலகிரி மாவட்டம் 65% வனப்பகுதியை கொண்டது என்பதால் கரடி, யானை, புலி, சிறுத்தை உள்ளிட்ட வனவிலங்குகள் அதிகமாக வாழ்ந்து வருகின்றனர். இவை அவ்வப்போது உணவு, தண்ணீர் தேடி குடியிருப்புப் பகுதிகளுக்குள் புகுவது வழக்கமாக உள்ளது. குறிப்பாக, மஞ்சூர், கீழ் குந்தா, கெத்தை பகுதிகளில் கடந்த சில நாட்களாகவே காட்டு யானைகளின் நடமாட்டம் அதிகரித்துள்ளது. இதனால், பல நேரங்களில் மனித-மிருக மோதல் ஏற்பட்டு உயிரிழப்பும் ஏற்படுகிறது.

யானை தாக்கி உயிரிழந்த நபர்
யானை தாக்கி உயிரிழந்த நபர் (ETV Bharat Tamil Nadu)

இந்நிலையில், மஞ்சூர் அருகே பென்ஸ்டாக் பகுதியில் தனியாருக்கு சொந்தமான விவசாய நிலம், பண்ணை வீடு உள்ளது. அங்கு ஆந்திரா மாநிலத்தை சேர்ந்த சுகுந்தராவ் (35), கடந்த 6 ஆண்டுகளாக தோட்டத் தொழிலாளியாக வேலை பார்த்து வருகிறார். இந்நிலையில், இன்று காலை நேரத்தில் விநோதமான சத்தம் கேட்டதால் அதை பார்ப்பதற்காக சுகுந்தராவ் வெளியே வந்துள்ளார்.

அப்போது, தோட்டத்திற்குள் புகுந்த யானை சுகுந்தராவை கண்டதும், அவரை விடாமல் துரத்தி தாக்கியுள்ளது. அதில் வலி தாங்க முடியாமல் சுகுந்தராவ் கத்தியுள்ளார். அந்த அலறல் சத்தம் கேட்டு, சம்பவ இடத்திற்கு வந்த சக ஊழியர்கள், ரத்த வெள்ளத்தில் மிதந்த சுகுந்தராவை மீட்டனர்.

ஆனால், யானை தாக்கியதில் சுகுந்தராவ் சம்பவம் இடத்திலேயே உயிரிழந்துவிட்டார். அதனைக்கண்டு அதிர்ச்சியடைந்த அப்பகுதியினர் உடனடியாக வனத்துறை மற்றும் காவல்துறையினருக்கு தகவல் கொடுத்துள்ளனர்.

இதற்கிடையே சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்து வந்த குந்தா வனச்சரகர் செல்வகுமார் தலைமையிலான வனத்துறையினர், உயிரிழந்த நபரின் உடலை மீட்டு பிரேதப் பரிசோதனைக்காக உதகை அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர். இதுதொடர்பாக வழக்குப் பதிவு செய்த போலீசார் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.

இதையும் படிங்க: 90 வயது முதியவரை தாக்கிய யானை: போராட்டத்தில் குதித்த பொதுமக்கள்... முடங்கிய போக்குவரத்து!

யானை தாக்கியதில் ஆந்திராவை சேர்ந்த தோட்டத் தொழிலாளி உயிரிழந்த சம்பவம் அப்பகுதியில் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இதனால் அச்சமடைந்துள்ள அப்பகுதி மக்கள், வனத்துறையினர் கண்காணிப்புப் பணியை தீவிரப்படுத்த வேண்டும் எனவும், யானைகள் ஊருக்குள் வருவதை தடுக்க நிரந்தர தீர்வு காண வேண்டும் எனவும் கோரிக்கை வைத்துள்ளனர்.

முன்னதாக, நீலகிரி மாவட்டம் நியூஹோப் பகுதியை சேர்ந்த மணி (60) என்பவர், ஆகஸ்ட் 12ஆம் தேதி காலையில் தனியார் தேயிலை தோட்டத்திற்கு பணிக்குச் சென்ற போது, வனப்பகுதியிலிருந்து வெளியேறிய காட்டு யானை அவரை தாக்கியது. இதில் சம்பவ இடத்திலேயே அவர் பரிதாபமாக உயிரிழந்தார். இதனால், ஆத்திரமடைந்த அப்பகுதி மக்கள், உயிரிழந்த நபரின் உடலை சாலையில் வைத்து போராட்டத்தில் ஈடுபட்டது குறிப்பிடத்தக்கது.

For All Latest Updates

TAGGED:

யானை தாக்கி உயிரிழப்புNILGIRIS ELEPHANT ATTACKELEPHANT ATTACKயானைMAN KILLED IN ELEPHANT ATTACK

Quick Links / Policies

சிறப்பு கட்டுரைகள்

'ஸ்பாட்லைட்': பெண்ணாக மாறி மீண்டும் ஆண்... ஒப்பனைக்காக பல மணி நேரம்... யார் இந்த கணியான் கூத்து கலைஞர்கள்?

'சத்தம் போட்டதால் வந்த சாவு' கடித்து குதறப்பட்ட உயிர்நாடி - பிட்புல் நாயால் சென்னையில் நேர்ந்த துயரம்

EXCLUSIVE: அன்று 'கிரெடிட் கார்டு' விற்றேன்... இன்று 'டேட்டா சயின்டிஸ்ட்' - கல்வியால் வறுமையை வென்ற சென்னை மாணவர்!

Exclusive: "என்னை பார்த்து கலைஞர் சொன்ன அந்த வார்த்தை" - 94 வயது பேப்பர் தாத்தா பகிரும் நினைவலைகள்!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.