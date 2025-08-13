தேனி: பள்ளி மைதானத்தில் விளையாடிக் கொண்டிருந்தபோது, தலையில் ஈட்டி பாய்ந்து கடந்த 6 நாட்களாக சிகிச்சை பெற்று வந்த மாணவர் இன்று பரிதாபமாக உயிரிழந்தார்.
தேனி மாவட்டம் உத்தமபாளையம் அருகே உள்ள கோம்பை பகுதியை சேர்ந்தவர் சந்திரன் - சுகன்யா தம்பதியர். இவர்களுக்கு 14 வயதில் சாய் பிரசாத் என்ற மகன் இருந்தார். சந்திரன் குடும்பத்துடன் கேரளாவில் தங்கி, ஏலத்தோட்டத்தில் வேலை பார்த்து வரும் நிலையில், அவரது மகன் சாய் பிரசாத் மட்டும், ராயப்பன்பட்டி அரசு உதவி பெறும் மேல்நிலைப்பள்ளி விடுதியில் தங்கி 9ஆம் வகுப்பு படித்து வந்தார்.
சாய் பிரசாத் அவரது நண்பர்களுடன், பள்ளி மைதானத்தில் கால்பந்து விளையாடுவதை வழக்கமாக வைத்திருந்துள்ளார். அதேபோல, கடந்த 7ஆம் தேதி மாலையும், பள்ளி முடிந்த பின்னர் நண்பர்களுடன் கால்பந்து விளையாடிக் கொண்டிருந்துள்ளார்.
இந்நிலையில், கூடலூரை சேர்ந்த சரவணன் என்பவரது மகன் திபேஸ் (19). இவர் சென்னையில் உள்ள ஒரு விளையாட்டு கல்லூரியில் இரண்டாம் ஆண்டு படித்து வருகிறார். விடுமுறையில் ஊருக்கு வந்திருந்த திபேஸ், ஈட்டி எறிதல் பயிற்சிக்காக ராயப்பன்பட்டியில் உள்ள பள்ளி மைதானத்திற்கு வந்து ஈட்டி எறிந்து பயிற்சியில் ஈடுபட்டு கொண்டிருந்துள்ளார்.
அப்போது, திபேஸ் எறிந்த ஈட்டி எதிர்பாராதவிதமாக அதே மைதானத்தில் கால்பந்து விளையாடிக் கொண்டிருந்த சாய் பிரசாத் தலையில் பாய்ந்துள்ளது. அதில் பலத்த காயமடைந்த சாய் பிரசாத்திற்கு ரத்தம் கொட்டியுள்ளது. அதில் வலி தாங்க முடியாமல் அலறி துடித்த மாணவரை, அங்கிருந்த ஆசிரியர்கள் மற்றும் சக நண்பர்கள் மீட்டு, சிகிச்சைக்காக உத்தமபாளையம் அரசு மருத்துவமனையில் அனுமதித்துள்ளனர்.
அங்கு முதலுதவி அளித்த மருத்துவர்கள், மேல்சிகிச்சைக்காக தேனி அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்துள்ளனர். அங்கு சாய் பிரசாத்திற்கு தீவிர சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வந்தது. தொடர்ந்து, 2 நாட்கள் ஆன நிலையில் மாணவர் மூளைச்சாவு அடைந்ததாக மருத்துவர்கள் அறிவித்துள்ளனர். அதன் பின்னரும், செயற்கை சுவாசத்தின் மூலம் சிகிச்சை பெற்று வந்த மாணவர் சாய் பிரசாத் சிகிச்சை பலனின்றி இன்று பரிதாபமாக உயிரிழந்தார்.
சாய் பிரசாத் உயிரிழந்த செய்தியை மருத்துவர்கள் அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்துள்ளனர். அதனைத் தொடர்ந்து அவரது உடல் பிரேதப் பரிசோதனைக்காகக் கொண்டு செல்லப்பட்டது. தலையில் ஈட்டி பாய்ந்து 6 நாட்களாக சிகிச்சை பெற்று வந்த மாணவர் சிகிச்சை பலனின்றி உயிரிழந்த சம்பவம் பெரும் சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
