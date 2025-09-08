ETV Bharat / state

''மதிய உணவில் பல்லி'' - 85 மாணவர்கள் மருத்துவமனையில் அனுமதி; கள்ளக்குறிச்சி பள்ளியில் என்ன நடந்தது?

பள்ளியில் மாணவ மாணவிகளுக்கு வழக்கம் போல மதிய உணவு வழங்கப்பட்டுள்ளது. இதனை ஆர்வமுடன் சாப்பிட்டவர்களுக்கு வாந்தி மயக்கம் ஏற்பட்டுள்ளது. இதற்கிடையே உணவில் பல்லி இறந்து கிடந்ததாக மாணவ மாணவிகள் பள்ளி நிர்வாகத்திடம் புகார் தெரிவித்தனர்.

நலம் விசாரிக்கும் மாவட்ட ஆட்சியர்
நலம் விசாரிக்கும் மாவட்ட ஆட்சியர் (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 8, 2025 at 11:16 PM IST

திருவண்ணாமலை: கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டம், திருக்கோவிலூர் வட்டம், ஜம்பை கிராமத்தில் உள்ள அரசு நடுநிலை பள்ளியில் பல்லி இறந்து கிடந்த மதிய உணவை சாப்பிட்ட மாணவ, மாணவிகள், பெற்றோர் என, 85 பேருக்கு உடல் நலம் பாதிக்கப்பட்டது. இதையடுத்து அனைவரும் திருவண்ணாமலை அரசு மருத்துவ கல்லூரி மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டு சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வருகிறது. இந்த சம்பவம் பள்ளி வட்டாரத்தில் பெரும் பரபரப்பையும், பெற்றோர் மத்தியில் அதிர்ச்சியையும் ஏற்படுத்தி உள்ளது.

கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டம், திருக்கோவிலூர் வட்டம், ஜம்பை கிராமத்தில் அரசு நடுநிலைப் பள்ளி இயங்கி வருகிறது. இங்கு சுமார் 135 மாணவ மாணவிகள் கல்வி பயின்று வருகின்றனர். இந்த நிலையில் இன்று (செப்டம்பர் 8) மதியம் பள்ளியில் மாணவ, மாணவிகளுக்கு வழக்கம் போல மதிய உணவு வழங்கப்பட்டுள்ளது. இதனை ஆர்வமுடன் சாப்பிட்ட மாணவ, மாணவிகளுக்கு சற்று நேரத்தில் வாந்தி மயக்கம் ஏற்பட்டுள்ளது.

இதற்கிடையே மதிய உணவில் பல்லி இறந்து கிடந்ததாக மாணவ மாணவிகள் பள்ளி நிர்வாகத்திடம் புகார் தெரிவித்தனர். இதனைத் தொடர்ந்து மதிய உணவு சாப்பிட்ட 41 மாணவர்கள், 40 மாணவிகள் மற்றும் பள்ளியில் வழங்கப்பட்ட மதிய உணவை வீட்டுக்கு எடுத்துச் சென்று சாப்பிட்ட மாணவர்களின் பெற்றோர் 4 பேர் என மொத்தம் 85 பேர் அடுத்தடுத்து உடல்நலம் பாதிக்கப்பட்டதாக கூறப்படுகிறது.

இதையடுத்து அவர்கள் அனைவரும் உடனடியாக திருவண்ணாமலை அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனைக்கு சிகிச்சைக்காக வாகனங்கள் மூலம் அனுப்பி வைக்கப்பட்டனர். தற்போது மருத்துவமனையில் அவர்களுக்கு தீவிர சிகிச்சைகள் அளிக்கப்பட்டு வருவதாக தகவல் வெளியாகி உள்ளது.

இது குறித்து தகவலறிந்து திருவண்ணாமலை மாவட்ட ஆட்சியர் தர்ப்பகராஜ் உடனடியாக அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனைக்கு விரைந்து வந்தார். பின்னர் அங்கு சிகிச்சைக்காக அனுமதிக்கப்பட்டுள்ள பள்ளி மாணவ, மாணவிகளை நேரில் பார்வையிட்டு, அவர்களுக்கு அளிக்கப்படும் சிகிச்சைகள் குறித்து கேட்டு அறிந்தார்.

மேலும் மாவட்ட ஆட்சியர் தர்ப்பகராஜ் பள்ளி மாணவ மாணவிகள் மற்றும் அவர்களது பெற்றோரையும் சந்தித்து நலம் விசாரித்தார். மேலும் இது தொடர்பாக மாவட்ட ஆட்சியர் தர்ப்பகராஜ் பள்ளி நிர்வாகத்திடம் விசாரணை நடத்த உத்தரவு பிறப்பித்துள்ளதாகவும் கூறப்படுகிறது. இதுகுறித்து போலீசாரும் மருத்துவமனைக்கு வந்து விசாரணையை முடுக்கி விட்டுள்ளனர்.

பல்லி இறந்து கிடந்த மதிய உணவை சாப்பிட்டு மாணவ, மாணவிகள், பெற்றோர் உள்பட 85 பேர் திருவண்ணாமலை அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டு சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வரும் சம்பவம் பள்ளி வட்டாரத்தில் பெரும் பரபரப்பையும், பெற்றோர் மத்தியில் அதிர்ச்சியையும் ஏற்படுத்தி உள்ளது.

