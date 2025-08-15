ETV Bharat / state

சுதந்திர தினத்தை முன்னிட்டு, வெலிங்டன் ராணுவ பயிற்சி கல்லூரி பகுதியில் உள்ள போர் நினைவு தூண் சின்னத்தில், போர்களில் பங்கேற்று உயர்நீத்த ராணுவ வீரர்களுக்கு அஞ்சலி செலுத்தப்பட்டது.

வெலிங்டன் ராணுவ மையத்தில் சுதந்திர தின விழா
வெலிங்டன் ராணுவ மையத்தில் சுதந்திர தின விழா (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 15, 2025 at 5:55 PM IST

நீலகிரி: குன்னூர் வெலிங்டன் ராணுவ மையத்தில் சுதந்திர தின விழா வெகுவிமர்சையாக கொண்டாடப்பட்டது.

குன்னூர் வெலிங்டன் ராணுவ மையப்பகுதியில் உள்ள மெட்ராஸ் ரெஜிமென்ட் சென்டரில் ஆண்டுதோறும் ஆயிரக்கணக்கான அக்னி வீரர்களுக்கு பயிற்சி அளிக்கப்பட்டு, நம் நாட்டின் எல்லைப் பகுதிக்கு பாதுகாப்பு பணிக்காக அனுப்பப்பட்டு வருகின்றனர். இவர்களுக்கு நவீன ரக துப்பாக்கிச் சுடும் பயிற்சி, நவீன ஆயுதங்களை கையாளும் பயிற்சி, மலையேற்ற பயிற்சி ஆகியவை வழங்கப்பட்டு பாதுகாப்புப் பணியில் ஈடுபடுத்தப்பட்டு வருகின்றனர்.

இங்கு பயிற்சி பெறும் ராணுவ வீரர்கள், நம் நாட்டின் எந்தப் பகுதியிலும் சிறப்பாக பணியாற்றும் திறமை படைத்தவர்கள் ஆவர்.

வெலிங்டன் ராணுவ மையத்தில் சுதந்திர தின விழா (ETV Bharat Tamil Nadu)

இன்று 79வது சுதந்திர தினம் நாடு முழுவதும் கொண்டாடப்படுகிறது. இதனை முன்னிட்டு ராணுவ போர் நினைவு தூண் தேசியக் கொடி வண்ணங்களில் அலங்கரிக்கப்பட்டிருந்தது அனைவரையும் கவர்ந்தது. இதில் வெலிங்டன் ராணுவ பயிற்சி கல்லூரி பகுதியில் உள்ள போர் நினைவு தூண் சின்னத்தில் போர்களில் பங்கேற்று, உயர்நீத்த ராணுவ வீரர்களுக்கு வெலிங்டன் ராணுவ மைய தலைவர் பிரிகேடியர் கிருஷ்ணனந்து தாஸ் மலர் வளையம் வைத்து அஞ்சலி செலுத்தினார்.

அதனைத் தொடர்ந்து நாட்டின் தேசியப்பற்றை உணர்த்தும் விதமாக இளைஞர்கள் ராணுவத்தில் இணைய விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தும் வகையில், ராணுவ வீரர்கள் கலந்து கொண்ட நீண்டதூர விழிப்புணர்வு ஓட்டம் நடைபெற்றது. இந்த ஓட்டப் பந்தயத்தில் ராணுவ வீரர்கள் வெலிங்டன் ராணுவ மையம், கரும்பாலம், வெலிங்டன் குன்னூர் சப்ளை டிப்போ, ராணுவ பயிற்சி கல்லூரி வழியாக சென்று மீண்டும் வெலிங்டன் ராணுவ மையம் வந்தடைந்தனர்.

மேலும் வெலிங்டன் ராணுவ மைய பகுதியான மெட்ராஸ் ரெஜிமென்ட் சென்டரில் தேசிய கொடியை ஏற்றி வைக்கப்பட்டது. மேலும் துப்பாக்கி ஏந்திய ராணுவ வீரர்கள் கலந்து கொண்டு ராணுவ மரியாதை செலுத்தினர். இந்நிகழ்ச்சியில் ராணுவ வீரர்கள் மற்றும் ராணுவ அதிகாரிகள் குடும்பத்தினர் உள்ளிட்ட பொதுமக்கள் பெருந்திரளானோர் கலந்து கொண்டனர்.

