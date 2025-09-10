தண்ணீர் தொட்டியில் விழுந்து 6 வயது சிறுவன் உயிரிழப்பு; விளையாடியபோது நேர்ந்த சோகம்
வீட்டு சுற்றுவட்டாரத்தில் உள்ள ஆபத்தான பகுதிகள் குறித்து பெற்றோர் விழிப்புடன் இருக்க வேண்டியது அவசியம். குறிப்பாக தண்ணீர் தொட்டிகள், குழாய்கள், திறந்த குழிகள் போன்றவை குழந்தைகளுக்கு பாதுகாப்பாக இருந்தால் மட்டுமே இவற்றை தவிர்க்க இயலும்.
வேலூர்: வேலூர் மாவட்டம், குடியாத்தம் அருகேயுள்ள காத்தாடிக்குப்பம் கிராமத்தில் தண்ணீர் தொட்டியில் தவறி விழுந்து 6 வயது சிறுவன் உயிரிழந்த சம்பவம் பெற்றோர் மற்றும் உறவினர்கள் மத்தியில் சோகத்தையும், பொதுமக்கள் மத்தியில் அதிர்ச்சியையும் ஏற்படுத்தி உள்ளது.
வேலூர் மாவட்டம், குடியாத்தம் அருகேயுள்ள காத்தாடிக்குப்பம் கிராமத்தை சேர்ந்தவர் பிரபு. கட்டுமான தொழிலாளி. இவரது இரண்டாவது மகன் மாதேஷ் (6). அருகிலுள்ள அரசுப் பள்ளியில் இரண்டாம் வகுப்பு படித்து வந்தார்.
நேற்று மாலை மாதேஷ் தன்னுடைய வீட்டின் பின்புறம் உள்ள தண்ணீர் தொட்டியின் மீது ஏறி விளையாடியுள்ளார். அப்போது திடீரென தடுமாறி தொட்டிக்குள் விழுந்துள்ளார். இதை அங்கிருந்த யாரும் கவனிக்கவில்லை. சில நிமிடங்களுக்கு பின்னர், தண்ணீர் தொட்டியில் தவறி விழுந்து கிடக்கும் சிறுவனை பார்த்த பெற்றோர் மற்றும் உறவினர்கள் அதிர்ச்சியடைந்தனர்.
உடனடியாக சிறுவனை மீட்டு குடியாத்தம் அரசு தலைமை மருத்துவமனைக்கு அழைத்து சென்றனர். ஆனால் மருத்துவர்கள் மாதேஷ் ஏற்கெனவே உயிரிழந்துவிட்டதாக தெரிவித்தனர்.
இதுகுறித்து தகவலறிந்த குடியாத்தம் தாலுகா போலீசார் சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்து வந்தனர். பிறகு சிறுவனின் சடலத்தை கைப்பற்றி பிரேத பரிசோதனைக்காக அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர். மேலும் வழக்குப்பதிவு செய்து சம்பவம் நடைபெற்ற சூழல் குறித்து போலீசார் தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.
சிறுவன் மாதேஷ் உயிரிழந்தது குறித்து அறிந்த அப்பகுதி மக்கள் பெரும் அதிர்ச்சி அடைந்தனர். அதைவிட உயிரிழந்த சிறுவனின் பெற்றோர் மற்றும் குடும்பத்தினர் திடீரென ஏற்பட்ட இந்த துயரத்தால் முடங்கிப்போய் நிற்கின்றனர்.
இந்தச் சம்பவத்தை போன்று மீண்டும் நடைபெறாது இருக்க, பெற்றோர் மற்றும் பாதுகாவலர்கள் தங்களது வீட்டு சுற்றுவட்டாரத்தில் உள்ள ஆபத்தான பகுதிகள் குறித்து விழிப்புடன் இருக்க வேண்டியது மிக அவசியம். குறிப்பாக, தங்களது குழந்தைகளை வீட்டுக்கு வெளியே விளையாட அனுமதிக்கும் பெற்றோருக்கு தண்ணீர் தொட்டிகள், குழாய்கள், திறந்தநிலை குழிகள் போன்றவை பாதுகாப்பான நிலையில் உள்ளனவா என்பது குறித்த விழிப்புணர்வு அவசியம் என்று சமூக ஆர்வலர்கள் அறிவுறுத்துகின்றனர்.
மாதேஷ் எனும் சிறுவனின் திடீர் மரணம், காத்தாடிக்குப்பம் கிராமத்தில் பெரும் துயரத்தை ஏற்படுத்தி உள்ளது. அதேசமயம், குழந்தைகளின் பாதுகாப்பு என்பது ஒவ்வொரு பெற்றோரின் முதன்மையான கவனமாக இருக்க வேண்டும் என்பதை இந்த சமூகத்திற்கு மீண்டுமொரு முறை வலியுறுத்துவதாக சிறுவன் மாதேஷின் துயர மரணம் அமைந்துள்ளது.