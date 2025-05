ETV Bharat / state

"தொழிலாளர்களை பாதுகாக்கும் 44 நலச்சட்டங்கள் மீண்டும் தேவை" - மே தினத்தில் வலியுறுத்தும் செல்வப்பெருந்தகை! - WELFARE FOR WORKERS OF 44 LAWS NEED

சென்னை மே தினப் பூங்காவில் மரியாதை செலுத்தும் தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கமிட்டித் தலைவர் செல்வப்பெருந்தகை ( ETV Bharat Tamil Nadu )