ETV Bharat / state

ஆற்றில் மூழ்கி 4 இளைஞர்கள் உயிரிழப்பு; ஒன்றாக குளித்தபோது நேர்ந்த சோகம்! - THIRUVARUR RIVER DEATHS

ஆற்றில் தண்ணீர் ஆர்ப்பரித்து செல்வதை பார்த்ததும் மகிழ்ச்சியில் இறங்கி குளிக்க தொடங்கி உள்ளனர். சிறிது நேரத்தில் ஆற்றில் தண்ணீரின் வேகம் அதிகரித்ததன் காரணமாக குளித்துக்கொண்டு இருந்த 4 பேரும் தொடர்ந்து நீந்த முடியாமல் மூழ்கியுள்ளனர்.

ஆற்றில் மூழ்கியவர்களை தேடும் பணி நடக்கிறது
ஆற்றில் மூழ்கியவர்களை தேடும் பணி நடக்கிறது (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 11, 2025 at 9:02 PM IST

1 Min Read

திருவாரூர்: திருவாரூர் மாவட்டம் நன்னிலம் வட்டத்திற்கு உட்பட்ட கீழ்குடி கிராமம் வழியாக காவிரியின் கிளை ஆறான புத்தாறு பாய்ந்து செல்கிறது. தற்போது மேட்டூர் அணையில் இருந்து தண்ணீர் திறக்கப்பட்ட காரணத்தினாலும், கனமழை காரணமாகவும் புத்தாற்றில் நீர்வரத்து அதிகமாக உள்ளது.

இந்நிலையில் இன்று (ஆகஸ்ட் 11) நன்னிலம் அருகே உள்ள கீழ்குடி கிராமம் வழியாக காரில் வந்த 4 பேர் ஆற்றில் தண்ணீர் ஆர்ப்பரித்து செல்வதை பார்த்ததும் மகிழ்ச்சியில் வாகனத்தை நிறுத்தியுள்ளனர். பின்னர், அவர்கள் 4 பேரும் ஆர்வத்துடன் புத்தாற்றில் இறங்கி குளிக்கத் தொடங்கி உள்ளனர்.

உயிரிழந்த ஜெயக்குமார்
உயிரிழந்த ஜெயக்குமார் (ETV Bharat Tamil Nadu)

சிறிது நேரத்தில் ஆற்றில் தண்ணீரின் வேகம் அதிகரித்ததன் காரணமாக குளித்துக் கொண்டு இருந்த 4 பேரும் தொடர்ந்து நீந்த முடியாமல் தத்தளித்துள்ளனர். பின்னர் அடுத்தடுத்து 4 பேரும் ஆற்று நீரில் மூழ்கியுள்ளனர். இதனைப் பார்த்த அப்பகுதி இளைஞர்கள் ஆற்றில் குதித்து அவர்களை காப்பாற்ற முயற்சி செய்துள்ளனர்.

உயிரிழந்த மணிவேல்
உயிரிழந்த மணிவேல் (ETV Bharat Tamil Nadu)

இளைஞர்களின் அலறல் சத்தம் கேட்டு அப்பகுதி மக்கள் ஓடி வந்து பார்த்து அதிர்ச்சி அடைந்து நன்னிலம் தீயணைப்பு துறைக்கு தகவல் தெரிவித்துள்ளனர். தகவல் அறிந்து தீயணைப்புத் துறையினர் சம்பவ இடத்துக்கு விரைந்து வந்து, ஆற்றில் இறங்கி தேடுதல் வேட்டையில் இறங்கினர். இதன் பின்னர், சுமார் ஒரு மணி நேரம் தேடிய நிலையில் 4 பேரையும் சடலமாக மீட்டனர். இதையடுத்து அவர்களது உடல்கள் நன்னிலம் அரசு மருத்துவமனைக்கு பிரேத பரிசோதனைக்காக அனுப்பி வைக்கப்பட்டது.

உயிரிழந்த ஹரிஹரன்
உயிரிழந்த ஹரிஹரன் (ETV Bharat Tamil Nadu)

இதுதொடர்பாக நன்னிலம் போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்து, உயிரிழந்த இளைஞர்கள் வெளியூரை சேர்ந்தவர்களாக இருக்கலாம் என்கிற கோணத்திலும், சாலை ஓரத்தில் காரை நிறுத்திவிட்டு ஆற்றில் குளிக்க சென்றதால் அவர்கள் எந்த ஊரை சேர்ந்தவர்கள்? என்பது குறித்து தீவிரமாக விசாரணையை தொடங்கினர்.

இதையும் படிங்க: ''ஜெயலலிதா தான் என்னுடைய ரோல் மாடல்'' - பிரேமலதா விஜயகாந்த்!

போலீசார் நடத்திய முதற்கட்ட விசாரணையில் உயிரிழந்தவர்கள் திருவாரூர் மாவட்டம், குடவாசல் வட்டத்திற்கு உட்பட்ட வில்லியநல்லூர் பகுதியை சேர்ந்த ஹரிகரன், ஜெயக்குமார், மணிகண்டன் மற்றும் முதல்கட்டளை பகுதியை சேர்ந்த மணிவேல் என்பது தெரிய வந்துள்ளது.

உயிரிழந்த மணிகண்டன்
உயிரிழந்த மணிகண்டன் (ETV Bharat Tamil Nadu)

இதில் மணிகண்டன் அரசு ஊழியராக பணியாற்றி வந்ததும் விசாரணையில் தெரிய வந்தது. ஆனாலும், போலீசார் தொடர்ந்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர். ஒரே நேரத்தில் 4 பேர் ஆற்று நீரில் மூழ்கி உயிரிழந்த சம்பவம் அப்பகுதி மக்கள் மத்தியில் பெரும் சோகத்தை ஏற்படுத்தி உள்ளது.

ஈடிவி பாரத் தமிழ்நாடு வாட்ஸ்ஆப்
ஈடிவி பாரத் தமிழ்நாடு வாட்ஸ்ஆப் (ETV Bharat Tamil Nadu)

ஈடிவி பாரத் வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் இணைய இங்கே கிளிக் செய்யவும்

அண்மை செய்திகளை உடனுக்குடன் தெரிந்துகொள்ள கூகுள் நியூஸ், யூடியூப், பேஸ்புக், இன்ஸ்டாகிராம், எக்ஸ் போன்ற சமூக வலைதள பக்கங்களில் பின் தொடருங்கள்.

திருவாரூர்: திருவாரூர் மாவட்டம் நன்னிலம் வட்டத்திற்கு உட்பட்ட கீழ்குடி கிராமம் வழியாக காவிரியின் கிளை ஆறான புத்தாறு பாய்ந்து செல்கிறது. தற்போது மேட்டூர் அணையில் இருந்து தண்ணீர் திறக்கப்பட்ட காரணத்தினாலும், கனமழை காரணமாகவும் புத்தாற்றில் நீர்வரத்து அதிகமாக உள்ளது.

இந்நிலையில் இன்று (ஆகஸ்ட் 11) நன்னிலம் அருகே உள்ள கீழ்குடி கிராமம் வழியாக காரில் வந்த 4 பேர் ஆற்றில் தண்ணீர் ஆர்ப்பரித்து செல்வதை பார்த்ததும் மகிழ்ச்சியில் வாகனத்தை நிறுத்தியுள்ளனர். பின்னர், அவர்கள் 4 பேரும் ஆர்வத்துடன் புத்தாற்றில் இறங்கி குளிக்கத் தொடங்கி உள்ளனர்.

உயிரிழந்த ஜெயக்குமார்
உயிரிழந்த ஜெயக்குமார் (ETV Bharat Tamil Nadu)

சிறிது நேரத்தில் ஆற்றில் தண்ணீரின் வேகம் அதிகரித்ததன் காரணமாக குளித்துக் கொண்டு இருந்த 4 பேரும் தொடர்ந்து நீந்த முடியாமல் தத்தளித்துள்ளனர். பின்னர் அடுத்தடுத்து 4 பேரும் ஆற்று நீரில் மூழ்கியுள்ளனர். இதனைப் பார்த்த அப்பகுதி இளைஞர்கள் ஆற்றில் குதித்து அவர்களை காப்பாற்ற முயற்சி செய்துள்ளனர்.

உயிரிழந்த மணிவேல்
உயிரிழந்த மணிவேல் (ETV Bharat Tamil Nadu)

இளைஞர்களின் அலறல் சத்தம் கேட்டு அப்பகுதி மக்கள் ஓடி வந்து பார்த்து அதிர்ச்சி அடைந்து நன்னிலம் தீயணைப்பு துறைக்கு தகவல் தெரிவித்துள்ளனர். தகவல் அறிந்து தீயணைப்புத் துறையினர் சம்பவ இடத்துக்கு விரைந்து வந்து, ஆற்றில் இறங்கி தேடுதல் வேட்டையில் இறங்கினர். இதன் பின்னர், சுமார் ஒரு மணி நேரம் தேடிய நிலையில் 4 பேரையும் சடலமாக மீட்டனர். இதையடுத்து அவர்களது உடல்கள் நன்னிலம் அரசு மருத்துவமனைக்கு பிரேத பரிசோதனைக்காக அனுப்பி வைக்கப்பட்டது.

உயிரிழந்த ஹரிஹரன்
உயிரிழந்த ஹரிஹரன் (ETV Bharat Tamil Nadu)

இதுதொடர்பாக நன்னிலம் போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்து, உயிரிழந்த இளைஞர்கள் வெளியூரை சேர்ந்தவர்களாக இருக்கலாம் என்கிற கோணத்திலும், சாலை ஓரத்தில் காரை நிறுத்திவிட்டு ஆற்றில் குளிக்க சென்றதால் அவர்கள் எந்த ஊரை சேர்ந்தவர்கள்? என்பது குறித்து தீவிரமாக விசாரணையை தொடங்கினர்.

இதையும் படிங்க: ''ஜெயலலிதா தான் என்னுடைய ரோல் மாடல்'' - பிரேமலதா விஜயகாந்த்!

போலீசார் நடத்திய முதற்கட்ட விசாரணையில் உயிரிழந்தவர்கள் திருவாரூர் மாவட்டம், குடவாசல் வட்டத்திற்கு உட்பட்ட வில்லியநல்லூர் பகுதியை சேர்ந்த ஹரிகரன், ஜெயக்குமார், மணிகண்டன் மற்றும் முதல்கட்டளை பகுதியை சேர்ந்த மணிவேல் என்பது தெரிய வந்துள்ளது.

உயிரிழந்த மணிகண்டன்
உயிரிழந்த மணிகண்டன் (ETV Bharat Tamil Nadu)

இதில் மணிகண்டன் அரசு ஊழியராக பணியாற்றி வந்ததும் விசாரணையில் தெரிய வந்தது. ஆனாலும், போலீசார் தொடர்ந்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர். ஒரே நேரத்தில் 4 பேர் ஆற்று நீரில் மூழ்கி உயிரிழந்த சம்பவம் அப்பகுதி மக்கள் மத்தியில் பெரும் சோகத்தை ஏற்படுத்தி உள்ளது.

ஈடிவி பாரத் தமிழ்நாடு வாட்ஸ்ஆப்
ஈடிவி பாரத் தமிழ்நாடு வாட்ஸ்ஆப் (ETV Bharat Tamil Nadu)

ஈடிவி பாரத் வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் இணைய இங்கே கிளிக் செய்யவும்

அண்மை செய்திகளை உடனுக்குடன் தெரிந்துகொள்ள கூகுள் நியூஸ், யூடியூப், பேஸ்புக், இன்ஸ்டாகிராம், எக்ஸ் போன்ற சமூக வலைதள பக்கங்களில் பின் தொடருங்கள்.

For All Latest Updates

TAGGED:

ஆற்றில் 4 இளைஞர்கள் உயிரிழப்பு4 இளைஞர்கள் உயிரிழப்புநன்னிலம் அருகே இளைஞர்கள் உயிரிழப்பு4 YOUTHS DROWNED IN RIVERTHIRUVARUR RIVER DEATHS

Quick Links / Policies

சிறப்பு கட்டுரைகள்

EXCLUSIVE: “உயிர் தானே போனால் போகட்டும்!” மதுவுக்கு மாற்றாக மாறி வருகிறதா சானிடைசர்? மதுரையில் அவலம்!

“இது மாதிரி ஊருக்குள்ள நடந்தா எப்படி வாழ முடியும்?” - கிராமத்தையே காலி செய்த மக்கள்... நாட்டாகுடியில் நடப்பது என்ன?

"கடும் காற்று.. குளிர்தான் கதி..." வெளிநாடுகளுக்கு செல்லும் ’மரியான்’ மீனவர்கள்; தொடர்பு எல்லைக்கு வெளியே தவிக்கும் குடும்பத்தினர்!

தமிழ்நாட்டில் பெண் மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான ஒரே 'ஜிம்' - சர்வதேச போட்டிகளுக்கு தயாராகும் வீராங்கனைகள்!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.