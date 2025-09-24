பட்டப் பகலில் தந்தை கண் முன் 4 வயது குழந்தை கடத்தல்! நடுங்க வைக்கும் சிசிடிவி காட்சிகள்!
குழந்தை கடத்தலுக்கு பயன்படுத்தப்பட்ட காரில் கர்நாடக மாநிலத்தின் பதிவெண் இருந்த நிலையில், போலீசார் தமிழக எல்லைகளில் சோதனையை தீவிரப்படுத்தினர்.
Published : September 24, 2025 at 4:25 PM IST|
Updated : September 24, 2025 at 4:33 PM IST
வேலூர்: குடியாத்தம் அருகே நான்கு வயது குழந்தை பட்டப் பகலில் கடத்தப்பட்ட நிலையில், 2 மணி நேரத்தில் குழந்தையை போலீசார் பாதுகாப்பாக மீட்டனர்.
குடியாத்தம் காமாட்சி அம்மன் பேட்டை பவளத் தெருவைச் சேர்ந்தவர் சாப்ட்வேர் இன்ஜினியராக பணியாற்றும் வேணு. இவர் இன்று மதியம் பள்ளியில் இருந்து தனது 4 வயது மகனை மதிய உணவு இடைவெளியின் போது வீட்டிற்கு அழைத்து வந்துள்ளார். பள்ளியில் இருந்து இரு சக்கர வாகனத்தில் வந்த தந்தையும், மகனும் வீட்டிற்கு செல்ல முயன்ற நிலையில், அங்கு காரில் மறைந்திருந்த மர்ம நபர்கள் சிறுவனின் தந்தை முகத்தில் மிளகாய் பொடியை வீசியுள்ளனர். இதில் நிலைகுலைந்த அவர் சுதாரிப்பதற்குள் சிறுவனை மர்ம நபர்கள் காரில் கடத்தி சென்றனர்.
தனது கண் முன்னே குழந்தை கடத்தப்படுவதை பார்த்த வேணு, பதற்றத்தோடும் கூச்சலிட்டு உதவி கோரி அங்கும் இங்கும் ஓடியுள்ளார். ஆனால், அந்த மர்ம நபர்கள் மின்னல் வேகத்தில் காரை ஓட்டிச் சென்று விட்டனர். இது அனைத்தும் அந்த பகுதியில் இருந்த சிசிடிவி கேமராவில் பதிவானது. கடத்தலுக்கு பயன்படுத்தப்பட்ட காரில் கர்நாடக மாநிலத்தின் பதிவெண் இருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது.
காவல்துறை தீவிர விசாரணை
சம்பவம் தொடர்பாக உடனடியாக குடியாத்தம் நகர காவல் நிலையத்தில் புகார் அளிக்கப்பட்டது. இதைத் தொடர்ந்து வேலூர் மாவட்ட காவல் துறையினர் உடனடியாக தனி சிறப்பு படையை அமைத்தனர். மேலும், மாவட்ட எல்லை மற்றும் மாநில எல்லைகளில் உள்ள அனைத்து சிசிடிவி கேமராக்களையும் ஆய்வு செய்ய அந்தந்த பகுதி போலீசாருக்கு உத்தரவு பறந்தது.
போலீசாரின் இந்த தீவிர நடவடிக்கையை அறிந்து கொண்ட கடத்தல்காரர்கள், தேவிகாபுரம் பகுதியில் குழந்தையை காரில் இருந்து இறக்கி விட்டு அங்கிருந்து தப்பிச் சென்றனர். இதைப் பார்த்த பொதுமக்கள் உடனடியாக போலீசாருக்கு தகவல் அளித்தனர். தகவலை அடுத்து சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்த காவல் துறையினர், சிறுவனை மீட்டு, அவரது பெற்றோர்களிடம் ஒப்படைத்தனர். இரண்டு மணி நேரத்தில் குழந்தையை மீட்டதால் விரைவாக செயல்பட்ட காவல் துறைக்கு குழந்தையின் பெற்றோர் மற்றும் பொதுமக்கள் பாராட்டு தெரிவித்தனர்.
பட்டப் பகலில் குழந்தை கடத்தப்பட்ட சம்பவம் அந்த பகுதியில் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்திய நிலையில், கடத்தலில் ஈடுபட்டவர்களை போலீசார் உடனடியாக கைது செய்ய வேண்டும் என அப்பகுதி மக்கள் கோரிக்கை வைத்துள்ளனர்.