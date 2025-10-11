ETV Bharat / state

ரேஷன் அரிசி கடத்தல்: லஞ்சம் கேட்ட 4 போலீசார் அதிரடி கைது!

ரேஷன் அரிசி கடத்தலை கண்டு கொள்ளாமல் இருக்க விவசாயிடம் லஞ்சம் வாங்கிய இன்ஸ்பெக்டர், 2 எஸ்ஐ உட்பட நான்கு போலீசாரை லஞ்ச ஒழிப்பு போலீசார் கைது செய்துள்ளனர்.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
சேலம்: ரேஷன் அரிசி கடத்தலை கண்டு கொள்ளாமல் இருக்க விவசாயிடம் ரூ.15 ஆயிரம் லஞ்சம் வாங்கிய இன்ஸ்பெக்டர் உட்பட 4 போலீசாரை லஞ்ச ஒழிப்பு போலீசார் அதிரடியாக கைது செய்துள்ளனர்.

சேலம் மாவட்டம் ஆத்தூரை சேர்ந்தவர் சக்திவேல். விவசாயம் செய்து வரும் இவர் ரேஷன் அரிசி கடத்தலில் ஈடுபட்டதால், கடந்த இரண்டு மாதங்களுக்கு முன்னர் சேலம் உணவுப் பொருள் கடத்தல் தடுப்பு பிரிவு போலீசாரால் கைது செய்யப்பட்டு சிறையில் அடைக்கப்பட்டார். தொடர்ந்து, ஜாமீனில் வெளியில் வந்தார்.

இந்த நிலையில், சக்திவேல் மீண்டும் ரேஷன் அரிசி கடத்தலில் ஈடுபட நினைத்து, இதனை கண்டுகொள்ளாமல் இருக்க உணவுப்பொருள் கடத்தல் தடுப்பு பிரிவு போலிசாரிடம் ஆலோசனை கேட்டுள்ளார். இதற்கு அவர்கள் ஒவ்வொரு மாதமும் ரூ.15,000 லஞ்சம் வேண்டும் என கேட்டனர். ஆனால், ரூ.15 ஆயிரம் லஞ்ச பணம் தர விரும்பாத சக்திவேல், இதுகுறித்து சேலம் லஞ்ச ஒழிப்பு போலீசில் புகார் அளித்தார்.

இதையும் படிங்க: ஆசை ஆசையாய் பெற்ற மூன்று குழந்தைகளை கொன்ற கொடூர தந்தை - தாயின் திருமணத்தை மீறிய உறவால் நேர்ந்த சோகம்

புகாரின் அடிப்படையில், லஞ்ச ஒழிப்பு போலீசார் அறிவுரையின் பேரில் ரசாயன தடவிய ரூ.15 ஆயிரத்தை, நேற்று இரவு சக்திவேல் கொண்டலாம்பட்டியில் வைத்து ஏட்டு ராஜலட்சுமியிடம் (36) என்பவரிடம் கொடுத்தார். அப்போது, அங்கே மறைந்திருந்த இன்ஸ்பெக்டர் முருகன் தலைமையிலான லஞ்ச ஒழிப்பு போலீசார், ராஜலட்சுமியை கையும் களவுமாக பிடித்து கைது செய்தனர்.

கைது செய்யப்பட்டவர்கள்
கைது செய்யப்பட்டவர்கள் (ETV Bharat Tamil Nadu)

தொடர்ந்து, அவரிடம் மேற்கொண்ட விசாரணையில், லஞ்சம் வாங்கிய விவகாரத்தில் காவல் ஆய்வாளர் ராமராஜன் (50 ), காவல் துணை ஆய்வாளர் சரவணன் (37), ராமகிருஷ்ணன் (38) ஆகியோருக்கு தொடர்பு இருப்பது தெரியவந்தது. இதனையடுத்து, அலுவலகத்தில் இருந்த காவல் ஆய்வாளர் உட்பட 3 பேரையும் லஞ்ச ஒழிப்பு போலீசார் கைது செய்தனர். இச்சம்பவம் அப்பகுதியில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

