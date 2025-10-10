சேலம் மாவட்டத்தில் நகை வழிப்பறி! போலீசார் உட்பட 4 பேர் கைது!
செப்டிக் டேங்க் தொழிலாளியிடம் போலீசார் உள்ளிட்ட 4 பேர் தகராறில் ஈடுபட்டு, தங்க நகையை பறித்து சென்ற சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
Published : October 10, 2025 at 1:51 PM IST
சேலம்: செப்டிக் டேங்க் தொழிலாளியிடம் தகராறில் ஈடுபட்டு வழிப்பறி செய்த வழக்கில் போலீசார் உட்பட 4 பேர் அதிரடியாக கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர்.
சேலம் மாவட்டம் ஓமலூர் பனங்காட்டூர் பகுதியைச் சேர்ந்தவர் எல்லப்பன் (56). இவர் செப்டிக் டேங்க் கழிவுகளை அகற்றும் பணியில் ஈடுபட்டு வருகிறார். இந்த நிலையில் எல்லப்பன் கடந்த செப்டம்பர் மாதம் 20 ஆம் தேதி மதியம் 3 மணியளவில் ஓமலூரை அடுத்த கோட்டை மேட்டுப்பட்டி பகுதியில் உள்ள ஒரு தோட்டத்தில் செப்டிக் டேங்க் கழிவுகளை வெளியேற்றிக் கொண்டிருந்தார்.
அப்போது அந்த வழியாக இரண்டு இரு சக்கர வாகனங்களில் வந்த நான்கு நபர்கள், செப்டிக் டேங்க் தொழிலாளி எல்லப்பனிடம் லஞ்சம் கேட்டு தகராறில் ஈடுபட்டனர். மேலும், அவரை மிரட்டி, அவர் கைகளில் அணிந்திருந்த இரண்டு பவுன் தங்க மோதிரத்தை பறித்துக் கொண்டு சென்று விட்டனர். இதன் மதிப்பு 2 லட்சம் ரூபாய் ஆகும். இதனால் எல்லப்பன் பெரும் அதிர்ச்சி அடைந்தார். இது குறித்து அவர் ஓமலூர் காவல் நிலையத்தில் புகார் அளித்தார். அவரது புகாரின் பேரில் வழக்குப்பதிவு செய்த காவல் துறையினர், தகராறில் ஈடுபட்டு வழிப்பறி செய்தவர்கள் தொடர்பாக தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டனர்.
விசாரணையின் முடிவில் செப்டிக் டேங்க் தொழிலாளி எல்லப்பனிடம் வழிப்பறியில் ஈடுபட்டது ஆட்டையாம்பட்டியைச் சேர்ந்த சத்யராஜ் (31), இளங்கோ (28), வெண்ணந்தூரைச் சேர்ந்த அஜித்குமார் (27), சேலம் சூரமங்கலம் காவல் நிலையத்தில் பணி புரியும் சிவக்குமார் (25) ஆகியோர் என தெரிய வந்தது. இதனையடுத்து அவர்கள் நான்கு பேரையும் போலீசார் கைது செய்து, நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தி சிறையில் அடைத்தனர்.
|இதையும் படிங்க: தவெக சேலம் மாவட்ட செயலாளர் கைது - ஆம்புலன்ஸ் ஓட்டுநரை தாக்கிய வழக்கில் போலீஸ் அதிரடி!
இந்த நிலையில் வழிப்பறி வழக்கில் கைது செய்யப்பட்ட சேலம் மாவட்டம், சூரமங்கலம் போலீசார் சிவகுமாரை சேலம் மாநகர காவல் ஆணையர் அணில் குமார் கிரி சஸ்பெண்ட் செய்து உத்தரவு பிறப்பித்துள்ளார். செப்டிக் டேங்க் தொழிலாளியிடம் வழிப்பறியில் ஈடுபட்ட போலீசார் உட்பட நான்கு பேர் கைது செய்யப்பட்ட சம்பவம் சேலம் மாவட்டத்தில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது.