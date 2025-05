ETV Bharat / state

ஆம்னி வேன் மீது அரசு பேருந்து மோதிய விபத்தில் 4 பேர் உயிரிழப்பு; 3 பேர் படுகாயம்! - THIRUVARUR ROAD ACCIDENT

விபத்து நடந்த இடத்தை பார்வையிடும் எஸ்.பி கருண் கரட் ( ETV Bharat Tamil Nadu )

By ETV Bharat Tamil Nadu Team Published : May 4, 2025 at 7:30 PM IST | Updated : May 4, 2025 at 7:35 PM IST 1 Min Read

திருவாரூர்: திருவாரூர் அருகே ஆம்னி வேன் மீது அரசு பேருந்து மோதிய விபத்தில் 4 பேர் உயிரிழந்தனர். ஆன்மீக சுற்றுலா சென்றபோது நிகழ்ந்த இந்த சம்பவம் அப்பகுதி மக்களிடையே சோகத்தை ஏற்படுத்தி உள்ளது. கேரளா மாநிலம் திருவனந்தபுரம் பகுதியில் இருந்து சாஜிநாத் (27), ராஜேஷ் (33), ராகுல் (32), சஜித் (30), தாபு (40), சுனில் (35) மற்றும் ரஜினிஷ் (30) ஆகிய 7 பேர் ஒரு ஆம்னி வேனில் நாகப்பட்டினம் மாவட்டத்தில் அமைந்துள்ள வேளாங்கண்ணி கோயிலுக்கு ஆன்மீக சுற்றுலா சென்றனர். இவர்களுடைய ஆம்னி வேன் இன்று (மே 4) காலை 6.30 மணியளவில் முத்துப்பேட்டை அடுத்த கருவேப்பஞ்சேரி, கிழக்கு கடற்கரை சாலையில் உள்ள தனியார் பெட்ரோல் பங்க் அருகில் வந்துள்ளது. அப்போது நாகப்பட்டினத்தில் இருந்து ராமநாதபுரம் ஏர்வாடி நோக்கி சென்ற அரசு பேருந்து திடீரென ஆம்னி வேன் மீது நேருக்கு நேர் மோதியது. இதில் சாஜிநாத் (27), ராஜேஷ் (33), ராகுல் (32), சஜித் (30) ஆகிய 4 பேரும் சம்பவ இடத்திலேயே உடல் நசுங்கி உயிரிழந்தனர். மேலும், உயிருக்கு ஆபத்தான நிலையில் அடிபட்டு சாலையில் கிடந்த தாபு, சுனில், ரஜினிஷ் ஆகிய 3 பேரையும் அருகிலுள்ள பொது மக்கள் மீட்டு, ஆம்புலன்ஸ் மூலம் திருத்துறைப்பூண்டி அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர். அங்கு அவர்களுக்கு முதலுதவி சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு பின்னர் திருவாரூர் அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளனர். தகவலறிந்து எடையூர் போலீசார் சம்பவ இடத்துக்கு விரைந்து வந்து, உயிரிழந்தவர்களின் சடலங்களை மீட்டு, பிரேத பரிசோதனைக்காக அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர்.

Last Updated : May 4, 2025 at 7:35 PM IST