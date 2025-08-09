சென்னை: மலேசியாவில் இருந்து 4 கிலோ ஹைட்ரோபோனிக் கஞ்சா கடத்தி வந்த நபரை சென்னை விமான நிலைய சுங்கதுறை அதிகாரிகள் கைது செய்தனர்.
சென்னை சர்வதேச விமான நிலையத்திற்கு வெளிநாடுகளில் இருந்து பெருமளவில் போதைப் பொருள் கடத்தப்பட்டு வருவதாக சென்னை விமான நிலைய சுங்கத்துறை அதிகாரிகளுக்கு ரகசிய தகவல் கிடைத்தது. இத்தகவலின் அடிப்படையில் வெளிநாடுகளில் இருந்து வரும் அனைத்து விமான பயணிகளையும் சுங்கத்துறை அதிகாரிகள் தீவிரமாக சோதனை செய்து வந்தனர்.
இந்த நிலையில் இன்று காலை மலேசியா தலைநகர் கோலாலம்பூரில் இருந்து மலேசியன் ஏர்லைன்ஸ் பயணிகள் சென்னை சர்வதேச விமான நிலையத்திற்கு வந்தது. அந்த விமானத்தில் வந்த பயணிகள் அனைவரையும், அவர்களது உடமைகளையும் சுங்கத்துறை அதிகாரிகள் தீவிரமாக சோதனை செய்தனர். அப்போது அந்த விமானத்தில் வந்த கேரளா மாநிலத்தைச் சேர்ந்த பயணி ஒருவர் மீது சந்தேகம் அடைந்து, அவரிடம் அதிகாரிகள் விசாரணை செய்துள்ளனர். அப்போது அந்த நபர் முன்னுக்குப் பின் முரணாக பதில் அளித்துள்ளார்.
இதனால் அவரது உடைமைகளை பிரித்து சோதனை செய்தபோது அவரது ட்ராலி பேக்குக்குள் ஆறு பிளாஸ்டிக் பார்சல்களில் பதப்படுத்தப்பட்ட உயர்ரக ஹைட்ரோபோனிக் கஞ்சா கடத்தி வந்தது தெரியவந்துள்ளது. இதையடுத்து அந்த பயணியிடமிருந்து சுமார் 4 கிலோ ஹைட்ரோபோனிக் உயரக கஞ்சாவை சுங்கத்துறை அதிகாரிகள் பறிமுதல் செய்தனர். அதன் சர்வதேச மதிப்பு பல கோடி இருக்கும் என சுங்கத்துறை அதிகாரிகள் தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டது.
அதனைத் தொடர்ந்து, அந்தப் பயணியை சுங்கத்துறை அதிகாரிகள் கைது செய்து விசாரணை நடத்தினர். விசாரணையில் அந்தப் பயணி கோலாலம்பூரில் இருந்து சென்னை வரும் பொழுது விமான நிலையத்தில் ஒருவர் இந்த சூட்கேஸை தன்னிடம் கொடுத்து சென்னை விமான நிலையத்தில் காத்திருக்கும் தனது உறவினர் ஒருவரிடம் கொடுத்து விடுங்கள், உங்களுக்கு அவர் பணம் கொடுப்பார் என தெரிவித்தார். இதனால் பணத்திற்கு ஆசைப்பட்டு இந்த சூட்கேசை நான் கொண்டு வந்தேன். ஆனால் இதில் போதை பொருள் இருக்கும் என எனக்கு தெரியாது என தெரிவித்துள்ளார்.
இதையடுத்து சுங்கத்துறை அதிகாரிகள் இவரிடம் கஞ்சா அடங்கிய சூகேசை வாங்க வந்த நபர் யார் என்பது குறித்து தீவிரமாக கண்காணித்து, சூட்கேஸை வாங்க வந்த சென்னை சேர்ந்த ஆண் பயணி ஒருவரை சுங்கத்துறை அதிகாரிகள் சுற்றி வளைத்து கைது செய்தனர். இது தொடர்பாக போலீசார் தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டு வருகிறார்கள்.
