பூட்டிய வீடுகளே டார்கெட்; விஜய் ஆண்டனி பட பாணியில் இளைஞர்களை மாற்றிய வழக்கறிஞர் சிக்கியது எப்படி?
வழக்கறிஞர் ஒருவர் இளைஞர்களை மூளைச்சலவை செய்து, போதைக்கு அடிமையாக்கி கொள்ளையர்களாக மாற்றிய சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
Published : September 11, 2025 at 6:24 PM IST
சென்னை: பெருங்குடி பகுதியில் பூட்டிய வீடுகளை குறிவைத்து கொள்ளையில் ஈடுபட்ட வழக்கறிஞர் உள்பட 4 பேரை போலீசார் கைது செய்துள்ளனர்.
சென்னை பெருங்குடியில் உள்ள கல்லுக்குட்டை பகுதியை சேர்ந்த தேவநாதன் என்பவர் வேலைக்கு சென்று மாலை வீடு திரும்பியுள்ளார். அப்போது வீட்டின் கதவு உடைக்கப்பட்டிருந்ததைக் கண்டு அதிர்ச்சியடைந்த அவர், உள்ளே சென்று பார்த்தபோது 6.5 சவரன் தங்க நகை திருடுபோயிருப்பது தெரியவந்தது. இந்த சம்பவம் தொடர்பாக தேவநாதன் துரைப்பாக்கம் காவல் நிலையத்தில் புகாரளித்தார்.
இதேபோல, பெருங்குடி கல்லுக்குட்டை பகுதியில் வீட்டின் பூட்டை உடைத்து கொள்ளை சம்பவம் அரங்கேறி வருவதாக புகார்கள் குவிந்துள்ளன. இந்த புகார்களின் அடிப்படையில் வழக்குப்பதிவு செய்த துரைப்பாக்கம் போலீசார், தரமணி சரக உதவி ஆணையாளர் சங்கு தலைமையில் தனிப்படை அமைத்து கொள்ளையடிக்கும் கும்பலை தீவிரமாக தேடி வந்தனர். அந்த வகையில், கல்லுக்குட்டை பகுதியிலிருந்த சிசிடிவி கேமிராக்களையும் ஆய்வு செய்து விசாரணை மேற்கொண்டனர்.
அப்போது, கல்லுக்குட்டை பகுதியை சேர்ந்த 19 வயதான பிரகாஷ் இக்கொள்ளை சம்பவத்தில் ஈடுபட்டது தெரியவந்தது. அதனடிப்படையில் பிரகாஷை கைது செய்த போலீசார் அவரிடம் தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டனர். அப்போது பிரகாஷின் நண்பர்களான அஸ்வின்(20), அய்யனார்(18) ஆகியோருக்கும் தொடர்பு இருப்பதாக விசாரணையில் தெரிவித்துள்ளார்.
அதனைத் தொடர்ந்து, 3 பேரையும் கைது செய்து மேற்கொள்ளப்பட்ட விசாரணையில் பல திடுக்கிடும் தகவல்கள் வெளியாகின. அதாவது, "எங்கள் பகுதியில் உள்ள வழக்கறிஞர் மணிகண்டன்(35) எங்களுக்கு பணம் கொடுத்து ஹைதராபாத், மும்பை பகுதிகளுக்கு அனுப்பி வலி நிவாரணி மாத்திரைகளை வாங்கி வர வைப்பார். பின்னர் அந்த மாத்திரைகளை எங்களுக்கு கொடுத்து போதைக்கு அடிமையாக்கி, பின்னர் பூட்டிய வீடுகளை உடைத்துக் கொள்ளையடிக்குமாறு கூறுவார்.
நாங்களும் பூட்டிய வீடுகளை உடைத்து நகைகளை திருடி வழக்கறிஞரிடம் கொடுத்து விடுவோம். அவர் எங்களுக்கு வலி நிவாரணி மாத்திரைகளை தருவார், அதை பயன்படுத்தி போதை அடைவோம்,” என வாக்குமூலம் அளித்துள்ளனர். இதன் அடிப்படையில் வழக்கறிஞர் மணிகண்டனையும் போலீசார் கைது செய்துள்ளனர்.
அவர்கள் 4 பேர் மீதும் BNS 331(4), 305 ஆகிய பிரிவின் கீழ் வழக்குப்பதிவு செய்த துரைப்பாக்கம் போலீசார், நான்கு பேரையும் நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தி சிறையில் அடைத்தனர்.