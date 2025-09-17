14 ஆண்டுகளில் 379 உயிரிழப்புகள்... கண்ணீர் வர வைக்கும் 'பட்டாசு' நகரின் கதை!
பட்டாசு நகரம் என்று அழைக்கப்படும் சிவகாசியில் கடந்த 2011 முதல் 2024 வரையிலான கால கட்டத்தில் நிகழ்ந்த பட்டாசு ஆலை விபத்துகளில் 379 பேர் உயிரிழந்துள்ளனர்.
"பட்டாசு ஆலையில் வேலை பார்த்துட்டு இருந்தப்போ டமால்னு ஒரு சவுண்ட். உடனே நானும் எங்க அப்பாவும் உயிர கையில பிடிச்சுக்கிட்டு அங்கிருந்து ஓடினோம். அப்போ வேலியில ஏறி குதிக்கும் போது கால்ல கிழிச்சு ரத்தம் வந்துச்சு... இருந்தாலும் உயிர் பிழைச்சா போதும்னு அங்கிருந்து ஓடிட்டேன். ஆனா, 8 மாசம் புள்ளத்தாச்சியா இருந்த என் பக்கத்து வீட்டு அக்கா, குழந்தைய பெத்து கொஞ்சனும்னு எவ்ளோ ஆசையா இருந்திருக்கும். ஆனால், வயித்துல குழந்தையோடு அவுங்க கருகுனத என் கண்ணால பாத்தேன்" என 2021 பிப்ரவரி 12 ஆம் தேதி கண் முன்னே நிகழ்ந்த சம்பவத்தை கண்ணீருடன் விவரித்தார் சூசை ரத்தினம்.
இந்தியாவின் குட்டி ஜப்பான்
தீபாவளி, கோயில் திருவிழாக்கள், திருமணம் போன்ற கொண்டாட்டங்கள், பட்டாசு இன்றி நிறைவு பெறுவதில்லை. மத்தாப்பு எழுத்துக்களால் வானத்திலிருந்து வாழ்த்து சொல்லும் அளவிற்கு, பட்டாசுகளின் நவீன ரகங்கள் சிவகாசியை 'இந்தியாவின் குட்டி ஜப்பானாக' மாற்றியுள்ளன. ஆண்டுக்கு சுமார் 5 ஆயிரம் கோடி ரூபாய் அளவுக்கு வர்த்தகம் நடைபெறும் பிரதான தொழிலாக, சிவகாசி பட்டாசு விளங்குகிறது.
பட்டாசு என்றாலே மனதில் பண்டிகை, மகிழ்ச்சி, கொண்டாட்டம் போன்ற எண்ணங்கள் மட்டுமே தோன்றும். ஆனால், இதன் மறுபக்கம் ரத்தம் தேய்ந்தவையாகவே உள்ளன. சிவகாசிக்கு பட்டாசுத் தொழில் வரமாய் வாய்த்தாலும், சில நேரங்களில் அதுவே சாபமாய் மாறி உயிருக்கும், வாழ்வுக்கும் உலை வைக்கிறது என்பதே உண்மை.
அதிகாரப்பூர்வ புள்ளிவிவரங்களின்படி, சிறியது, பெரிது என தமிழ்நாட்டில் மொத்தம் 1,570 பட்டாசு ஆலைகள் உள்ளன. இதில், விருதுநகர் மாவட்டத்தில் மட்டும் 1,101 உரிமம் பெற்ற ஆலைகள் மற்றும் 3 ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட விற்பனை நிலையங்கள் இயங்கி வருகின்றன. இந்தியாவில், விற்பனையாகும் பட்டாசுகளில் 70 சதவீதத்திற்கும் மேற்பட்டவை சிவகாசியில் தயாரிக்கப்படுபவையே. இந்தத் தொழிலில் மட்டும் நேரடியாகவும் மறைமுகமாவும் சுமார் 5 லட்சம் பேர் ஈடுபட்டுள்ளனர். இங்குள்ள பட்டாசுத் தொழிற்சாலைகளின் செயல்பாடுகளை நாக்பூரில் உள்ள பெசோ (PESO - Petroleum & Explosives Safety Organization) என்ற மத்திய அரசின் அமைப்பு தொடர்ந்து கண்காணித்து வருகிறது.
14 ஆண்டுகளில் 379 உயிரிழப்புகள்
தமிழ்நாட்டில் கடந்த 2011 முதல் 2024 வரை 14 ஆண்டுகளில் 200-க்கும் மேற்பட்ட பட்டாசு ஆலை விபத்துகள் நடந்திருப்பதாக அதிர்ச்சி தரும் புள்ளிவிவரம் ஒன்று ஈடிவி பாரத் தமிழ்நாடு ஊடகத்திற்கு கிடைத்தது. இந்த விபத்துகளில் 379 பேர் உயிரிழந்துள்ளனர், 320-க்கும் அதிகமானோர் காயமடைந்துள்ளனர். இதில், 2012 ஆம் ஆண்டு செப்டம்பர் 5 ஆம் தேதி முதலிபட்டியில் நிகழ்ந்த விபத்தில் 40 பேர் உயிரிழந்ததனர். 2011 முதல் 2024 வரை நிகழ்ந்த பட்டாசு ஆலை விபத்துகள், அதில் உயிரிழந்த தொழிலாளர்களின் எண்ணிக்கை மற்றும் காயம் அடைந்தவர்களின் எண்ணிக்கை குறித்த விவரங்களும் வெளியாகியுள்ளது.
பட்டாசு ஆலை விபத்துகளில் உயிரிழந்தோரில் பெண்களே அதிகம் என்பது சோகத்தின் உச்சம். இதற்கு 2021 ஆம் ஆண்டு பிப்ரவரி 12-ம் தேதி சாத்தூர் அச்சங்குளத்தில் நிகழ்ந்த பட்டாசு ஆலை விபத்தே சான்று. தமிழ்நாட்டையே உலுக்கிய இந்த விபத்தில், 16 பெண் தொழிலாளர்கள் உட்பட 27 பேர் உயிரிழந்தனர். 26 பேர் படுகாயமடைந்து தங்களுக்கு கிடைக்க வேண்டிய இழப்பீட்டிற்காக இன்று வரை போராடி வருகின்றனர்.
அந்த சத்தம் இன்னும் மறக்கல...
பட்டாசு ஆலை விபத்துகள் தொடர்பான விவரங்களோடு, அந்த தொழிலாளர்களின் சோகங்களை, சிவகாசியின் இருண்ட பகுதிகளை பதிவு செய்ய களத்தில் இறங்கியது ஈடிவி பாரத் தமிழ்நாடு குழு. முதலில் நாம், பட்டாசு ஆலை விபத்தில் இருந்து அதிர்ஷடவசமாக உயிர் தப்பிய சூசை ரத்தினம் என்பவரை சந்தித்தோம். அப்போது பேசிய அவர், “2021 பிப்ரவரி 12 அன்று 1 மணி அளவில் திடீரென்று ஒரு சத்தம். வெடி சத்தம் கேட்டதும் நானும் எங்க அப்பாவும் அங்கிருந்து ஓட ஆரம்பித்தோம். ஆனால், என் பக்கத்து வீட்டுல இருந்த அக்கா, அப்போ 8 மாத கர்ப்பிணியா இருந்தாங்க. இந்த விபத்துல எங்க கண் முன்னாடியே, கருகி உயிரிழந்தாங்க. குழந்தைய பெத்து கொஞ்சனும்னு அவுங்க எப்படியெல்லாம் ஆசைப்பட்டிருப்பாங்க. ஆனால், இந்த விபத்துல வயித்துல இருந்த குழந்தையோடு சேர்ந்து கருகுனதை பார்த்து கதறினேன். அந்த அக்கா குடியிருந்த வீட்டை இப்போது பார்த்தாலும் எனக்கு அந்த ஞாபகம் தான் வருது“ என்று சொல்லும் போதே கண்களில் கண்ணீர் துளிகள் அவரை அறியாமலே எட்டிப் பார்த்தன.
கண்ணீரை துடைத்துக் கொண்டே தொடர்ந்து பேசிய அவர், “என்னோட வேலை பார்த்த ஒரு தம்பதிக்கு 10 வருஷமாக குழந்தை இல்ல. இந்த நிலையில், அவுங்களுக்கு 2010-ம் ஆண்டு கடைசியில அழகான பெண் குழந்தை பிறந்தது. ஆனா இந்த விபத்துல தம்பதி 2 பேரும் இறந்துட்டாங்க. இப்போ அந்த பெண் குழந்தை அவங்க உறவினர் வீட்டில வளருது. என்ன தான் உறவினர்கள் இருந்தாலும் பெத்தவங்க மாதிரி வராதுல. அதே போல, இந்த விபத்தில் எங்க அண்ணன் மகனுக்கு ஒரு கால் போயிருச்சு. தற்போது செயற்கை கால் வைத்திருக்கிறான். அவனுக்கு யாரு பொண்ணு குடுப்பா சொல்லுங்க? இப்போதும் எங்கையாவது டமார்னு சத்தம் கேட்டா எனக்கு அன்னைக்கு நடந்த இந்த சம்பவம் தான் ஞாபகம் வரும்” என்று அதிர்ச்சி கலந்து பயத்துடனே கூறினார்.
கால் போயிருருச்சு - ஆனா வேலைய விட முடியல
பட்டாசு ஆலை விபத்தில் ஒரு காலை இழந்த முத்துக்குட்டி நம்மிடம் பேசினார். அப்போது அவர், “குடும்ப சூழல் காரணமாக 19 வயசுல பட்டாசு ஆலைக்கு வேலைக்கு போனேன். அங்கு, நடந்த விபத்துல என்னோட கால் போனது. ஆனால், தற்போதும் வேறு வழியில்லாமல் மீண்டும் பட்டாசு ஆலைக்கு தான் வேலைக்கு போக வேண்டியதாயிருக்கு. அச்சங்குளம் பட்டாசு ஆலை விபத்தில் சிக்கியவர்களுக்கு இழப்பீடு வழங்க வேண்டும் என கடந்த 2021-ல் தேசிய பசுமைத் தீர்ப்பாயம் உத்தரவு அளித்தும், இதுவரை எந்த இழப்பீட்டுத் தொகையும் எங்களுக்கு கிடைக்கல” என்றார் வேதனையுடன்.
உயிரிழப்புகள் அதிகரிப்பது ஏன்?
பாதிக்கப்பட்ட தொழிலாளர்கள் இழப்பீட்டுத் தொகைக்காக போராடிக் கொண்டிருக்கும் அதே நேரத்தில், விபத்துக்குள்ளான பட்டாசு ஆலை முதலாளிகளில் ஒருவர் கூட இதுவரை தண்டிக்கப்படவில்லை என்கிறார் தலித் விடுதலை இயக்கத்தின் மாநிலத் தலைவர் கருப்பையா. இது குறித்து அவர் கூறுகையில், “இங்கு செயல்பட்டு வரும் பல்வேறு பட்டாசு ஆலைகள் முறையான அனுமதியின்றி குத்தகைதாரர்களால் நடத்தப்பட்டு வருகின்றன. சுமார் 800-க்கும் மேற்பட்ட பட்டாசு ஆலைகளில் தொழிலாளர்களுக்கு உரிய பணி பாதுகாப்பும், தொழில் உபகரணங்களும் கிடையாது. இதுவே, ஆண்டுதோறும் உயிரிழப்புகள் அதிகரிப்பதற்கு காரணம்” என்றார்.
மறுக்கப்படும் இழப்பீடு
விபத்து நிகழும் போது, முதல்வர் நிவாரண நிதியிலிருந்து மருத்துவம் உள்ளிட்ட செலவுகளுக்கு தமிழ்நாடு அரசு நிதியுதவி வழங்கினாலும், அது போதுமானதாக இருப்பதில்லை என்கிறார் பட்டாசு ஆலை விபத்துகளில் பாதிக்கப்பட்டவர்களில் ஒருவரான பாலசுப்பு. இது தொடர்பாக பேசிய அவர், “விபத்திற்கு பிறகு முன்பு மாதிரி வேலை செய்ய முடியவில்லை. போதுமான வருமானமும் இல்லை. அந்த வெடி சத்தத்தால் என் காது கேட்காமல் போய் விட்டது” என்றார்.
பட்டாசு விபத்துகள் குறித்த ஆர்டிஐ தகவல்களைப் பெற்று பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்காக சட்டப் போராட்டம் நடத்தி வரும் சமூக ஆர்வலர் பீமாராவ் கூறுகையில், "தமிழகத்தையே உலுக்கிய மாரியம்மாள் பட்டாசு ஆலை விபத்தில் உயிரிழந்தவர்களின் குடும்பங்களுக்கு தலா ரூ.20 லட்சமும், காயமடைந்தவர்களுக்கு ரூ.15 லட்சமும் வழங்க தேசிய பசுமைத் தீர்ப்பாயம் உத்தரவிட்டது. இதனை எதிர்த்து தமிழ்நாடு அரசின் சார்பில், உச்ச நீதிமன்றத்தில் தாக்கல் செய்யப்பட்ட மேல் முறையீடு மனுக்களை தள்ளுபடி செய்யப்பட்டன. இருப்பினும், தற்போது வரை அவர்களுக்கான இழப்பீட்டுத் தொகை தமிழக அரசால் வழங்கப்படவில்லை. தொழிலாளர்களுக்கான வாழ்வாதாரத்தை உறுதி செய்ய வேண்டியது மத்திய, மாநில அரசுகளின் கடமை" என கேட்டுக் கொண்டார்.
மற்றவர்களின் முகத்தில் மகிழ்ச்சியை வரவழைக்கும் பட்டாசை தயாரிக்கும் தொழிலாளர்களின் வாழ்க்கை இன்னும் வெடித்து சிதறிக் கொண்டு தான் இருக்கிறது. இருந்தாலும் பாதுகாப்பு, போதுமான வருமானம் போன்ற மகிழ்ச்சி ஒரு நாள் வீடு தேடி வரும் என நம்பிக்கையோடு காத்திருக்கின்றனர் பட்டாசு ஆலை தொழிலாளர்கள்.