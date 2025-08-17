ETV Bharat / state

10 மணி நேரம் தொடர்ந்து சிலம்பம் சுற்றி உலக சாதனை படைத்த தூத்துக்குடி மாணவர்கள்! - SILAMBAM WORLD RECORD

ஒரு மணி நேரத்தில் 180 மாணவர்களும், 3 மணி நேரத்தில் 40 மாணவர்களும், ஐந்து மணி நேரத்தில் 30 மாணவர்களும், 10 மணி நேரத்தில் 10 மாணவர்களும் தொடர்ந்து சிலம்பம் சுற்றி சாதனை படைத்தனர்.

தூத்துக்குடியில் உள்ள செயின் தாமஸ் விளையாட்டு மைதானத்தில் மாணவர்கள்
தூத்துக்குடியில் உள்ள செயின் தாமஸ் விளையாட்டு மைதானத்தில் மாணவர்கள்
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 17, 2025 at 1:43 PM IST

தூத்துக்குடி: டிவைன் உலக சாதனை புத்தகம் சார்பில் சிலம்பம் உலக சாதனை நிகழ்ச்சி தூத்துக்குடியில் இன்று நடைபெற்றது.

மன்னர்கள் போர்களில் அதிகமாக உபயோகித்த ஒரு ஆயுதம் வேல் கம்பு. அந்த வேல் கம்பின் அடிப்படை சிலம்பம் ஆகும். எதிரிகள் எவ்வாறு நம்மை தாக்குவார்கள், அவர்களிடமிருந்து எவ்வாறு தற்காத்துக்கொண்டு பதிலுக்கு அவர்களை தாக்குவது என்பது குறித்த முக்கிய அம்சங்களை சிலம்பம் எடுத்துரைக்கிறது. சமீபகாலமாக மக்கள் மத்தியில் சிலம்பம் கலை பெரும் வரவேற்பை பெற்றுள்ளது.

சிறுவர், சிறுமியர் என அனைவரும் சிலம்பம் கற்றுக் கொள்வதில் ஆர்வம் காட்டி வருகின்றனர். அந்த வகையில், அப்துல் கலாம் தற்காப்பு பயிற்சி பள்ளி சார்பில் சிலம்பம் குறித்து விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தும் வகையில் தூத்துக்குடியில் உள்ள செயின்ட் தாமஸ் விளையாட்டு மைதானத்தில் ’சிலம்பம் உலக சாதனை நிகழ்ச்சி’ நடைபெற்றது.

சிலம்பத்தில் உலக சாதனை படைத்த மாணவர்கள் (ETV Bharat Tamil Nadu)

இந்த நிகழ்ச்சியில் தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில் இருந்து 6 வயது முதல் 24 வயது வரையிலான பள்ளி, கல்லூரி மாணவ, மாணவிகள் 300-க்கும் மேற்பட்டோர் கலந்து கொண்டனர். இந்த நிகழ்ச்சியில் ஒரு மணி நேரத்தில் 180 மாணவர்களும், 3 மணி நேரத்தில் 40 மாணவர்களும், ஐந்து மணி நேரத்தில் 30 மாணவர்களும், 10 மணி நேரத்தில் 10 மாணவர்களும் சிலம்பம் சுற்றி சாதனை படைத்தனர். அதிகாலை 3 மணி முதல் மதியம் 2 மணி வரை இந்த உலக சாதனை நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது.

இதில் சாதனை படைத்த மாணவர்களுக்கு டிவைன் உலக சாதனை புத்தகம் சார்பில் அங்கீகரிக்கப்பட்ட சான்றிதழ் மற்றும் விருதுகளை அதன் நிறுவனர் கிருத்திகா தேவி வழங்கினார்.

முன்னதாக, இந்த சாதனை நிகழ்ச்சியை செயின்ட் தாமஸ் பள்ளி தாளாளர்கள் அமலன் தமியான், ஆஸ்கர் ஆகியோர் துவக்கி வைத்தனர். இந்த நிகழ்ச்சியில் மாணவர்களின் பெற்றோர் உள்ளிட்டோர் கலந்து கொண்டனர். இந்த நிகழ்ச்சிக்கான அனைத்து ஏற்பாடுகளையும் அப்துல் கலாம் தற்காப்பு பயிற்சி பள்ளி ஒருங்கிணைப்பாளர் அருண்குமார் செய்திருந்தார்.

