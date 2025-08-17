தூத்துக்குடி: டிவைன் உலக சாதனை புத்தகம் சார்பில் சிலம்பம் உலக சாதனை நிகழ்ச்சி தூத்துக்குடியில் இன்று நடைபெற்றது.
மன்னர்கள் போர்களில் அதிகமாக உபயோகித்த ஒரு ஆயுதம் வேல் கம்பு. அந்த வேல் கம்பின் அடிப்படை சிலம்பம் ஆகும். எதிரிகள் எவ்வாறு நம்மை தாக்குவார்கள், அவர்களிடமிருந்து எவ்வாறு தற்காத்துக்கொண்டு பதிலுக்கு அவர்களை தாக்குவது என்பது குறித்த முக்கிய அம்சங்களை சிலம்பம் எடுத்துரைக்கிறது. சமீபகாலமாக மக்கள் மத்தியில் சிலம்பம் கலை பெரும் வரவேற்பை பெற்றுள்ளது.
சிறுவர், சிறுமியர் என அனைவரும் சிலம்பம் கற்றுக் கொள்வதில் ஆர்வம் காட்டி வருகின்றனர். அந்த வகையில், அப்துல் கலாம் தற்காப்பு பயிற்சி பள்ளி சார்பில் சிலம்பம் குறித்து விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தும் வகையில் தூத்துக்குடியில் உள்ள செயின்ட் தாமஸ் விளையாட்டு மைதானத்தில் ’சிலம்பம் உலக சாதனை நிகழ்ச்சி’ நடைபெற்றது.
இந்த நிகழ்ச்சியில் தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில் இருந்து 6 வயது முதல் 24 வயது வரையிலான பள்ளி, கல்லூரி மாணவ, மாணவிகள் 300-க்கும் மேற்பட்டோர் கலந்து கொண்டனர். இந்த நிகழ்ச்சியில் ஒரு மணி நேரத்தில் 180 மாணவர்களும், 3 மணி நேரத்தில் 40 மாணவர்களும், ஐந்து மணி நேரத்தில் 30 மாணவர்களும், 10 மணி நேரத்தில் 10 மாணவர்களும் சிலம்பம் சுற்றி சாதனை படைத்தனர். அதிகாலை 3 மணி முதல் மதியம் 2 மணி வரை இந்த உலக சாதனை நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது.
இதில் சாதனை படைத்த மாணவர்களுக்கு டிவைன் உலக சாதனை புத்தகம் சார்பில் அங்கீகரிக்கப்பட்ட சான்றிதழ் மற்றும் விருதுகளை அதன் நிறுவனர் கிருத்திகா தேவி வழங்கினார்.
முன்னதாக, இந்த சாதனை நிகழ்ச்சியை செயின்ட் தாமஸ் பள்ளி தாளாளர்கள் அமலன் தமியான், ஆஸ்கர் ஆகியோர் துவக்கி வைத்தனர். இந்த நிகழ்ச்சியில் மாணவர்களின் பெற்றோர் உள்ளிட்டோர் கலந்து கொண்டனர். இந்த நிகழ்ச்சிக்கான அனைத்து ஏற்பாடுகளையும் அப்துல் கலாம் தற்காப்பு பயிற்சி பள்ளி ஒருங்கிணைப்பாளர் அருண்குமார் செய்திருந்தார்.
ஈடிவி பாரத் வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் இணைய இங்கே கிளிக் செய்யவும்
அண்மை செய்திகளை உடனுக்குடன் தெரிந்து கொள்ள, கூகுள் நியூஸ், யூடியூப், பேஸ்புக், இன்ஸ்டாகிராம், எக்ஸ் போன்ற சமூக வலைத்தள பக்கங்களில் பின் தொடருங்கள்.