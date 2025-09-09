ETV Bharat / state

இளம்பெண் கூட்டு பாலியல் வன்கொடுமை சம்பவம்: சகோதரர்கள் உட்பட 3 பேர் கைது!

ராணிப்பேட்டையில் கூட்டு பாலியல் வன்கொடுமையால் பாதிக்கப்பட்ட இளம்பெண், தனியார் மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று, வீடு திரும்பினார்.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (ETV Bharat)
ராணிப்பேட்டை: ஆண் நண்பருடன் பேசிக் கொண்டிருந்த இளம்பெண்ணை கடத்திச் சென்று கூட்டு பாலியல் வன்கொடுமை செய்த சம்பவம் தொடர்பாக 2 சகோதரர்கள் உட்பட 3 பேரை போலீசார் கைது செய்துள்ளனர்.

ராணிப்பேட்டை மாவட்டம் தெங்கால் பாலாற்றங்கரை அருகே அரசுக்கு சொந்தமான தென்னந்தோப்பு உள்ளது. இப்பகுதியில் ஆள் நடமாட்டம் குறைவு என்பதால், இரவு நேரங்களில் இளைஞர்கள் கூடி மது அருந்துவதும், பின்னர் அந்த வழியாக வருபவர்களிடம் சண்டையிடுவதையும் வழக்கமாக கொண்டுள்ளதாக தெரிகிறது.

இந்நிலையில், நேற்று முன்தினம் இரவு (ஞாயிற்றுக்கிழமை), இளம்பெண் ஒருவர் அந்த பகுதியில் தனிமையில் அமர்ந்து தனது ஆண் நண்பருடன் பேசிக் கொண்டிருந்ததாகக் கூறப்படுகிறது. அப்போது, அந்த வழியாக வந்த 3 பேர் கொண்ட கும்பலின் பார்வை அவர்கள் மீது விழுந்துள்ளது. பின்னர், அந்த கும்பல் இவர்களிடம் வந்து, இளம்பெண்ணிடம் தகாத வார்த்தையில் பேசியுள்ளது.

அதனை தட்டிக் கேட்ட இளம்பெண்ணின் நண்பரை தாக்கிய அந்த கும்பல், இளம்பெண்ணை வலுக்கட்டாயமாக அங்கிருந்து தூக்கி சென்று கூட்டு பாலியல் வன்கொடுமை செய்ததாகக் கூறப்படுகிறது. பின்னர், மூவரும் அங்கிருந்து தப்பியோடியதாகக் கூறப்படுகிறது.

இளம்பெண்ணை மிரட்டி கூட்டு பாலியல் வன்கொடுமை செய்த குற்றத்தில் கைது செய்யப்பட்ட இளைஞர்கள்
இளம்பெண்ணை மிரட்டி கூட்டு பாலியல் வன்கொடுமை செய்த குற்றத்திற்காக கைது செய்யப்பட்ட இளைஞர்கள் (ETV Bharat Tamil Nadu)

பாலியல் வன்கொடுமையால் பாதிக்கப்பட்ட அப்பெண் உடனடியாக அவரது வீட்டுக்கு சென்று, இச்சம்பவம் குறித்து பெற்றோரிடம் கூறியுள்ளார். பின்னர், பெற்றோருடன் சென்று சிப்காட் காவல் நிலையத்தில் புகார் அளித்தார். இதன்பேரில் வழக்குப்பதிவு செய்த சிப்காட் போலீசார், வழக்கை உடனடியாக ராணிப்பேட்டை மகளிர் காவல் நிலையத்துக்கு மாற்றினர்.

இதையடுத்து, மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் அய்மன் ஜமால் உத்தரவின்பேரில், துணைக் காவல் கண்காணிப்பாளர் இமயவர்மன் தலைமையில் விசாரணைக்காக தனிப்படை அமைக்கப்பட்டது. பின்னர், சந்தேகத்திற்கிடமாக சுற்றி திரிந்த மூன்று பேரை கைது செய்த போலீசார், அவர்களை ரகசிய இடத்தில் வைத்து விசாரணை மேற்கொண்டனர்.

விசாரணையில், இளம் பெண்ணை கூட்டு பாலியல் வன்கொடுமை செய்ததை அவர்கள் ஒப்புக் கொண்டனர். அவர்கள் ராணிப்பேட்டை அருகே உள்ள அவரைக்கரை பகுதியை சேர்ந்த சகோதரர்களான பார்த்திபன், சிவராஜ் மற்றும் அவர்களது நண்பர் ராஜா என தெரிய வந்தது. பின்னர், மூவரும் குற்றத்தை ஒப்புக் கொண்டதை அடுத்து அவர்களை கைது செய்த போலீசார் நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தினர். தொடர்ந்து, நீதிமன்ற உத்தரவின் பேரில் மூவரும் வேலூர் மத்திய சிறையில் அடைக்கப்பட்டனர்.

இதற்கிடையே, கூட்டு பாலியல் வன்கொடுமையால் பாதிக்கப்பட்ட இளம்பெண், தனியார் மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று, பின் வீடு திரும்பியதாக காவல்துறை தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

