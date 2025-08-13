ராணிப்பேட்டை: கோர விபத்தில் மூன்று வயது மகள் சம்பவ இடத்திலேயே பலியான நிலையில், கருவில் இருந்த சிசுவும் உயிரிழந்தது. தலையில் பலத்த காயமடைந்த கர்ப்பிணி சுய நினைவிழந்த நிலையில், சென்னை அரசு மருத்துவமனைக்கு கொண்டு செல்லப்பட்டார்.
ராணிப்பேட்டை மாவட்டம், அரக்கோணம் அடுத்த தணிகைபோளூர் மதுரா மேட்டு தெருவைச் சேர்ந்த ராமன் (28). அவரது மனைவி நித்யா (25). தற்போது ஒன்பது மாத கர்ப்பிணியாக உள்ளார். இவர்களுக்கு மூன்று வயதில் லித்திகா என்ற பெண் குழந்தை இருந்தது. இந்த நிலையில், ராமன், அவரது மனைவி நித்யா, மகள் லித்திகா மற்றும் உறவினர் சௌந்தர்யா (24) ஆகிய நான்கு பேரும் ஒரே இரு சக்கர வாகனத்தில் இன்று வாணியம்பேட்டை பைபாஸ் சாலையில் சென்றுகொண்டிருந்தனர்.
அப்போது எதிர் திசையில் மற்றொரு பைக்கில் தணிகைபோளூர் அம்பேத்கர் முதல் தெருவைச் சேர்ந்த தமிழரசன் (33), லட்சுமணன் (46) ஆகியோர் வந்தனர். அப்போது இரு வாகனங்களும் வந்த வேகத்தில் நேருக்கு நேர் மோதிக்கொண்டன. இந்த விபத்தில், குழந்தை லித்திகா சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்தார். நிறைமாத கர்ப்பிணியான நித்யாவுக்கு தலையில் பலத்த காயம் ஏற்பட்டது. இதனால் சுய நினைவிழந்த நிலையில் நித்யா சென்னை அரசு மருத்துவமனைக்கு கொண்டு செல்லப்பட்டார்.
இந்த கோர விபத்து குறித்து போலீஸ் தரப்பில் தெரிவித்ததன்படி, '' விபத்தில் படுகாயமடைந்த நித்யாவின் கருவில் இருந்த சிசு உயிரிழந்தது. நித்யாவின் கணவர் ராமன் பலத்த காயத்துடன் திருவள்ளூர் அரசு மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளார். தமிழரசனுக்கு இடது கை முறிவு ஏற்பட்டு திருவள்ளூர் அரசு மருத்துவமனையில் சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வருகிறது. லட்சுமணன் வலது காலில் அடிபட்டு அரக்கோணம் அரசு மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வருகிறார். இந்த விபத்தால் கிராமத்தில் எந்தவித சட்ட ஒழுங்கு பிரச்சினையும் இல்லை. மேலும், சம்பவம் தொடர்பாக வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டு விசாரணை நடைபெற்று வருகிறது'' என தெரிவித்தனர்.
குடும்பத்துடன் சென்றுகொண்டிருந்த போது எதிரே வந்த இரு சக்கர வாகனத்தில் மோதி 3 வயது மகளும், கருவில் இருந்த சிசுவும் உயிரிழந்த சம்பவம் அப்பகுதியில் மிகுந்த சோகத்தை ஏற்படுத்தி உள்ளது.
