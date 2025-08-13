ETV Bharat / state

அரக்கோணத்தில் கோர விபத்து.. 3 வயது குழந்தையும், கருவில் இருந்த சிசுவும் மரணம்! கர்ப்பிணிக்கு தீவிர சிகிச்சை! - ARAKKONAM TRAGIC ACCIDENT

அரக்கோணம் வாணியம்பேட்டை பைபாஸ் சாலையில் இரண்டு இருசக்கர வாகனங்கள் நேருக்கு நேர் மோதிக் கொண்ட விபத்தில் மூன்று வயது சிறுமியும், கர்ப்பிணியின் கருவில் இருந்த சிசுவும் உயிரிழந்தனர்.

ராமன், நித்யா தம்பதி
ராமன், நித்யா தம்பதி (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 13, 2025 at 10:22 PM IST

1 Min Read

ராணிப்பேட்டை: கோர விபத்தில் மூன்று வயது மகள் சம்பவ இடத்திலேயே பலியான நிலையில், கருவில் இருந்த சிசுவும் உயிரிழந்தது. தலையில் பலத்த காயமடைந்த கர்ப்பிணி சுய நினைவிழந்த நிலையில், சென்னை அரசு மருத்துவமனைக்கு கொண்டு செல்லப்பட்டார்.

ராணிப்பேட்டை மாவட்டம், அரக்கோணம் அடுத்த தணிகைபோளூர் மதுரா மேட்டு தெருவைச் சேர்ந்த ராமன் (28). அவரது மனைவி நித்யா (25). தற்போது ஒன்பது மாத கர்ப்பிணியாக உள்ளார். இவர்களுக்கு மூன்று வயதில் லித்திகா என்ற பெண் குழந்தை இருந்தது. இந்த நிலையில், ராமன், அவரது மனைவி நித்யா, மகள் லித்திகா மற்றும் உறவினர் சௌந்தர்யா (24) ஆகிய நான்கு பேரும் ஒரே இரு சக்கர வாகனத்தில் இன்று வாணியம்பேட்டை பைபாஸ் சாலையில் சென்றுகொண்டிருந்தனர்.

அப்போது எதிர் திசையில் மற்றொரு பைக்கில் தணிகைபோளூர் அம்பேத்கர் முதல் தெருவைச் சேர்ந்த தமிழரசன் (33), லட்சுமணன் (46) ஆகியோர் வந்தனர். அப்போது இரு வாகனங்களும் வந்த வேகத்தில் நேருக்கு நேர் மோதிக்கொண்டன. இந்த விபத்தில், குழந்தை லித்திகா சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்தார். நிறைமாத கர்ப்பிணியான நித்யாவுக்கு தலையில் பலத்த காயம் ஏற்பட்டது. இதனால் சுய நினைவிழந்த நிலையில் நித்யா சென்னை அரசு மருத்துவமனைக்கு கொண்டு செல்லப்பட்டார்.

இந்த கோர விபத்து குறித்து போலீஸ் தரப்பில் தெரிவித்ததன்படி, '' விபத்தில் படுகாயமடைந்த நித்யாவின் கருவில் இருந்த சிசு உயிரிழந்தது. நித்யாவின் கணவர் ராமன் பலத்த காயத்துடன் திருவள்ளூர் அரசு மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளார். தமிழரசனுக்கு இடது கை முறிவு ஏற்பட்டு திருவள்ளூர் அரசு மருத்துவமனையில் சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வருகிறது. லட்சுமணன் வலது காலில் அடிபட்டு அரக்கோணம் அரசு மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வருகிறார். இந்த விபத்தால் கிராமத்தில் எந்தவித சட்ட ஒழுங்கு பிரச்சினையும் இல்லை. மேலும், சம்பவம் தொடர்பாக வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டு விசாரணை நடைபெற்று வருகிறது'' என தெரிவித்தனர்.

இதையும் படிங்க: திருவாரூரில் முதலாம் ஆண்டு ரேடியாலஜி மாணவி தற்கொலை... மன அழுத்தம் காரணமா? என போலீஸ் விசாரணை!

குடும்பத்துடன் சென்றுகொண்டிருந்த போது எதிரே வந்த இரு சக்கர வாகனத்தில் மோதி 3 வயது மகளும், கருவில் இருந்த சிசுவும் உயிரிழந்த சம்பவம் அப்பகுதியில் மிகுந்த சோகத்தை ஏற்படுத்தி உள்ளது.

ஈடிவி பாரத் தமிழ்நாடு வாட்ஸ்ஆப் சேனல்
ஈடிவி பாரத் தமிழ்நாடு வாட்ஸ்ஆப் சேனல் (ETV Bharat Tamil Nadu)

ஈடிவி பாரத் வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் இணைய இங்கே கிளிக் செய்யவும்

அண்மை செய்திகளை உடனுக்குடன் தெரிந்துகொள்ள, கூகுள் நியூஸ், யூடியூப், பேஸ்புக், இன்ஸ்டாகிராம், எக்ஸ் போன்ற சமூக வலைதள பக்கங்களில் பின் தொடருங்கள்.

ராணிப்பேட்டை: கோர விபத்தில் மூன்று வயது மகள் சம்பவ இடத்திலேயே பலியான நிலையில், கருவில் இருந்த சிசுவும் உயிரிழந்தது. தலையில் பலத்த காயமடைந்த கர்ப்பிணி சுய நினைவிழந்த நிலையில், சென்னை அரசு மருத்துவமனைக்கு கொண்டு செல்லப்பட்டார்.

ராணிப்பேட்டை மாவட்டம், அரக்கோணம் அடுத்த தணிகைபோளூர் மதுரா மேட்டு தெருவைச் சேர்ந்த ராமன் (28). அவரது மனைவி நித்யா (25). தற்போது ஒன்பது மாத கர்ப்பிணியாக உள்ளார். இவர்களுக்கு மூன்று வயதில் லித்திகா என்ற பெண் குழந்தை இருந்தது. இந்த நிலையில், ராமன், அவரது மனைவி நித்யா, மகள் லித்திகா மற்றும் உறவினர் சௌந்தர்யா (24) ஆகிய நான்கு பேரும் ஒரே இரு சக்கர வாகனத்தில் இன்று வாணியம்பேட்டை பைபாஸ் சாலையில் சென்றுகொண்டிருந்தனர்.

அப்போது எதிர் திசையில் மற்றொரு பைக்கில் தணிகைபோளூர் அம்பேத்கர் முதல் தெருவைச் சேர்ந்த தமிழரசன் (33), லட்சுமணன் (46) ஆகியோர் வந்தனர். அப்போது இரு வாகனங்களும் வந்த வேகத்தில் நேருக்கு நேர் மோதிக்கொண்டன. இந்த விபத்தில், குழந்தை லித்திகா சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்தார். நிறைமாத கர்ப்பிணியான நித்யாவுக்கு தலையில் பலத்த காயம் ஏற்பட்டது. இதனால் சுய நினைவிழந்த நிலையில் நித்யா சென்னை அரசு மருத்துவமனைக்கு கொண்டு செல்லப்பட்டார்.

இந்த கோர விபத்து குறித்து போலீஸ் தரப்பில் தெரிவித்ததன்படி, '' விபத்தில் படுகாயமடைந்த நித்யாவின் கருவில் இருந்த சிசு உயிரிழந்தது. நித்யாவின் கணவர் ராமன் பலத்த காயத்துடன் திருவள்ளூர் அரசு மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளார். தமிழரசனுக்கு இடது கை முறிவு ஏற்பட்டு திருவள்ளூர் அரசு மருத்துவமனையில் சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வருகிறது. லட்சுமணன் வலது காலில் அடிபட்டு அரக்கோணம் அரசு மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வருகிறார். இந்த விபத்தால் கிராமத்தில் எந்தவித சட்ட ஒழுங்கு பிரச்சினையும் இல்லை. மேலும், சம்பவம் தொடர்பாக வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டு விசாரணை நடைபெற்று வருகிறது'' என தெரிவித்தனர்.

இதையும் படிங்க: திருவாரூரில் முதலாம் ஆண்டு ரேடியாலஜி மாணவி தற்கொலை... மன அழுத்தம் காரணமா? என போலீஸ் விசாரணை!

குடும்பத்துடன் சென்றுகொண்டிருந்த போது எதிரே வந்த இரு சக்கர வாகனத்தில் மோதி 3 வயது மகளும், கருவில் இருந்த சிசுவும் உயிரிழந்த சம்பவம் அப்பகுதியில் மிகுந்த சோகத்தை ஏற்படுத்தி உள்ளது.

ஈடிவி பாரத் தமிழ்நாடு வாட்ஸ்ஆப் சேனல்
ஈடிவி பாரத் தமிழ்நாடு வாட்ஸ்ஆப் சேனல் (ETV Bharat Tamil Nadu)

ஈடிவி பாரத் வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் இணைய இங்கே கிளிக் செய்யவும்

அண்மை செய்திகளை உடனுக்குடன் தெரிந்துகொள்ள, கூகுள் நியூஸ், யூடியூப், பேஸ்புக், இன்ஸ்டாகிராம், எக்ஸ் போன்ற சமூக வலைதள பக்கங்களில் பின் தொடருங்கள்.

For All Latest Updates

TAGGED:

RANIPET BIKE ACCIDENTUNBORN BABY DIEபைபாஸ் சாலை விபத்துகருவில் சிசு மரணம்ARAKKONAM TRAGIC ACCIDENT

Quick Links / Policies

சிறப்பு கட்டுரைகள்

பழத்தை பிழிந்து சாயம்... வாழை நாரில் நூல்... சுண்டி இழுக்கும் வண்ண வண்ண சேலைக... தெரிஞ்சிக்கலாம் வாங்க!

'விசாகா கமிட்டியா... அப்படினா?' கேள்வி எழுப்பும் அரசு கல்லூரி மாணவிகள் - வெளியான 'அதிர்ச்சி' தகவல்!

EXCLUSIVE: “உயிர் தானே போனால் போகட்டும்!” மதுவுக்கு மாற்றாக மாறி வருகிறதா சானிடைசர்? மதுரையில் அவலம்!

“இது மாதிரி ஊருக்குள்ள நடந்தா எப்படி வாழ முடியும்?” - கிராமத்தையே காலி செய்த மக்கள்... நாட்டாகுடியில் நடப்பது என்ன?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.