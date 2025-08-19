ETV Bharat / state

திருப்பத்தூரை தொடர்ந்து திருவண்ணாமலையிலும் அதிமுக விளம்பர பேனர் விழுந்து 3 பேர் காயம்! - TIRUVANNAMALAI ADMK BANNER FALLS

எடப்பாடி பழனிசாமி 'மக்களை காப்போம், தமிழகத்தை மீட்போம்' பெயரில் தமிழ்நாடு முழுவதும் சுற்றுப் பயணம் செய்து வருகிறார்.

அதிமுக விளம்பர பேனர் விழுந்து 3 பேர் படுகாயம்
அதிமுக விளம்பர பேனர் விழுந்து 3 பேர் படுகாயம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 19, 2025 at 5:29 PM IST

1 Min Read

திருவண்ணாமலை: அதிமுக விளம்பர பேனர் விழுந்து 3 பேர் காயம் அடைந்த சம்பவம் சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

தமிழ்நாட்டில் அடுத்த ஆண்டு சட்டப் பேரவை தேர்தல் நடைபெறவுள்ளது. இதை முன்னிட்டு தமிழக அரசியல் கட்சிகள் தேர்தலுக்கு தயாராகி வருகின்றன. பிரதான எதிர்க்கட்சியான அதிமுக மீண்டும் ஆட்சியை பிடிக்கும் முனைப்பில், தேர்தல் பணிகளை தொடங்கி விட்டது. இதன் ஒரு பகுதியாக அதிமுக பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி ''மக்களை காப்போம், தமிழகத்தை மீட்போம்'' பெயரில் தமிழ்நாடு முழுவதும் சுற்றுப்பயணம் செய்து வருகிறார். இந்த சுற்றுப் பயணத்தில் தமிழ்நாட்டில் உள்ள 234 தொகுதிகளுக்கு நேரில் சென்று எடப்பாடி பழனிசாமி மக்களை சந்தித்து வருகிறார்.

அந்த வகையில், திருவண்ணாமலை மாவட்டத்தில் கடந்த வெள்ளி, சனி மற்றும் திங்கட்கிழமை ஆகிய மூன்று நாட்கள் எழுச்சி பயணம் நடைபெற்றது. இந்நிலையில் எடப்பாடி பழனிச்சாமி திருவண்ணாமலையில் இருந்து கலசப்பாக்கம் பகுதிக்கு சென்ற போது அவரை வரவேற்கும் விதமாக சாலையின் இருபுறங்களிலும் விளம்பர பேனர்கள் மற்றும் கொடிக்கம்பங்கள் நடப்பட்டிருந்தன.

இந்நிலையில் நாயுடு மங்கலம் பகுதியில் உள்ள முனியப்பன் தாங்கல் பகுதியில் இரு சக்கர வாகனத்தில் வந்த வயதான தம்பதியினர் மற்றும் ஒரு இளைஞர் என மூன்று பேர் வந்து கொண்டு இருந்தனர். அப்போது பலத்த காற்றுடன் மழை பெய்து கொண்டிருந்ததால் வரவேற்பு பேனர்களில் ஒன்று இரு சக்கர வாகனத்தின் மீது திடீரென விழுந்தது. இதில் இரு சக்கர வாகனத்தில் வந்த மூவரும் சாலையில் விழுந்தனர்.

படுகாயம் அடைந்த 3 பேர் (ETV Bharat Tamil Nadu)
இதையும் படிங்க: இலங்கைக்கு கடத்தப்பட இருந்த 60 லட்சம் மதிப்பிலான பீடி இலைகள்: மடக்கி பிடித்த க்யூ பிரிவு போலீசார்!

இந்த விபத்தில் வயதான தம்பதியினர் மற்றும் ஒரு இளைஞர் என மூவர் படுகாயம் அடைந்தனர். இதனைப் பார்த்த அக்கம் பக்கத்தினர் உடனடியாக ஆம்புலன்ஸுக்கு தகவல் தெரிவித்தனர். பின்னர் ஆம்புலன்ஸில் அவர்களை சிகிச்சைக்காக திருவண்ணாமலை அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர். இந்த நிகழ்வு அந்த பகுதியில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது.

இதேபோல் திருவண்ணாமலை மாவட்டம் செங்கம் சட்டமன்ற தொகுதியில் எடப்பாடி பழனிச்சாமி காரில் சென்ற போது புதுப்பாளையம் அருகே வரவேற்பு அலங்கார வளைவு பேனர் அவர் கார் சென்றவுடன் சரிந்து விழுந்தது. இந்த சம்பவத்தில் யாருக்கும் காயம் ஏற்படவில்லை.

திருவண்ணாமலை: அதிமுக விளம்பர பேனர் விழுந்து 3 பேர் காயம் அடைந்த சம்பவம் சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

தமிழ்நாட்டில் அடுத்த ஆண்டு சட்டப் பேரவை தேர்தல் நடைபெறவுள்ளது. இதை முன்னிட்டு தமிழக அரசியல் கட்சிகள் தேர்தலுக்கு தயாராகி வருகின்றன. பிரதான எதிர்க்கட்சியான அதிமுக மீண்டும் ஆட்சியை பிடிக்கும் முனைப்பில், தேர்தல் பணிகளை தொடங்கி விட்டது. இதன் ஒரு பகுதியாக அதிமுக பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி ''மக்களை காப்போம், தமிழகத்தை மீட்போம்'' பெயரில் தமிழ்நாடு முழுவதும் சுற்றுப்பயணம் செய்து வருகிறார். இந்த சுற்றுப் பயணத்தில் தமிழ்நாட்டில் உள்ள 234 தொகுதிகளுக்கு நேரில் சென்று எடப்பாடி பழனிசாமி மக்களை சந்தித்து வருகிறார்.

அந்த வகையில், திருவண்ணாமலை மாவட்டத்தில் கடந்த வெள்ளி, சனி மற்றும் திங்கட்கிழமை ஆகிய மூன்று நாட்கள் எழுச்சி பயணம் நடைபெற்றது. இந்நிலையில் எடப்பாடி பழனிச்சாமி திருவண்ணாமலையில் இருந்து கலசப்பாக்கம் பகுதிக்கு சென்ற போது அவரை வரவேற்கும் விதமாக சாலையின் இருபுறங்களிலும் விளம்பர பேனர்கள் மற்றும் கொடிக்கம்பங்கள் நடப்பட்டிருந்தன.

இந்நிலையில் நாயுடு மங்கலம் பகுதியில் உள்ள முனியப்பன் தாங்கல் பகுதியில் இரு சக்கர வாகனத்தில் வந்த வயதான தம்பதியினர் மற்றும் ஒரு இளைஞர் என மூன்று பேர் வந்து கொண்டு இருந்தனர். அப்போது பலத்த காற்றுடன் மழை பெய்து கொண்டிருந்ததால் வரவேற்பு பேனர்களில் ஒன்று இரு சக்கர வாகனத்தின் மீது திடீரென விழுந்தது. இதில் இரு சக்கர வாகனத்தில் வந்த மூவரும் சாலையில் விழுந்தனர்.

படுகாயம் அடைந்த 3 பேர் (ETV Bharat Tamil Nadu)
இதையும் படிங்க: இலங்கைக்கு கடத்தப்பட இருந்த 60 லட்சம் மதிப்பிலான பீடி இலைகள்: மடக்கி பிடித்த க்யூ பிரிவு போலீசார்!

இந்த விபத்தில் வயதான தம்பதியினர் மற்றும் ஒரு இளைஞர் என மூவர் படுகாயம் அடைந்தனர். இதனைப் பார்த்த அக்கம் பக்கத்தினர் உடனடியாக ஆம்புலன்ஸுக்கு தகவல் தெரிவித்தனர். பின்னர் ஆம்புலன்ஸில் அவர்களை சிகிச்சைக்காக திருவண்ணாமலை அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர். இந்த நிகழ்வு அந்த பகுதியில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது.

இதேபோல் திருவண்ணாமலை மாவட்டம் செங்கம் சட்டமன்ற தொகுதியில் எடப்பாடி பழனிச்சாமி காரில் சென்ற போது புதுப்பாளையம் அருகே வரவேற்பு அலங்கார வளைவு பேனர் அவர் கார் சென்றவுடன் சரிந்து விழுந்தது. இந்த சம்பவத்தில் யாருக்கும் காயம் ஏற்படவில்லை.

For All Latest Updates

TAGGED:

3 PEOPLE INJUREDBANNER FALLS IN TIRUVANNAMALAIதிருவண்ணாமலைTIRUVANNAMALAI ADMK BANNER FALLS

Quick Links / Policies

சிறப்பு கட்டுரைகள்

EXCLUSIVE: அன்று 'கிரெடிட் கார்டு' விற்றேன்... இன்று 'டேட்டா சயின்டிஸ்ட்' - கல்வியால் வறுமையை வென்ற சென்னை மாணவர்!

Exclusive: "என்னை பார்த்து கலைஞர் சொன்ன அந்த வார்த்தை" - 94 வயது பேப்பர் தாத்தா பகிரும் நினைவலைகள்!

பழத்தை பிழிந்து சாயம்... வாழை நாரில் நூல்... சுண்டி இழுக்கும் வண்ண வண்ண சேலைக... தெரிஞ்சிக்கலாம் வாங்க!

EXCLUSIVE: “உயிர் தானே போனால் போகட்டும்!” மதுவுக்கு மாற்றாக மாறி வருகிறதா சானிடைசர்? மதுரையில் அவலம்!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.