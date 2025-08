ETV Bharat / state

திருமணத்தை மீறிய உறவை தட்டிக்கேட்ட கணவனுக்கு நேர்ந்த பரிதாபம் - கல்லூரி மாணவர் உட்பட 3 பேர் கைது! - THIRUVERKADU MURDER CASE

விசாரணையில் திருவேற்காடு போலீசார் ( ETV Bharat Tamil Nadu )

By ETV Bharat Tamil Nadu Team Published : August 5, 2025 at 8:44 AM IST | Updated : August 5, 2025 at 10:08 AM IST 2 Min Read

சென்னை: கள்ள காதல் விவகாரத்தில் ரியல் எஸ்டேட் தொழில் செய்தவர் கொலை செய்யப்பட்ட வழக்கில் கல்லூரி மாணவர் உட்பட 3 பேரை போலீசார் கைது செய்துள்ளனர். அவர்களிடம் மேற்கொண்ட விசாரணையில் பல்வேறு திடுக்கிடும் தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன. திருவள்ளூர் மாவட்டம் திருவேற்காடு அருகே சுந்தரசோழபுரம் டிடிஎஸ் நகரைச் சேர்ந்தவர் சிவகுமார் (50). இவர் ரியல் எஸ்டேட் தொழில் செய்து வந்தார். இவரது மனைவி விஜயகுமாரி (45). இவர்களுக்கு ஒரு மகன், இரண்டு மகள்கள் உள்ளனர். இந்த நிலையில், கடந்த 1ஆம் தேதி வழக்கம்போல் பருத்திப்பட்டில் உள்ள தனியார் பள்ளியில் படிக்கும் பிள்ளைகளை அழைத்து வர சிவகுமார் ஆட்டோவில் சென்றார். அப்போது, கோலடி பகுதியில் உள்ள மயானம் அருகே இயற்கை உபாதை கழிப்பதற்காக ஆட்டோவில் இருந்து கீழே இறங்கிய நிலையில், அவரை பின்தொடர்ந்து வந்த மர்ம நபர்கள் மறைத்து வந்திருந்த ஆயுதங்களால் சரமாரியாக தாக்கினர். இதில், சம்பவ இடத்திலேயே அவர் உயிரிழந்தார். இதுகுறித்து தகவலறிந்து சம்பவ இடத்திற்கு வந்த திருவேற்காடு போலீசார், சிவகுமாரின் உடலை கைப்பற்றி பிரேதப் பரிசோதனைக்காக கீழ்ப்பாக்கம் அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர். தொடர்ந்து, இச்சம்பவம் குறித்து வழக்குப்பதிவு செய்து, தனிப்படை அமைத்து அப்பகுதியில் உள்ள சிசிடிவி காட்சிகளை கைப்பற்றி விசாரணை மேற்கொண்டு வந்தனர். சிவகுமார் ரியல் எஸ்டேட் தொழில் செய்துவந்ததால் பணம் கொடுக்கல், வாங்கல் பிரச்சினையில் கொலை நடந்திருக்கலாம் என்ற யூகத்தின் அடிப்படையில் போலீசார் விசாரணையை தொடர்ந்தனர். மேலும், சிவகுமார் மற்றும் அவருடைய மனைவியின் செல்போனையும் கைப்பற்றி விசாரித்து வந்தனர். இந்நிலையில், இந்த கொலை சம்பவத்தில் ஈடுபட்டது திருவேற்காட்டைச் சேர்ந்த ரவுடி லால் என்கிற பிரகாஷ் (32) மற்றும் கல்லூரி மாணவர் மோகன் (21) என்பது தெரியவந்தது. அவர்கள் இருவரையும் கைது செய்து போலீசார் விசாரணை மேற்கொண்டனர். அதில், சிவகுமாருக்கும் திருவேற்காடைச் சேர்ந்த சுரேஷ் என்பவருக்கும் இடையில் இருந்த பணம், கொடுக்கல் வாங்கல் தகராறு காரணமாக இந்த கொலை செய்ததாக முதலில் வாக்குமூலம் அளித்தனர்.

Last Updated : August 5, 2025 at 10:08 AM IST