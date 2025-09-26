கல்லூரி மாணவர் வெட்டப்பட்ட விவகாரம் - சக மாணவர் உட்பட 3 பேர் கைது; அதிர்ச்சி பின்னணி அம்பலம்!
போலீஸ் விசாரணையில், கல்லூரி மாணவர்களுக்கு கஞ்சா விற்பனை செய்வதில் ஹரீஷுக்கும், அதே கல்லூரியில் படித்து வரும் அன்பரசு (20) என்பவருக்கும் இடையே தொழில் போட்டி ஏற்பட்டு வந்ததாக கூறப்படுகிறது.
Published : September 26, 2025 at 8:58 PM IST
சென்னை: சென்னை, பல்லாவரம் பகுதியில் கல்லூரி மாணவர் அரிவாளால் வெட்டப்பட்ட விவகாரத்தில், சக மாணவர் உள்ளிட்ட 3 பேர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர். இந்த விவகாரம் தொடர்பாக வெளியாகி இருக்கும் பின்னணி தகவல் அதிர்ச்சிகரமாக உள்ளது.
சென்னை பல்லாவரம் பகுதியில் பிரபல தனியார் கல்லூரி ஒன்று செயல்பட்டு வருகிறது. இக்கல்லூரியில் சென்னை உள்பட மற்றும் பல்வேறு மாவட்டங்களைச் சேர்ந்த மாணவ, மாணவிகள் தங்கி பயின்று வருகின்றனர்.
இந்நிலையில், இதே கல்லூரியில் விஷுவல் கம்யூனிகேஷன் படித்து வரும் திருநீர்மலை பகுதியைச் சேர்ந்த ஹரிஷ் (23) என்பவர், கடந்த 23 ஆம் தேதி, கல்லூரி அருகே உள்ள கடையில் நண்பர்களுடன் நின்று பேசிக் கொண்டிருந்தார்.
அப்போது அந்தப் பகுதிக்கு இருசக்கர வாகனங்களில் வந்த கும்பல் ஒன்று, திடீரென கத்தியை எடுத்து ஹரிஷை வெட்டியுள்ளனர். அப்போது அவர் பயந்து ஓடி உள்ளார். ஆனாலும், மர்ம நபர்கள் அவரை விடாமல் துரத்திச் சென்று வெட்டிவிட்டு அங்கிருந்து தப்பிச் சென்றனர்.
இதில் பலத்தை காயமடைந்த அவரை, அங்குள்ளவர்கள் மீட்டு அருகில் உள்ள தனியார் மருத்துவமனையில் அனுமதித்தனர். அங்கு அவருக்கு தீவிர சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வருகிறது. தகவல் அறிந்ததும் சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்து சென்ற பல்லாவரம் போலீசார், தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டனர்.
இதில், கல்லூரி மாணவர்களுக்கு கஞ்சா விற்பனை செய்வதில் மாணவன் ஹரீஷுக்கும், அதே கல்லூரியில் படித்து வரும் அன்பரசு (20) என்ற மாணவனுக்கும் இடையே தகராறு ஏற்பட்டு வந்ததாக கூறப்படுகிறது.
இதையடுத்து, விருத்தாசலம் பகுதியைச் சேர்ந்த மாணவர் அன்பரசு (20), வேளச்சேரி பகுதியை சேர்ந்த பிரவீன் (18), நிஷாந்த் (20) ஆகிய மூன்று பேரை போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்து கைது செய்தனர். அவர்களிடம் இருந்து 2 இருசக்கர வாகனங்களை பறிமுதல் செய்த போலீசார் தாம்பரம் நீதிமன்றத்தில் அவர்களை ஆஜர்படுத்தி புழல் சிறையில் அடைத்தனர்.
இதுகுறித்து சமூக ஆர்வலர்கள் கூறுகையில், ''பல்லாவரம், குரோம்பேட்டை, தாம்பரம் மற்றும் சுற்றுவட்டார பகுதிகளில் மீண்டும் கல்லூரி மாணவர்களிடையே கஞ்சா பழக்கம் அதிகரித்துள்ளது. தாம்பரம் மாநகர காவல் துறையினர் இரும்புக் கரம் கொண்டு கஞ்சா விற்பனையில் ஈடுபடும் நபர்கள் மீது கடும் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்'' என்று கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.