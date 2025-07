ETV Bharat / state

21 ஆண்டுகள் ஆகியும் ஆறாத ரணம் - கும்பகோணம் தீ விபத்து உணர்த்தும் பாடம் என்ன? - KUMBAKONAM FIRE ACCIDENT REWIND

அஞ்சலி செலுத்தும் பெற்றோர் ( ETV Bharat Tamil Nadu )

கும்பகோணம் காசிராமன் தெருவில் அமைந்திருந்தது ஸ்ரீ கிருஷ்ணா பள்ளி. இந்த வளாகத்திற்குள்ளேயே முதலாம் வகுப்பு முதல் 5ஆம் வகுப்பு வரை ஒரு பள்ளியில் 477 பிள்ளைகளும், சரஸ்வதி மழலையர் மற்றும் தொடக்கப்பள்ளியில் 126 பிள்ளைகளும், இது தவிர உயர் நிலைப்பள்ளியும் செயல்பட்டு வந்தன. அந்த பள்ளியில் பயில்கின்ற தங்களது குழந்தைகளை, 2004ஆம் ஆண்டு ஜூலை 16ஆம் தேதி காலை எப்போதும்போல பெற்றோர்கள் தயார் செய்து பள்ளிக்கு அனுப்பினர். ஆனால் அழகாக தயார் செய்து அனுப்பிய தங்கள் குழந்தைகளை, அதன்பிறகு எப்போதுமே பார்க்க முடியாது என அவர்கள் கனவில் கூட நினைத்து பார்த்திருக்க மாட்டார்கள். ஆம், குழந்தைகள் பள்ளிக்குச் சென்ற ஓரிரு மணிநேரங்களிலேயே அங்கு தீ விபத்து ஏற்பட்டது. இந்த கோர விபத்தில் சிக்கி 94 குழந்தைகள் பரிதாபமாக உயிரிழந்தன. பலருக்கு தீக்காயம் ஏற்பட்டது. இறந்த குழந்தைகள் அனைவருமே 7 முதல் 11 வயதுக்குட்பட்டவர்கள். பள்ளியின் சத்துணவு கூடத்தில் மதிய உணவு சமைத்துக்கொண்டிருந்தபோது எதிர்பாராதவிதமாக பற்றிய தீயானது, பள்ளி கட்டடத்தின் மேற்பகுதியில் அமைக்கப்பட்டிருந்த கூரையிலும் பற்றியது. அங்கிருந்து அருகிலிருந்த வகுப்புகளுக்கும் அடுத்தடுத்து பரவியது. இந்த சூழலை கையாள தெரியாத குழந்தைகள் பலர் வகுப்பறைக்குள்ளேயே இருந்தனர். அதில் மூன்றாம் வகுப்பு குழந்தைகள் தங்களுடைய வகுப்பறையை உட்புறமாக பூட்டிக்கொண்டதாக கூறப்பட்டது. இதனால் அவர்களால் வெளியே வர முடியவில்லை. இதுதான், உயிரிழப்பு எண்ணிக்கை அதிகரிக்க மற்றொரு காரணமாக அமைந்தது. குறிப்பாக, கரும்புகையால் சூழப்பட்ட வகுப்பறைகள், அங்கு கருகி கிடந்த குழந்தைகளின் உடல்கள், பற்றியெரியும் கட்டடங்கள் என அந்த கோர காட்சி பார்ப்போரை கதி கலங்க வைத்தது. தகவலறிந்து பள்ளிக்கு ஓடிவந்த பெற்றோர்கள், தலையில் அடித்துக்கொண்டு கதறி அழுத காட்சிகளை இன்றும் யாராலும் மறந்திருக்க முடியாது. குறிப்பாக, பள்ளிக்கு போக மாட்டேன் என அழுத குழந்தைகள், உடல்நலம் சரியில்லாத குழந்தைகளை வலுகட்டாயமாக பள்ளிக்கு கூட்டிவந்து விட்டுச்சென்ற பெற்றோர்களின் கதறல்கள் இன்னும் நம் காதுகளில் ஒலித்துக்கொண்டே இருக்கின்றன. இந்த சம்பவம் நடந்து இன்றுடன் 21 ஆண்டுகள் ஆகிவிட்டன. ஆனால், குழந்தைகளை கொடுந்தீக்கு பறிகொடுத்த பெற்றோர்களின் மனம் இன்றளவும் ஆறாமல் வெந்து கொண்டே தான் இருக்கிறது. ஆண்டுதோறும் இந்த குழந்தைகளின் நினைவாக பாலக்கரையில் அமைக்கப்பட்டிருக்கும் நினைவு மண்டபத்திற்குச் செல்லும் பெற்றோர்கள், அவர்களுக்கு மலர் வளையம் வைத்தும், மெழுவர்த்தி ஏற்றியும் அஞ்சலி செலுத்தி வருகின்றனர்.

