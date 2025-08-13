ETV Bharat / state

''மூணாறில் சுற்றுலா பேருந்து கவிழ்ந்து விபத்து'' – சென்னையை சேர்ந்த 20 பயணிகள் படுகாயம்! - MUNNAR BUS ACCIDENT

விபத்து நடந்த இடத்தின் அருகே பெரிய பள்ளம் இருப்பது தெரியவந்தது. பேருந்து மின் கம்பத்தில் மோதி நின்றதால் உயிர் சேதம் தவிர்க்கப்பட்டது. கடந்த ஆண்டும் இதே இடத்தில் சுற்றுலா பேருந்து கவிழ்ந்ததில் பயணிகள் உயிரிழந்தனர்.

சாலையோரம் கவிழ்ந்த சுற்றுலா பேருந்து
சாலையோரம் கவிழ்ந்த சுற்றுலா பேருந்து (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 13, 2025 at 11:01 PM IST

தேனி: கேரளா மாநிலம், இடுக்கி மாவட்டத்தில் தமிழகம் - கேரளா எல்லை பகுதியில் அமைந்துள்ளது இயற்கை எழில் கொஞ்சும் சுற்றுலா தலமான ''மூணாறு''. தென்னகத்தின் காஷ்மீர் என்று அழைக்கப்படும் மூணாறுக்கு தினந்தோறும் தமிழ்நாடு உள்ளிட்ட நாட்டின் பல்வேறு பகுதிகளிலிருந்தும் லட்சக்கணக்கான சுற்றுலா பயணிகள் வந்து செல்கின்றனர். இந்நிலையில் சென்னையை சேர்ந்த 20 பேர் மினி பேருந்தில் மூணாறுக்கு சுற்றுலா வந்துள்ளனர். பின்னர் மூணாறை சுற்றி பார்த்த இவர்கள் மீண்டும் பேருந்தில் குழுவாக சென்னைக்கு புறப்பட்டுள்ளனர்.

அப்போது ராஜகாடு வட்டக்கண்ணி என்ற இடத்தில் சாலையின் வளைவில் மினி பேருந்தை திருப்ப முயன்றபோது, திடீரென யாரும் எதிர்பாராத விதமாக டிரைவரின் கட்டுப்பாட்டை இழந்த மினி பேருந்து சாலையோரம் இருந்த மின் கம்பத்தில் மோதி விபத்திற்கு உள்ளானதில் டிரைவர் உள்பட மினி பேருந்தில் இருந்த 20 பேரும் படுகாயம் அடைந்தனர்.

காயம் அடைந்த பயணிக்கு முதலுதவி
காயம் அடைந்த பயணிக்கு முதலுதவி (ETV Bharat Tamil Nadu)

இவர்களது அலறல் சத்தம் கேட்டு அப்பகுதி மக்கள் மற்றும் சக வாகன ஓட்டிகள் உடனடியாக விரைந்து வந்து விபத்தில் சிக்கியவர்களை மீட்டு அருகில் இருக்கும் தனியார் மருத்துவமனையில் சிகிச்சைக்காக அனுமதித்தனர். இதற்கிடையே விபத்து நடந்த இடத்தின் அருகே பெரிய பள்ளம் ஒன்று இருப்பது தெரிய வந்தது. ஆனாலும் பேருந்து மின் கம்பத்தில் மோதி நின்றதால் பெரும் உயிர் சேதம் தவிர்க்கப்பட்டது. கடந்த ஆண்டும் இதே இடத்தில் பேருந்து கவிழ்த்து விபத்திற்கு உள்ளானதில் சுற்றுலா பயணிகள் உயிரிழந்தது குறிப்பிடத்தக்கது.

காயம் அடைந்த பயணி
காயம் அடைந்த பயணி (ETV Bharat Tamil Nadu)

இதுகுறித்து மினி பேருந்தில் பயணித்த ஹரிஷ் கூறுகையில், ''பேருந்து வளைவில் திரும்பும்போது கட்டுப்பாட்டை இழந்து பிரேக் பிடிக்காமல் கவிழ்ந்து விபத்துக்குள்ளானது. இதனால் பேருந்தில் இருந்த பயணிகள் என் மீது விழுந்தபோது என்னுடைய கை உடைந்தது. சென்னையில் இருந்து மூணாறு சுற்றிப் பார்ப்பதற்காக 19 பேர் வருகை தந்தோம்.

காயம் அடைந்த பயணி ஹரிஷ்
காயம் அடைந்த பயணி ஹரிஷ் (ETV Bharat Tamil Nadu)

மூணாறில் உள்ள எல்லா இடங்களையும் சுற்றி பார்த்துவிட்டு திரும்பும்போது விபத்து ஏற்பட்டுவிட்டது." என்று ஹரிஷ் தெரிவித்தார். சென்னையில் இருந்து சுற்றுலா பயணிகளுடன் வந்த மினி பேருந்து மூணாறு அருகே சாலையோர பள்ளத்தில் கவிழ்ந்து விபத்திற்கு உள்ளானதில் 20 பேர் படுகாயம் அடைந்த சம்பவம் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது.

இதையும் படிங்க: ''சென்னையை தொடர்ந்து கோவை" - போராட்டத்தில் குதித்த தூய்மை பணியாளர்கள்; குப்பைகள் தேக்கம்!

