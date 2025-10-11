ETV Bharat / state

பிரபல மொபைல் ஷோரூமில் ரூ.20 லட்சம் மதிப்பிலான செல்போன்கள் கொள்ளை – போலீசார் தீவிர விசாரணை!

திருட்டு தொடர்பாக வழக்குப் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ள நிலையில், குற்றவாளிகளை பிடிப்பதற்கான நடவடிக்கைகள் தீவிரப்படுத்தப்பட்டுள்ளதாக போலீசார் தெரிவித்துள்ளனர்.

மொபைல் ஷோரூமில் கைரேகை நிபுணர்களை கொண்டு விசாரணை மேற்கொண்டுள்ளனர்
மொபைல் ஷோரூமில் கைரேகை நிபுணர்களை கொண்டு விசாரணை மேற்கொண்டுள்ளனர் (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : October 11, 2025 at 1:58 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ராணிப்பேட்டை: அரக்கோணம் பூர்விகா மொபைல் ஷோரூமில் ரூ.20 லட்சம் மதிப்பிலான செல்போன்கள் திருட்டு போன சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

அரக்கோணம் பகுதி சுவால்பேட்டையில் அமைந்துள்ளது பூர்விகா மொபைல் ஷோரூம். இந்த ஷோரூமில் நேற்றிரவு மர்ம நபர்கள் கடையின் பூட்டை உடைத்து உள்ளே புகுந்து, விலை உயர்ந்த ஐபோன்கள் உள்ளிட்ட பல்வேறு பிராண்டுகளின் செல்போன்கள் மற்றும் டேப்களை திருடிச் சென்றதாக கூறப்படுகிறது. அந்த பொருட்களின் மொத்த மதிப்பு சுமார் ரூ.20 லட்சம் என கூறப்படுகிறது.

இந்த திருட்டு சம்பவம் அனைத்தும் சென்னை பூர்விகா தலைமையகத்தில் அமைந்துள்ள கட்டுப்பாட்டு அறையின் கண்காணிப்பு கேமராவில் பதிவாகியுள்ளது. திருடர்கள் கடையின் பூட்டை உடைக்கும் காட்சிகள் அதில் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. மேலும், திருட்டின் போது அலாரம் அடித்ததை தொடர்ந்து மர்ம நபர்கள் அங்கிருந்து தப்பிச் சென்றதாக கூறப்படுகிறது. இந்த தகவல் அனைத்தும் உடனடியாக அரக்கோணம் ஷோரூம் மேலாளருக்கும், நகர காவல்துறையினருக்கும் தெரிவிக்கப்பட்டது. இத்தகவலறிந்து போலீசார் சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்து வந்து, கைரேகை நிபுணர்களை கொண்டு விசாரணை மேற்கொண்டுள்ளனர்.

மேலும், கண்காணிப்பு கேமரா காட்சிகளை வைத்து மர்ம நபர்களை அடையாளம் காணும் பணியில் போலீசார் ஈடுபட்டுள்ளனர். சம்பவம் தொடர்பாக வழக்குப் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளதுடன், குற்றவாளிகளை விரைவில் பிடிப்பதற்கான தீவிர நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளதாக போலீசார் தெரிவித்துள்ளனர். அரக்கோணம் – திருத்தணி மெயின் ரோட்டில், மக்கள் நடமாட்டம் அதிகமுள்ள பகுதியில் உள்ள கடையில் இத்தகைய திருட்டு நடந்ததுள்ளது பொதுமக்களிடையே அச்சத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

இது குறித்து அரக்கோணம் நகர காவல்துறை அதிகாரிகள் கூறுகையில், "இந்த சம்பவத்தை மிகவும் கவனமாகப் பார்த்து, குற்றவாளிகளை விரைவில் பிடிக்கும் நோக்கத்தில் தீவிரமாக விசாரணை நடத்தி வருகிறோம் என்று தெரிவித்துள்ளனர். கண்காணிப்பு கேமரா பதிவுகள் மற்றும் கைரேகை நிபுணர்களின் உதவியுடன் மர்ம நபர்களின் அடையாளம் கண்டறியப்படக்கூடும்" என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

இது குறித்து கடையில் பணிபுரியும் நபர் ஒருவர் கூறியதாவது, "நள்ளிரவில் இந்த திருட்டு நடந்ததைக் கேட்டதும் எங்களால் நம்ம முடியவில்லை. கடையின் பூட்டை உடைத்து எப்படி இவ்வளவு செல்போன்களை எடுத்துச் செல்ல முடிந்தது என்று தெரியவில்லை. நம்முடைய வாடிக்கையாளர்களுக்கு நல்ல சேவையையும், பாதுகாப்பான இடமாகவும் இந்த கடையை நடத்தி வந்தோம். இப்போது இத்தகைய சம்பவம் எங்களுக்கு மிகப் பெரிய அதிர்ச்சியாக உள்ளது. போலீசார் விரைவாக மர்ம நபர்களைக் கண்டுபிடித்து நியாயம் செய்யுமாறு வேண்டுகிறோம்" என தெரிவித்தார்.

For All Latest Updates

TAGGED:

CELL PHONES THEFT FROM SHOWROOMபூர்விகா மொபைல் ஷோரூமில் திருட்டுஅரக்கோணம் பூர்விகா மொபைல் ஷோரூம்CELL PHONES THEFT20 LAKHS WORTH CELL PHONES STOLEN

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ரஜினி பட பாணியில்... சிட்டுக்குருவிகளை பாதுகாக்கும் 'ரியல் பட்சி ராஜன்'!

14 ஆண்டுகளில் 379 உயிரிழப்புகள்... கண்ணீர் வரவழைக்கும் 'பட்டாசு' நகரின் கதை!

ஜப்பானிய திசு முறையில் ஆவணங்கள் எவ்வாறு மாற்றப்படுகின்றன?

ரேபிஸ் தடுப்பூசி போட்டும் நிகழ்ந்த துயரம்! சென்னை ஆட்டோ ஓட்டுநருக்கு நடந்தது என்ன?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.