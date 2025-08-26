ETV Bharat / state

சேலம் டூ கேரளா: கோவையில் 2 டன் ஜெலட்டின் குச்சிகள் பறிமுதல்! - GELATIN STICKS SEIZED IN COIMBATORE

சட்ட விரோதமாக கேராளாவிற்கு கொண்டு செல்லப்பட்ட 2 டன் ஜெலட்டின் குச்சிகளை கோவை போலீசார் பறிமுதல் செய்தனர்.

பறிமுதல் செய்யப்பட்ட 2 டன் ஜெலட்டின் குச்சிகள்
பறிமுதல் செய்யப்பட்ட 2 டன் ஜெலட்டின் குச்சிகள் (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 26, 2025 at 2:10 PM IST

கோயம்புத்தூர்: சுரங்க பணிகளுக்காக முறையான ஆவணங்கள் இன்றி சட்ட விரோதமாக கேராளாவிற்கு கொண்டு செல்லப்பட்ட 2 ஆயிரம் கிலோ ஜெலட்டின் குச்சிகளை கோவை தீவிரவாத தடுப்புப் பிரிவு போலீசார் பறிமுதல் செய்துள்ளனர்.

பயங்கரவாத செயல்கள் நடைபெறாமல் தடுக்கவும், அதில் ஈடுபடுபவர்களை கைது செய்யவும் தமிழ்நாடு முழுவதும் பயங்கரவாத தடுப்புப் பிரிவு செயல்பட்டு வருகிறது. இந்த நிலையில், சேலம் - கொச்சி தேசிய நெடுஞ்சாலை வழியாக உரிய ஆவணங்கள் இன்றி கேரளாவிற்கு, ஜெலட்டின் குச்சிகள் (வெடி பொருள்கள்) கடத்தப்படுவதாக கோவை தீவிரவாத தடுப்புப் பிரிவு போலீசாருக்கு இன்று (ஆகஸ்ட் 26) அதிகாலை ரகசிய தகவல் கிடைத்தது.

தகவலின் பேரில், தீவிரவாத தடுப்புப் பிரிவு இன்ஸ்பெக்டர் கருப்பசாமி பாண்டியன் தலைமையிலான போலீசார், தமிழக கேரள எல்லை பகுதியில் அதிகாலை 4 மணியளவில் தீவிர சோதனையில் ஈடுபட்டனர். அப்போது அவ்வழியாக வந்த வேனை சோதனை செய்தனர். அதில், அதிக வீரிய தன்மை கொண்ட 2 ஆயிரம் கிலோ எடை கொண்ட ஜெலட்டின் குச்சிகள் உட்பட வெடிமருத்துகள் பெட்டி பெட்டியாக இருந்தது தெரியவந்தது.

இதனையடுத்து, ஜெலட்டின் வெடி மருந்துகள் கடத்தப்பட்ட வேனை தீவிரவாத தடுப்பு பிரிவு போலீசார் மதுக்கரை காவல் நிலையத்தில் ஒப்படைத்தனர். இதுகுறித்து, தீவிரவாத தடுப்பு பிரிவு உதவி ஆய்வாளர் ஜோசப், மதுக்கரை காவல் நிலையத்தில் புகார் அளித்த நிலையில், போலீசார் வாகனத்தை ஓட்டி வந்த கேரளாவைச் சேர்ந்த ஓட்டுனர் சுபேர் என்பவரை கைது செய்து விசாரணை மேற்கொண்டனர்.

பறிமுதல் செய்யப்பட்ட வாகனம்
பறிமுதல் செய்யப்பட்ட வாகனம் (ETV Bharat Tamil Nadu)

முதற்கட்ட விசாரணையில், கேரளாவில் உள்ள கல்குவாரிகளில் சுரங்க பணிகளுக்கு பயன்படுத்துவதற்காக ஜெலட்டின் குச்சிகளை முறையான ஆவணங்கள் இன்றி சட்ட விரோதமாக கொண்டு செல்லப்பட்டது தெரியவந்துள்ளது. தொடர்ந்து, வெடிபொருள்கள் எங்கிருந்து கொண்டு வரப்படுகிறது? கேரளாவில் எந்த இடத்திற்கு கொண்டு செல்லப்படுகிறது? இதில் தொடர்புடையவர்கள் யார்? என்பது குறித்து போலீசார் தொடர் விசாரணை மேற்கோண்டு வருகின்றனர்.

கர்நாடகா உள்ளிட்ட பல்வேறு பகுதிகளில் இருந்து கேரளாவுக்கு அடிக்கடி ஹவாலா பணம் கடத்தப்படுவதும், அதனை போலீசார் பிடிப்பதும் தொடர்ந்து நடைபெற்று வருகிறது. இதனை தடுப்பதற்காக கந்தேகவுண்டன் பகுதியில் புதிதாக சோதனை சாவடி அமைக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த நிலையில், 2 டன் ஜெலட்டின் குச்சிகள் சட்ட விரோதமாக கேரளாவுக்கு கடத்தப்பட்டுள்ள சம்பவம் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

