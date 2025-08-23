ETV Bharat / state

பேரீச்சம்பழம் டப்பாக்களில் கடத்தி வரப்பட்ட வெளிநாட்டு சிகரெட்டுகள்! அதிரடி காட்டிய அதிகாரிகள்! - THOOTHUKUDI CIGARETTES SMUGGLING

பேரீச்சம்பழம் இறக்குமதி செய்வதாக கூறி போலி நிறுவனத்தின் மூலம் பெட்டி பெட்டியாக வெளிநாட்டு சிகரெட்டுகள் துபாய் ஜெபல் அலி துறைமுகத்திலிருந்து தூத்துக்குடி துறைமுகத்துக்கு வந்தது கண்டுபிடிக்கப்பட்டது.

கோப்புப்படம் (Getty Images)
தூத்துக்குடி: பேரீச்சம்பழம் என்ற பேரில் ரூ.4 கோடி மதிப்பில் 1,300 பெட்டிகளில் இருந்த 2 லட்சம் சிகரெட் பாக்கெட்டுகள் கப்பல் கண்டெய்னர் மூலம் கடத்தி வரப்பட்ட நிலையில அவற்றை மத்திய வருவாய் புலனாய்வு அதிகாரிகள் பறிமுதல் செய்தனர்.

துபாய் ஜெபல் அலி துறைமுகத்திலிருந்து தூத்துக்குடி துறைமுகம் வழியாக இந்தியாவில் பல்வேறு பகுதிகளுக்கு பொருட்கள் இறக்குமதி செய்யப்படுகின்றன. இந்நிலையில் கடந்த 2 நாட்களுக்கு முன்பு ஜெபல் அலி துறைமுகத்திலிருந்து நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட கன்டெய்னர்களுடன், தூத்துக்குடி துறைமுகத்திற்கு ஒரு சரக்கு கப்பல் வந்துள்ளது. அதில் ஒரு கன்டெய்னரில் பெங்களூரைச் சேர்ந்த ஒரு நிறுவனத்திற்கு 'வெட் டேட்ஸ்' எனப்படும் ஈரப்பதமான பேரீச்சம் பழங்கள் இறக்குமதி செய்யப்படுவதாக ஆவணங்களில் குறிப்பிடப்பட்டிருந்தது.

பறிமுதல் செய்யப்பட்ட வெளிநாட்டு சிகரெட்டுகள் (ETV Bharat Tamil Nadu)

இது மத்திய புலனாய்வு வருவாய் பிரிவு அதிகாரிகளுக்கு சந்தேகத்தை ஏற்படுத்தியது. இதையடுத்து அந்த ஆவணங்களில் குறிப்பிடப்பட்டிருந்த நிறுவனம் குறித்து அதிகாரிகள் சோதனை செய்தனர். அப்போது அப்படி ஒரு நிறுவனமே இல்லை. போலியாக குறிப்பிட்டிருந்தது தெரிய வந்தது.

இதையடுத்து, அந்த கன்டெய்னரை மத்திய வருவாய் புலனாய்வு அதிகாரிகள் திறந்து சோதனையிட்டனர். அப்போது அதில் பாதி அளவுக்கு பேரீச்சம்பழம் பாக்கெட்கள் பண்டல்களாக இருந்த நிலையில் அவற்றுக்கு பின்னால் வெளிநாட்டைச் சேர்ந்த சிகரெட் பெட்டிகள் மறைத்து வைத்து கடத்தி வரப்பட்டது தெரிய வந்தது. இதையடுத்து, 1,300 பெட்டிகளில் இருந்த 2 லட்சம் சிகரெட் பாக்கெட்டுகளை மத்திய வருவாய் புலனாய்வு அதிகாரிகள் பறிமுதல் செய்தனர். அதன் மதிப்பு ரூ.4 கோடியாக இருக்கலாம் என கூறப்படுகிறது. மேலும் ரூ.60 லட்சம் மதிப்பிலான பேரீச்சம்பழம் பாக்கெட்டுகளையும் அதிகாரிகள் பறிமுதல் செய்துள்ளனர்.

பறிமுதல் செய்யப்பட்ட வெளிநாட்டு சிகரெட்டுகள் (ETV Bharat Tamil Nadu)
மேலும் இந்த சிகரெட்டுகள் யாருக்காக கடத்தி வரப்பட்டது? அதனை இறக்குமதி செய்த போலி நிறுவனத்தைச் சேர்ந்தவர்கள் யார்? எந்த முகவரியில் இருந்து அனுப்பட்டது? யார் பெற்றுக் கொள்வதற்காக அனுப்பட்டது? என்பது குறித்து அதிகாரிகள் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர். ஏற்கனவே கடந்த மூன்று ஆண்டுகளுக்கு முன்பு இந்தோனேஷியாவிலிருந்து கடத்தி வரப்பட்ட ரூ.4 கோடி மதிப்பிலான ரூ.3 லட்சம் சிகரெட் பாக்கெட்டுகள் கடத்தலுக்கும் இதற்கு தொடர்புள்ளதா? என்ற கோணத்திலும் அதிகாரிகள் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.

இது போன்ற சட்டவிரோத சிகரெட்டு மற்றும் போதைப் பொருள் கடத்தல்கள் சமீப காலமாக அதிகரித்து வருவதால் மத்திய வருவாய் புலனாய்வு அதிகாரிகள் துறைமுகத்தின் இறக்குமதி விதிகளையும், ஆய்வுகளையும் உன்னிப்பாக செய்து வருகின்றனர்.

