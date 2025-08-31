ETV Bharat / state

ஜூஸ் குடித்துவிட்டு ஹாயாக திருட்டில் ஈடுபட்ட கொள்ளையர்கள்: விசாரணையில் வெளிவந்த அதிர்ச்சி தகவல்! - THOOTHUKUDI THEFT CASE

திருட்டில் ஈடுபட்டவர்கள் வீட்டிலிருந்த குளிர்சாதனப்பெட்டியை திறந்து அங்குள்ள குளிர்பானத்தை குடித்துவிட்டு ஜாலியாக திருட்டில் ஈடுபட்டுள்ளது விசாரணையில் தெரியவந்துள்ளது.

திருட்டு நடந்த வீட்டில் சிதறி கிடந்த பொருட்கள்
திருட்டு நடந்த வீட்டில் சிதறி கிடந்த பொருட்கள் (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 31, 2025 at 8:53 PM IST

தூத்துக்குடி: ஒரே தெருவில் அடுத்தடுத்த வீடுகளில் பூட்டை உடைத்து மர்ம நபர்கள் திருட்டில் ஈடுபட்டுள்ள சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

தூத்துக்குடி நிகிலேசன் நகர் அருகே உள்ள காந்தி நகரில் வசிப்பவர் ரவி (50). இவர் வெளிநாட்டில் வேலை பார்த்து வரும் நிலையில், அவரது தாயார் சரஸ்வதி வீட்டில் தனியாக வசித்து வருகிறார். சரஸ்வதி அதே தெருவில் உள்ள தனது மூத்த மகன் சுரேஷ் பாபு என்பவரின் வீட்டுக்கு தனது வீட்டை பூட்டி விட்டு சென்று விட்டார்.

இந்த நிலையில், இன்று காலை அவர் வீட்டை திறந்தபோது வீட்டில் உள்ள கதவின் பூட்டு உடைக்கப்பட்டு கிடந்ததை கண்டு அதிர்ச்சி அடைந்தார். பின்னர் வீட்டுக்குள் சென்று பார்த்தபோது பீரோவில் இருந்த 5 பவுன் தங்க நகை, 13 ஆயிரம் பணம், விலை உயர்ந்த செல்போன் என 4 லட்சம் மதிப்புடைய பொருட்கள் காணாமல் போய் இருப்பது தெரிவந்தது. மேலும், திருட்டில் ஈடுபட்டவர்கள் வீட்டிலிருந்த குளிர்சாதனப்பெட்டியை திறந்து அங்குள்ள குளிர்பானத்தை குடித்துவிட்டு திருட்டில் ஈடுபட்டியிருந்ததும் தெரியவந்தது.

இதுபோல நேற்று இரவு அதே தெருவில் உள்ள மற்றொரு வீட்டிலும் திருட்டு சம்பவம் நடந்துள்ளது. அப்பகுதியில் மாரியப்பன், அவருடைய மனைவி பகவதியுடன் வசித்து வருகிறார். இவர்கள் கடந்த 29ஆம் தேதி சிவகாசியில் உள்ள தனது மூத்த மகள் வீட்டில் நடந்த சுப நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொள்வதற்காக வீட்டை பூட்டிவிட்டு சென்றார். நேற்று இரவு வீடு திரும்பியபோது வீட்டின் கதவின் பூட்டுகள் உடைக்கப்பட்டு இருந்தது.

மேலும் வீட்டின் உள்ள சென்று பார்க்கும் போது பீரோவில் இருந்த கம்மல், நெக்லஸ், செயின் உட்பட 35 பவுன் தங்க நகைகள், 13 ஆயிரம் பணம் என ரூ.26 லட்சம் மதிப்புடைய பொருட்கள் திருடு போயிருந்தது தெரியவந்தது. அதுமட்டுமில்லாமல் அதே தெருவில் உள்ள தேவாலயம் ஒன்றிலும் பூட்டை உடைத்து 40 ஆயிரம் பணத்தை திருடிச் சென்றுள்ளனர்.

இந்த மூன்று கொள்ளை சம்பவங்கள் குறித்தும் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் கொடுத்த புகாரின் பேரில் சிப்காட் காவல் நிலைய இன்ஸ்பெக்டர் சைரஸ் மற்றும் ரூரல் டிஎஸ்பி சுதீர் சம்பவ இடத்துக்கு நேரில் சென்று விசாரணை நடத்தினார்கள். அதனைத் தொடர்ந்து, மோப்ப நாய்கள் வர வழைக்கபட்டு கைரேகை நிபுணர்கள் தடயங்களை சேகரித்தனர். இது சம்பந்தமாக போலீசார் வழக்குப் பதிவு செய்து விசாரணை நடத்தி மர்ம ஆசாமிகளை தேடி வருகின்றனர்.

