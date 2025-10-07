நட்சத்திர ஹோட்டலில் கஞ்சா போதையில் ஆட்டம்... இசையமைப்பாளர் மகள் உட்பட 18 பேர் கைது!
சென்னையில் வாட்ஸ் ஆப் குழு ஒன்றை அமைத்து, நட்சத்திர விடுதியில் மாதம் இருமுறை போதை விருந்து நடைபெற்ற சம்பவம் போலீசார் விசாரணையில் அம்பலமாகியுள்ளது.
Published : October 7, 2025 at 7:55 PM IST
சென்னை: பிரபல நட்சத்திர ஹோட்டலில் தங்கி கஞ்சா பயன்படுத்தியதாக சினிமா இசையமைப்பாளர் மகள் உட்பட 18 பேர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர்.
சென்னை பெருநகரில் போதைப்பொருட்களை முற்றிலும் ஒழிப்பதற்கு காவல் ஆணையர் அருண் உத்தரவின் பேரில் போதைப்பொருள் தடுப்பு நுண்ணறிவு பிரிவு போலீசார் தீவிர கண்காணிப்பில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். மேலும், போதைப்பொருள் விற்பவர்கள், கடத்துபவர்கள், பதுக்குபவர்கள், உட்கொள்பவர்கள் என அனைவர் மீதும் கடும் நடவடிக்கை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.
மேலும், சென்னையில் உள்ள 12 காவல் மாவட்டங்களிலும் அனைத்து காவல் நிலைய ஆய்வாளர் தலைமையில், தனிப்படைகள் அமைக்கப்பட்டு போதைப்பொருள் தடுப்பு நுண்ணறிவு போலீசார் உடன் இணைந்து போதைப் பொருள் விற்பனை செய்யும் நபர்களை தீவிரமாக கண்காணித்து வருகின்றனர்.
போதையில் நட்சத்திர ஹோட்டலில் ஆட்டம்
இந்த நிலையில், சென்னை கீழ்ப்பாக்கம் பூந்தமல்லி நெடுஞ்சாலை உள்ள பிரபல நட்சத்திர ஹோட்டலில் உள்ள பப்பில் தடை செய்யப்பட்ட போதைப்பொருள் பார்ட்டி நடைபெற்று வருவதாக போதைப்பொருள் தடுப்பு நுண்ணறிவு போலீசாருக்கு ரகசிய தகவல் கிடைத்தது. அந்த தகவலின்பேரில் நேற்று (அக்.6) இரவு விரைந்து சென்ற போதைப்பொருள் தடுப்பு நுண்ணறிவு பிரிவு போலீசார் சோதனை நடத்தினர். அப்போது பார்டி முடிந்த பின்னர், சிலர் அதே ஹோட்டலில் அறை எடுத்து தங்கியிருந்து தெரிய வந்தது.
18 பேர் கைது
இதனையடுத்து அவர்கள் தங்கியிருந்த அறைக்கு சென்று சோதனை மேற்கொண்ட போது, அனைவரும் அறையில் கஞ்சா புகைத்து கொண்டிருந்தது கண்டுபிடிக்கப்பட்டது. அதனைக் கண்டு அதிர்ச்சியடைந்த போலீசார் அனைத்து அறைகளில் அதிரடியாக சோதனை நடத்தி, கஞ்சா புகைத்து கொண்டிருந்த 3 பெண்கள், ஹோட்டல் மேலாளர் உட்பட 18 பேரை கைது செய்தனர். பின்னர், கீழ்பாக்கம் காவல்நிலையம் அழைத்து வந்து விசாரணை மேற்கொண்டனர்.
கைது செய்யப்பட்டவர்களின் விவரம்
விசாரணையில், சென்னை மண்ணடியை சேர்ந்த முகமது இர்ப்பான் (30), அபிலாஷ் (27), மப்பா (32), புளியந்தோப்பு பகுதியை சேர்ந்த ஜனார்த் (26), கணேஷ் (32), இப்ராஹீம் (30), பெரியமேடு பகுதியை சேர்ந்த முகமது சாலிக் (25), கிண்டியை சேர்ந்த ஆகாஷ் (27), மந்தவெளியை சேர்ந்த தசரதராஜ் (24), பெருங்களத்தூரை சேர்ந்த சக்திவேல் (36), அப்துல் ஹக் (34), புரசைவாக்கத்தை சேர்ந்த வினோதன் (30), கொண்டிதோப்பு பகுதியை சேர்ந்த துளசி ராமன் (23), விருகம்பாக்கத்தை சேர்ந்த துர்கா பவானி (25), சூளைமேடு பகுதியை சேர்ந்த ப்ரவல்லிகா (23), திருவான்மியூரை சேர்ந்த ரெஜினா (21), முகமது பர்கான் (27) மற்றும் ஹோட்டல் மேலாளர் சுகுமார் (43) உள்ளிட்டோர் என்பது தெரிய வந்தது.
அவர்கள் அனைவரும் வாட்ஸ் ஆப் குழு ஒன்றை அமைத்து மாதம் இருமுறை போதை விருந்தில் பங்கேற்று வந்ததும், கைது செய்யப்பட்ட 18 பேரில் ஒரு பெண் ‘ஆனந்தபுரத்து வீடு’ திரைப்படத்தின் இசையமைப்பாளரின் மகள் என்பதும், பெங்களூருவை சேர்ந்த இவர் சென்னையில் உள்ள மகளிர் விடுதியில் தங்கி பணியாற்றி வருவதும் தெரிய வந்தது.
மேலும், போதைப்பொருள் பயன்படுத்தியதாக கைது செய்யப்பட்ட சிலர் மீது ஏற்கனவே கஞ்சா, அடிதடி உள்ளிட்ட பல வழக்குகள் நிலுவையில் உள்ளதும் தெரிய வந்தது. இந்த நிலையில், பிரபல நட்சத்திர ஹோட்டலில் செயல்பட்டு வரும் பப் (pub) முறையாக அனுமதி பெற்று செயல்பட்டு வருகிறதா? என விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.
இதனையடுத்து ஹோட்டல் மேலாளர் சுகுமார் உட்பட 18 பேர் மீது வழக்குப் பதிவு செய்த போலீசார் எழும்பூர் நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தினர். தொடர்ந்து, 18 பேரையும் ஜாமினில் விடுவித்து நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டது.