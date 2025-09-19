ETV Bharat / state

17-ஆம் நூற்றாண்டை சேர்ந்த கரும்புறத்தார் செப்பேடு கண்டுபிடிப்பு!

புதுக்கோட்டை அருகே 17-ஆம் நூற்றாண்டைச் சேர்ந்த கரும்புறத்தார் செப்பேடு கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது.

கரும்புறத்தார் செப்பேட்டை ஆய்வு செய்த பேராசிரியர் மற்றும் தொல்லியல் கழகத் தலைவர்
கரும்புறத்தார் செப்பேட்டை ஆய்வு செய்த குழுவினர் (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 19, 2025 at 3:34 PM IST

புதுக்கோட்டை: புதுக்கோட்டை அருகே கொன்னையூர் கரும்புறத்தார் சமுதாயத்திற்கு சொந்தமான 17-ம் நூற்றாண்டைச் சேர்ந்த செப்பேட்டை தொல்லியல் ஆய்வாளர்கள் கண்டறிந்துள்ளனர்.

புதுக்கோட்டை மாவட்டம் பொன்னமராவதி அருகே உள்ளது கொன்னையூர். இங்கு வசிக்கும் கரும்புறத்தார் சமுதாயத்தினர் தங்களிடம் ஒரு செப்பேடு இருப்பதாக காரைக்குடி அழகப்பா அரசு கலைக் கல்லூரி வரலாற்றுத் துறை இணைப் பேராசிரியர் வேலாயுதராஜா மற்றும் புதுக்கோட்டை தொல்லியல் கழகத் தலைவர் கரு.ராஜேந்திரன் ஆகியோருக்கு தகவல் தெரிவித்தனர். இதனையடுத்து, பேராசிரியர் வேலாயுதராஜா மற்றும் கரு.ராஜேந்திரன் ஆகியோர் தங்களது குழுவினருடன் கொன்னையூருக்கு நேரில் சென்று அந்த செப்பேட்டை ஆய்வு செய்தனர்.

17 ஆம் நூற்றாண்டு செப்பேடு

ஆய்வுக்குப் பிறகு செப்பேடு குறித்து பேசிய அவர்கள், “இரண்டு பக்கமும் எழுதப்பட்டுள்ள இந்த செப்பேட்டில் முதல் பக்கம் 43 வரிகள், இரண்டாம் பக்கம் 7 வரிகள் என மொத்தம் 50 வரிகள் இடம் பெற்றுள்ளன. இதில், குறிப்பிடப்படும் ஆண்டு தவறாக உள்ளதால், தமிழ் ஆண்டையும், இந்த செப்பேட்டின் எழுத்தையும் வைத்து இதன் காலம் கி.பி. 1690, அதாவது 17 ஆம் நூற்றாண்டைச் சேர்ந்தது என கருத முடிகிறது.

17-ஆம் நூற்றாண்டைச் சேர்ந்த கரும்புறத்தார் செப்பேடு
17-ஆம் நூற்றாண்டைச் சேர்ந்த கரும்புறத்தார் செப்பேடு (ETV Bharat Tamil Nadu)
பொன்னமராவதிக்கு வடக்கே உள்ள கொன்னையூரைச் சேர்ந்த கொப்பனாபட்டி காணிக்கு, வன்னியன் சூரக்குடியில் இருந்து வந்த 60 தலைக்கட்டு கரும்புறத்தார் பற்றி இந்த செப்பேட்டில் விவரிக்கப்பட்டுள்ளது. கொன்னையூர் முத்துமாரி அம்மன் கோயில் பூசைக்கு போகும் போது, வன்னியன் சூரக்குடியில் இருந்து வந்த கரும்புறத்தார் 60 தலை பலி கொடுத்த செய்தியை இந்த செப்பேடு கூறுகிறது.

மேலும், கொன்னையூர் கண்மாய் வடக்கு மடையில் தண்ணீர் பிரியாமல் இருந்ததால் கோடங்கி பார்த்ததில் கரும்புறத்தார் பிசகு என்றும், பங்குனி மாதம் அம்மனுக்கு காப்பு கட்டி, பொங்கல் பூஜை வைத்து ஆட்டுக் குட்டியை பலி கொடுத்தால் பிசகு தீர்ந்து போகும் என்றும் கூறப்பட்டுள்ளது.

கொன்னையூர் கண்மாயில் வடமடைக்கு பொங்கல் வைத்து, அம்மன் கோயிலில் கரும்புறத்தானுக்கு பரிவட்டமும், காளாஞ்சியும் கொடுத்து மேல்கரையில் பிள்ளையார் கோயில் கட்டி கொடுத்ததும் கூறப்பட்டுள்ளது. அழகிய பெரியவள் ஒலியநாயகி துணை என்று இச்செப்பேடு முடிகிறது”

இவ்வாறு பேராசிரியர் வேலாயுதராஜா மற்றும் புதுக்கோட்டை தொல்லியல் கழகத் தலைவர் கரு.ராஜேந்திரன் ஆகியோர் தெரிவித்தனர்.

