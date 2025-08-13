விழுப்புரம்: சிறப்பு வகுப்புக்காக பள்ளி சென்ற 11-ம் வகுப்பு மாணவர், வகுப்பறையில் மயங்கி விழுந்து உயிரிழந்த சம்பவம் விழுப்புரத்தில் சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
விழுப்புரம் மாவட்டம் விராட்டிகுப்பம் பகுதியை சேர்ந்தவர்கள் குமார் - மகேஸ்வரி தம்பதி. இவர்களுடைய மகன் மோகன்ராஜ் (17), விழுப்புரத்தில் உள்ள பிரபல தனியார் பள்ளியில் 11-ம் வகுப்பு படித்து வந்தார்.
மோகன்ராஜ் படித்து வந்த தனியார் பள்ளியில், காலை மற்றும் மாலை என இரு வேளையும் மாணவர்களுக்கு சிறப்பு வகுப்பு நடத்தப்பட்டு வருகிறது. அந்த வகையில், இன்று காலை 7 மணிக்கு நடந்த சிறப்பு வகுப்பில் பங்கேற்பதற்காக, மோகன்ராஜும் பள்ளிக்கு வந்துள்ளார். அவர் வந்து பெஞ்சில் அமர்ந்த சில நிமிடங்களிலேயே, திடீரென வலிப்பு ஏற்பட்டு மயங்கி விழுந்ததாகக் கூறப்படுகிறது.
அதனைக் கண்டு அதிர்ச்சியடைந்த சக மாணவர்கள், உடனடியாக பள்ளி நிர்வாகத்திற்கு தகவல் கொடுத்துள்ளனர். அந்த தகவலின் அடிப்படையில் விரைந்து வந்த ஆசிரியர்கள், மோகன்ராஜை மீட்டு அருகிலிருந்த மருத்துவமனைக்கு அழைத்துச் சென்றுள்ளனர். அங்கு, மாணவரை பரிசோதித்த மருத்துவர்கள், மோகன்ராஜுக்கு மூச்சு திணறல் இருப்பதாகவும், இங்கு ஆக்ஸிஜன் பற்றாக்குறை இருப்பதால், உடனே முண்டியம்பாக்கத்தில் உள்ள அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனைக்கு கொண்டு செல்லுமாறு கூறியுள்ளனர்.
அதன் அடிப்படையில், அரசு மருத்துவமனைக்கு சென்ற போது, அங்கு, மாணவரை பரிசோதித்த மருத்துவர்கள் மோகன்ராஜ் ஏற்கனவே உயிரிழந்துவிட்டதாக தெரிவித்துள்ளனர். பின்னர், தகவலறிந்து மருத்துவமனைக்கு விரைந்து வந்த விழுப்புரம் தாலுகா போலீசார், மாணவரின் உடலை பிரேதப் பரிசோதனைக்காக, விழுப்புரம் அரசு மருத்துவமனை அனுப்பி வைத்தனர்.
மேலும், மாணவர் உயிரிழந்த செய்தி வெளியாகிப் பரபரப்பை ஏற்படுத்திய நிலையில், அப்பள்ளிக்கு விடுமுறை அளிக்கப்பட்டுள்ளது. பள்ளிக்கு வந்த மாணவ, மாணவிகள் திருப்பி அனுப்பி வைக்கப்பட்டனர். இதைத் தொடர்ந்து, பதற்றம் நிலவி வருவதால் பள்ளி வளாகத்தில் சுமார் 50-க்கும் மேற்பட்ட போலீசார் பாதுகாப்புப் பணியில் ஈடுபடுத்தப்பட்டுள்ளனர்.
இதற்கிடையே, பள்ளி வகுப்பறையில் மாணவர் மயங்கி விழுந்த சிசிடிவி காட்சி வெளியாகி, இணையத்தில் வேகமாக பரவி வருகிறது. இதுகுறித்து பள்ளி நிர்வாகத்திடம் கேட்ட போது, மாணவர் மோகன்ராஜ் வீட்டிலிருந்து பள்ளிக்கு வந்த சிறிது நேரத்திலேயே மயங்கி விழுந்து உயிரிழந்துள்ளார். இதனால், பள்ளியில் அவருக்கு எந்த இடையூறும் ஏற்படவில்லை என்று விளக்கம் அளித்துள்ளனர்.
இது குறித்து மாணவரின் தாய் கூறுகையில், “எனது மகன் வழக்கம் போல் இன்று காலை 7 மணிக்கு பள்ளி சென்றான். ஆனால், அடுத்த 15 நிமிடங்களிலேயே பள்ளியிலிருந்து அழைப்பு வந்தது. அதிகமான புத்தகப்பை சுமையை தூக்கிக் கொண்டு 4வது மாடிக்கு நடந்து சென்றதால் கூட இது போன்று நடந்திருக்கலாம்.
என் மகன் நன்றாக படிப்பான். பத்தாம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வில் 452 எடுத்துள்ளான். அவனை படிக்குமாறு யாரும் அழுத்தம் கொடுப்பதில்லை. எனது பையன் யார்கிட்டேயும் பேசக் கூட மாட்டான், அமைதியாக தான் இருப்பான். என் பையனே போயிட்டான். அதன் பிறகு அரசிடம் கோரிக்கை வைத்து என்ன ஆகப்போகிறது?” என தன்னுடைய ஆதங்கத்தை அழுகையால் கொட்டித் தீர்த்தார்.
