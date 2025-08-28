திருவள்ளூர்: திருத்தணி அருகே கருக்கலைப்பு செய்துகொண்ட 17 வயது சிறுமி உடல்நலம் பாதித்து உயிரிழந்த சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
திருவள்ளூர் மாவட்டம், திருத்தணி அடுத்த பள்ளிப்பட்டு பகுதியைச் சேர்ந்த விவசாய தம்பதியின் 17 வயதான மகள் செவிலியருக்கு படித்து வந்தார். இந்த நிலையில், சில நாட்களாக இவர் சோர்வாக காணப்பட்டுள்ளார். மேலும், சிறுமியின் வயிறு பெரிதாகி இருப்பதை கண்ட பெற்றோர் அவரை மருத்துவமனைக்கு கொண்டு சென்றுள்ளனர். அங்கு பரிசோதித்ததில், அவர் 5 மாதம் கர்ப்பமாக இருப்பது தெரிய வந்தது. இதனால் அதிர்ச்சி அடைந்த பெற்றோர் சிறுமியிடம் அதுகுறித்து விசாரித்துள்ளனர்.
அதில், அதே பகுதியை சேர்ந்த 17 வயதான உறவுக்கார பையனுடன் சிறுமி காதலித்து பழகி வந்தது தெரிய வந்தது. மேலும், இருவரும் அண்ணன், தங்கை உறவு முறைகொண்டவர்கள் என்பதும், எல்லை மீறி பழகியதில் சிறுமி கர்ப்பமாகி இருப்பதும் தெரிந்தது.
இதனால் பேரதிர்ச்சி அடைந்த இரு வீட்டாரும் அவர்களை பிரித்து அழைத்து சென்றுள்ளனர். அதனை தொடர்ந்து சிறுமிக்கு கருக்கலைப்பு செய்ய அவரது பெற்றோர் முடிவு செய்துள்ளனர். அதன்படி, ஆந்திர மாநிலம் பண்ணுர் என்ற இடத்தில் உள்ள தனியார் மருத்துவமனையில் சிறுமிக்கு கருக்கலைப்பு செய்துள்ளனர். பின்னர் இவர்கள் சொந்த ஊருக்கு வந்ததும் சிறுமிக்கு உடல்நலம் பாதிக்கப்பட்டுள்ளது.
இதனால் திருத்தணி நகராட்சியில் உள்ள பிரபல தனியார் மருத்துவமனைக்கு அழைத்து வந்துள்ளனர். ஆனால், அங்கு சிகிச்சை அளிக்க முடியாது என்று மருத்துவமனை நிர்வாகம் கூறிவிட்டதால், சிறுமியை திருவள்ளூர் அரசு மாவட்ட தலைமை மருத்துவமனைக்கு அழைத்து வந்தனர். அங்கு 14 நாட்கள் சிகிச்சையில் இருந்த சிறுமி சிகிச்சை பலனின்றி இறந்து போனார்.
இதுகுறித்து பொதட்டூர்பேட்டை போலீசாருக்கு தகவல் கிடைத்ததை தொடர்ந்து, சிறுமியை காணவில்லை என அவரது பெற்றோர் பொய் புகார் ஒன்றை அளித்துள்ளனர். சம்பவம் குறித்து விசாரணை நடத்திய போலீசார் சிறுமிக்கு கருக்கலைப்பு செய்த ஆந்திர மாநில தனியார் மருத்துவமனையின் செவிலியரை கைது செய்துள்ளனர். மேலும், சிறுமியை காதலித்து கர்ப்பமாக்கிய 17 வயதான சிறுவன் மீது போக்சோ வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.
திருத்தணி அருகே கருக்கலைப்பு செய்யப்பட்ட சிறுமி உடல்நலம் பாதித்து உயிரிழந்த சம்பவம் பெரும் அதிர்ச்சியையும், சோகத்தையும் ஏற்படுத்தியுள்ளது.