"மு.க.ஸ்டாலின் மன்னிப்பு கேட்கணும்... எதற்காக பாஜகவுடன் கூட்டணி?"- அதிமுக செயற்குழுவில் முக்கிய தீர்மானங்கள்! - AIADMK RESOLUTIONS

செயற்குழு கூட்டத்தில் தமிழ் மகன் உசேன், எடப்பாடி பழனிசாமி ( ETV Bharat Tamil Nadu )

Published : May 2, 2025 at 8:19 PM IST | Updated : May 2, 2025 at 8:26 PM IST

சென்னை: சென்னை ராயப்பேட்டையில் உள்ள அதிமுக தலைமை அலுவலகத்தில் அவைத் தலைவர் தமிழ் மகன் உசேன் தலைமையில் அதிமுக செயற்குழு கூட்டம் இன்று நடைபெற்றது. இதில் அதிமுக பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி கலந்து கொண்டு வருகிற சட்டமன்றத் தேர்தலில் பணியாற்ற வேண்டிய வியூகங்கள் மற்றும் வழிமுறைகள் குறித்து ஆலோசனை செய்தார். இந்த செயற்குழு கூட்டத்தில் கீழ்க்காணும் தீர்மானங்கள் நிறைவேற்றப்பட்டன.

வரும் 2026 சட்டமன்ற தேர்தலில் திமுகவை வீழ்த்த வேண்டும் என்ற ஒரே குறிக்கோளோடு அதற்கான அனைத்து முயற்சிகளை மேற்கொண்டு மகத்தான வெற்றி பெறுவதற்கு அதிமுக தலைமையிலான வெற்றிக் கூட்டணியின் தொடக்கமாக பாஜகவுடன் கூட்டணி அமைத்துள்ள பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு பாராட்டும், நன்றியும். திமுக என்கிற பொது எதிரியை வீழ்த்துவதற்கு ஒத்தக் கருத்துடைய அரசியல் கட்சிகளை கூட்டணியில் இடம் பெறச் செய்து 'மெகா' கூட்டணியை அமைப்பதற்கு வியூகம் வகுத்து வருவதற்கும் அவருக்கு பாராட்டுகள்.

கடந்த 2021 சட்டமன்ற தேர்தலின் போது 525 தேர்தல் வாக்குறுதிகளை அளித்து அவற்றை நிறைவேற்ற முடியாமல் தவறான தகவல்களை தந்து அனைத்துத் தரப்பு மக்களையும் ஏமாற்றி, வஞ்சிக்கும் திமுக அரசுக்கு கண்டனம்.

நீட் விஷயத்தில் கபட நாடகம் நடத்தி வரும் திமுக ஆட்சியாளர்களின் வாய் ஜாலத்தை மாணவ மாணவியரும், மக்களும் இனியும் நம்ப தயாராக இல்லை. எனவே அடுத்தவர்கள் மீது பழி போட்டு போகாத ஊருக்கு வழிகாட்டுவது போல ஏமாற்று வேலைகளை செய்யாமல் மாணவ சமுதாயத்திடமும், பெற்றோர்களிடமும், தமிழக மக்களிடமும் திமுக தலைவர் மு.க.ஸ்டாலின் பகிரங்க மன்னிப்பு கேட்க வேண்டும்.

நாளொரு மேடை, பொழுதொரு நடிப்பு என்ற திரைப்பட பாடல் வரிகளை போல திமுக அரசின் மீது மக்களுக்கு இருக்கும் கடுங்கோபத்தை மறைக்கவே மொழிக் கொள்கை, கல்விக் கொள்கை, கச்சத் தீவு மீட்பு, தொகுதி மறுவரையறை, மாநில சுயாட்சி என நாடகமாடிக் கொண்டிருக்கும் திமுக அரசுக்கு கண்டனம்.

தமிழ்நாட்டுக்கு சொந்தமான கச்சத்தீவை தாரை வார்த்ததற்கு காரணமாக இருந்து விட்டு அதை தடுக்க தவறிவிட்டு தற்போது அக்கறை உள்ளது போல காட்டிக் கொள்வதற்காக சட்டமன்றத்தில் தீர்மானம் நிறைவேற்றுவது, சட்டமன்ற அனைத்துக் கட்சித் தலைவர்கள் கூட்டத்தைக் கூட்டுவது உள்ளிட்ட நாடகங்களை நடத்தி வரும் திமுக அரசுக்கு கண்டனம்.

அதிமுக ஆட்சிக் காலத்தில் தமிழக அரசு கொண்டு வந்த திட்டங்களை தாமதமாக செயல்படுத்தியும், நீர் மேலாண்மையை முறையாகப் பாதுகாக்கவும் தவறிய திமுக அரசுக்கு கடும் கண்டனம். 'நடந்தாய் வாழி காவேரி' திட்டத்தை மத்திய அரசிடம் வலியுறுத்தி அனுமதியைப் பெற்ற பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு பாராட்டும், இத்திட்டத்திற்கு நிதி ஒதுக்கீடு செய்த பிரதமர் மோடிக்கு நன்றியும்.

இந்தியா என்பது வேற்றுமையில் ஒற்றுமை காணும் தேசம். அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் மதச் சார்பில்லாத மக்கள் இயக்கம். ஆகவே அதிமுக என்றென்றும் சிறுபான்மை மக்களுக்கு பாதுகாப்பு அரணாகத் திகழும் என்று உறுதி அளிக்கிறது.

கடந்த 4 ஆண்டு திமுக ஆட்சியில் உலக முதலீட்டாளர்கள் மாநாட்டை நடத்தியும், மு.க.ஸ்டாலின் 4 முறை வெளிநாடுகளுக்கு சுற்றுப் பயணம் மேற்கொண்டும் ஈர்க்கப்பட்ட முதலீடுகள் எவ்வளவு? என்பது குறித்தும், கொண்டு வரப்பட்ட வெளிநாட்டு முதலீடுகளின் நிலை, தொடங்கப்பட்ட தொழிற்சாலைகள் மற்றும் வேலைவாய்ப்பு பெற்றவர்களின் எண்ணிக்கை உள்ளிட்ட விவரங்களையும் திமுக அரசு வெள்ளை அறிக்கையாக வெளியிட வேண்டும்.

ஏழை, எளிய, நடுத்தர மக்கள் என அனைத்துத் தரப்பு மக்களையும் பாதிக்கின்ற வகையில் சொத்து வரியில் தொடங்கி குடிநீர் வரி முதல் குப்பை வரி வரை உயர்த்தியுள்ள திமுக அரசுக்கு கண்டனம்.

அத்தியாவசிய பொருட்களின் விலை உயர்வையும், கட்டுமான பொருட்களின் விலை உயர்வையும், கட்டுப்படுத்தத் தவறிய திமுக அரசுக்கு இச் செயற்குழு கண்டனத்தைத் தெரிவித்துக் கொள்கிறது.

அதிகார மமதையில் தொடர்ந்து பெண்களை இழிவுபடுத்துகின்ற வகையில் ஆபாசமாக பேசிய பொன்முடியை அமைச்சர் பதவியில் இருந்து நீக்குவதற்கு தொடர் நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்ட எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு பாராட்டும், நன்றியும்.

'அராஜகம், வன்முறை என்றாலே திமுக. திமுக என்றாலே அராஜகம், வன்முறை' என்று மக்கள் முகம் சுழிக்கும் அளவிற்கு சட்டம்-ஒழுங்கு சீர்கெட்டும், கொலை, கொள்ளை, போதைப்பொருள், பாலியல் வன்கொடுமை என தொடர் சமூக விரோதச் செயல்கள் மூலம் தமிழ்நாட்டிற்கு கடும் தலைகுனிவை ஏற்படுத்தி இருக்கும் திமுக அரசுக்கு கண்டனம்.

மக்கள் நலன்களை புறந்தள்ளிவிட்டு சுய விளம்பர ஆட்சியும், போட்டோ ஷூட் காட்சியும் நடத்தி வரும் திமுக அரசுக்கு கண்டனம்.

பெஹல்காமில் நடந்தேறிய பயங்கரவாதத் தாக்குதலுக்கு கடும் கண்டனம். தீவிரவாதத்தை ஒழிக்கவும், பயங்கரவாத செயல்களை ஒடுக்கவும் மத்திய அரசு எடுக்கும் அனைத்து நடவடிக்கைகளுக்கும் அதிமுக துணை நிற்கும்.

பொது எதிரியை வீழ்த்த, ஒத்த கருத்துடையவர்கள் ஒன்றிணைவது கூட்டணி. அந்த வகையில், மக்கள் விரோத திமுக அரசை வீழ்த்துவதற்கு அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகத்தின் தலைமையிலான கூட்டணியின் தொடக்கமாக, பாஜகவுடன் வெற்றிக் கூட்டணி அமைத்ததற்கு இச்செயற்குழு முழு மனதுடன் ஆதரவை அளித்து அங்கீகரிக்கிறது.

அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் எம்.ஜி.ஆர், ஜெயலலிதா ஆகிய இரு பெரும் தலைவர்களின் வழியிலே செயல்பட்டு ஆளுமைத் திறன் மிக்க, ஈடு இணையற்ற அரசியல் தலைவராகத் திகழும் பொதுச் செயலாளர், சட்டமன்ற எதிர்க்கட்சித் தலைவர், தமிழ்நாடு முன்னாள் முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமியை 2026 ஆம் ஆண்டில் மீண்டும் தமிழ்நாட்டின் முதலமைச்சராக்குவோம் என சூளுரை ஏற்போம்.

தமிழ்நாட்டு மக்கள் பல ஆண்டுகளாக மத்திய அரசிடம் சாதிவாரி கணக்கெடுப்பு நடத்த வேண்டும் என்கிற கோரிக்கையின் அடிப்படையில் ஜெயலலிதா தலைமையிலான அரசு தமிழகத்தில் சாதிவாரி கணக்கெடுப்பு நடத்த அனைத்து முயற்சிகளும் மேற்கொண்டது. தற்போது, மத்திய அரசின் மக்கள்தொகை கணக்கெடுப்பின்போது சாதிவாரி கணக்கெடுப்பு நடத்தப்படும் என அறிவித்ததை இச்செயற்குழு மிகுந்த மகிழ்ச்சியுடன் வரவேற்கிறது. மேற்கண்ட தீர்மானங்கள் அதிமுக தலைமை அலுவலகத்தில் அவைத் தலைவர் தமிழ் மகன் உசேன் தலைமையில் நடைபெற்ற செயற்குழு கூட்டத்தில் நிறைவேற்றப்பட்டன.

