150 ஆண்டு பழமையான எந்திரக்கல் கண்டுபிடிப்பு! காவல் தெய்வமாக வழிபடும் கிராம மக்கள்!

தஞ்சை அருகே 150 ஆண்டுகள் பழமையான எந்திரக்கல்லை சிவகங்கை தொல்நடைக்குழுவினர் கண்டுபிடித்துள்ளனர்.

எந்திரக்கல்லை கண்டுப்பிடித்த சிவகங்கை தொல்நடைக்குழு ஆய்வாளர்கள்
எந்திரக்கல்லை கண்டுப்பிடித்த சிவகங்கை தொல்நடைக்குழு ஆய்வாளர்கள்
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : October 6, 2025 at 2:09 PM IST

தஞ்சாவூர்: செங்கிப்பட்டி அருகே உள்ள அய்யாசாமிபட்டி ஊர் நடுவே எல்லை காவல் தெய்வமாக வழிபட்டு வரும், 150 ஆண்டு பழமையான எந்திரக்கல் ஆய்வாளர்களால் கண்டறியப்பட்டுள்ளது.

தஞ்சாவூர் மாவட்டம் செங்கிப்பட்டியைச் சேர்ந்த தனியார் வணிகவியல் மேலாண்மைக் கல்லூரி பேராசிரியர் முனைவர் மூவேந்தன் அளித்த தகவலின் படி, சிவகங்கை தொல்நடைக்குழு நிறுவனர் புலவர் கா. காளிராசா மற்றும் மூவேந்தன் ஆகியோர் நேரடியாகச் சென்று‌ குறிப்பிட்ட எந்திரக்கல்லை ஆய்வு செய்தனர்.

இது குறித்து சிவகங்கை தொல்நடைக்குழு நிறுவனர் கா.காளிராசா செய்தியாளர்களிடம் கூறுகையில், “தமிழர்களிடையே தொன்று தொட்டு நடுகல் வழிபாட்டு முறை இன்றும் பின்பற்றப்பட்டு வருகிறது. எல்லைக் கல்லை பிடாரி அம்மனாக வழிபடும் முறையும், சூலம் குறியிடப்பட்ட கற்களை முனியசாமியாக வழிபடும் வழக்கமும் பல்வேறு கிராம பகுதிகளில் இப்போதும் நடைமுறையில் உள்ளன.

150 ஆண்டு பழமையான எந்திரக்கல்
150 ஆண்டு பழமையான எந்திரக்கல்

எந்திரக்கல்

அய்யாசாமிபட்டியில் அடையாளம் காணப்பட்டுள்ள இந்தக் கல் சுமார் 3 அடி உயரத்தில் ஒன்றே கால் அடி அகலத்தில் மறை முழக்கம் மந்திரம் எழுதப்பட்டதாக உள்ளது. இதில், பெருமாளுக்கு உரிய நாமம் இடப்பட்டுள்ளது. திருவாழி அமைப்பில் திருவாழியில் சூலங்களும் காட்டப்பட்டுள்ளன.‌ இந்தத் திருவாழிக்குக் கீழ் ஐந்து வரிகள், 5 கட்டங்கள் வடிக்கப்பட்டு முடிவில் திரிசூலங்கள் காட்டப்பட்டுள்ளன. கட்டங்களுக்குள் எழுத்துகள் பொறிக்கப்பட்டுள்ளன.

சிவாய நம எனும் மந்திர எழுத்துகள், நமசிவய - சிவயநம - யநமசிவ - மசிவயந - வயநமசி என்று எழுதப் பட்டுள்ளது. கல்வெட்டின் எழுத்தைக் கொண்டு இது 150 ஆண்டுகளுக்கு உட்பட்டதாக கருத முடிகிறது.

காவல் தெய்வமாக வழிபாடு

ஊரில் காலரா, அம்மை போன்ற பெருநோய் ஏற்பட்டு மக்கள் தொடர்ச்சியாக இறந்த போது, தங்களை இப்பெரும் அழிவிலிருந்து காக்க இந்த மாதிரியான எந்திரக் கல்லை எழுதி ஊர் நடுவே வைத்து வழிபட்டிருக்கலாம். இக்கல் இன்றும் ஊர் நடுவே எல்லைச் சாமியாக காவல் தெய்வமாக வழிபடப்படுகிறது.

மேலும் இந்த எல்லைக் கல்லுக்கு சேவலை பலியிடும் வழக்கமும் நடைமுறையில் உள்ளது. இந்த கல்லை காவல் தெய்வமாக வழிபடும் ஊர் மக்களுக்கு இக்கல்லில் உள்ள எழுத்து பற்றியோ, எப்போது முதல் இந்த வழிபாட்டு முறை உள்ளது என்பது பற்றியோ ஏதும் தெரியவில்லை” என தெரிவித்தார்.

