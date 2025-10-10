ETV Bharat / state

''இந்திய மக்களில் 13% பேருக்கு மனநலம் சார்ந்த பிரச்சினைகள் உள்ளன'' - மருத்துவத்துறை பேராசிரியர் பேச்சு!

சிகிச்சை இடைவெளிக்கு முக்கிய காரணம் மனநல விழிப்புணர்வு இல்லாமை மற்றும் மக்கள் இன்னும் நடத்தை மாற்றங்களை “காத்து கறுப்பு” அல்லது “செய்வினை கோளாறு” என்று நம்புவது ஆகும். இதற்காக சிலர் லட்சக்கணக்கில் பணம் செலவழிக்கின்றனர்.

உலக மனநல தின விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்டவர்கள் (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : October 10, 2025 at 9:37 PM IST

மதுரை: இந்திய மக்கள் தொகையில் 13% பேருக்கு மனநலம் சார்ந்த பிரச்சினைகள் உள்ளதாக உலக மனநல தின விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சியில் மனநல மருத்துவத்துறை தலைவர் பேராசிரியர் கீதாஞ்சலி கூறினார்.

அக்டோபர் 10 உலக மனநல தினத்தையொட்டி மதுரை அரசு ராஜாஜி மருத்துவமனையின் மனநல மருத்துவ துறை சார்பில் விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது. இதில் மனநல மருத்துவத்துறை தலைவர் பேராசிரியர் கீதாஞ்சலி கலந்து கொண்டு உரையாற்றினார். விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சியில் கீதாஞ்சலி பேசும்போது, ''உலக மனநல தினத்தை கடைபிடிப்பதன் முக்கியத்துவம் 'சிகிச்சை இடைவெளி' (Treatment Gap) என்பதை உணர்வதில் தான் உள்ளது. இந்தியாவின் மனநல ஆய்வு அறிக்கையின்படி எந்த நேரத்திலும் மக்கள் தொகையில் சுமார் 13% பேர் மனநலப் பிரச்சனைகளுடன் காணப்படுகின்றனர்.

மேலும், வாழ்நாள் முழுவதும் சுமார் 10% பேருக்கு மனநல குறைபாடுகள் உருவாகும் வாய்ப்புள்ளது என கூறுகிறது. அதே அறிக்கை, பெரும்பாலான மனநல பிரச்சனைகளுக்கு 80% முதல் 85% வரை சிகிச்சை இடைவெளி இருப்பதாக குறிப்பிடுகிறது. இந்த சிகிச்சை இடைவெளிக்கு முக்கிய காரணம் மனநல விழிப்புணர்வு இல்லாமை மற்றும் மக்கள் இன்னும் நடத்தை மாற்றங்களை 'காத்து கறுப்பு' அல்லது 'செய்வினை கோளாறு' என்று நம்புவது ஆகும். இதற்காக சிலர் லட்சக்கணக்கில் பணம் செலவழிக்கின்றனர். மனநோய்கள் குறித்து சமூகத்தில் இன்னும் தவறான புரிந்துணர்வு நிலவுகிறது.

இதனால் குடும்பத்தினர், உறவினர் மனநோயால் பாதிக்கப்பட்டிருப்பதை ஒப்புக்கொள்ள மறுக்கிறார்கள். அவர்கள் அதை மறைத்து சிகிச்சை பெற தயங்குகின்றனர். இவ்வாறான உண்மைகளை இளைய செவிலியர்கள் மனதில் நிறுத்திக்கொண்டு, எதிர்காலத்தில் அவர்கள் மனநல விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தி சிகிச்சை இடைவெளியை குறைப்பதை தங்களது நோக்கமாகக் கொள்ள வேண்டும்'' என்று பேசினார்.

உலக மனநல தின விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்டவர்கள் (ETV Bharat Tamil Nadu)

மருத்துவமனை முதல்வரும், பேராசிரியருமான டாக்டர் அருள் சுந்தரேஷ் குமார் பேசுகையில், ''செவிலியர் மாணவர்கள் எந்த மருத்துவ அமைப்பிற்கும் முதுகெலும்பாக உள்ளனர். அவர்களிடம் மனநல விழிப்புணர்வு உருவாக்குவது சமுதாயத்திற்கே பெரும் நன்மை தரும்.

இத்தகைய நிகழ்ச்சிகளில் பங்கேற்பதன் மூலம் அவர்கள் தங்களது மனநலத்தை பராமரிக்கவும், சமூகத்தில் விழிப்புணர்வை பரப்பவும், சிகிச்சை இடைவெளியை குறைக்கவும் முன்வர வேண்டும். மக்கள் மனநல சிகிச்சைக்கு அதிக செலவாகும் என்றும், தொலை தூர மருத்துவ மையங்களுக்கு செல்வது கடினம் என்றும் நினைக்கிறார்கள். ஆனால் அரசு மருத்துவமனைகள் சிறப்பு மனநல சிகிச்சை வசதிகளை இலவசமாக வழங்குகின்றன என்பதை செவிலியர்கள் மக்களிடம் விளக்க வேண்டும்'' என்றார். இந்த நிகழ்ச்சியில் மருத்துவமனை துணை முதல்வர் பேராசிரியர் டாக்டர் எஸ். மல்லிகா, துணை மருத்துவ கண்காணிப்பாளர் டாக்டர் ஜி. செல்வராணி, மருத்துவ அலுவலர் டாக்டர் முரளிதரன் ஆகியோர் பங்கேற்றனர்.

