+2 மாணவன் மயங்கி விழுந்து உயிரிழப்பு; பள்ளியிலிருந்து வீடு திரும்பும் வழியில் நிகழ்ந்த சோகம் - 12TH STD STUDENT DIED

இறந்த மாணவன் நல்லமுத்துவுக்கு கடந்த 2020 ஆம் ஆண்டு "ஓபன் ஹார்ட்" அறுவை சிகிச்சை செய்யப்பட்டதாக பெற்றோர் கூறுகின்றனர்.

உயிரிழந்த நல்லமுத்து
உயிரிழந்த நல்லமுத்து (ETV Bharat Tamil Nadu)
Published : August 26, 2025 at 10:34 AM IST

திருநெல்வேலி: 12-ஆம் வகுப்பு மாணவன் பள்ளிக்கு சென்று வீடு திரும்பும் வழியில் மயங்கி விழுந்து உயிரிழந்த சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

நெல்லை மாவட்டம் கூடங்குளம் அருகே உள்ள சங்கனேரி நடுத்தெரு பகுதியைச் சேர்ந்தவர் கூலித்தொழிலாளி துரை. இவரது மகன் நல்லமுத்து (17). இவர் ராதாபுரம் அரசு மேல் நிலை பள்ளியில் 12-ஆம் வகுப்பு பயின்று வந்தார்.

இந்நிலையில், நேற்று காலையில் நல்லமுத்து வழக்கம்போல் பள்ளிக்கு சென்று விட்டு, மாலையில் பஸ்ஸில் சங்கனேரி பேருந்து நிலையத்தில் வந்து இறங்கியுள்ளார். பின்னர், பஸ் நிலையத்தில் இருந்து வீட்டுக்கு நல்லமுத்து நடந்து சென்று கொண்டிருந்தார். அப்போது பாதி வழியிலேயே அவருக்கு தலைசுற்றல் ஏற்பட்டு மயங்கி விழுந்துள்ளார். இதனைப் பார்த்த அக்கம்பக்கத்தினர், நல்லமுத்துவை மீட்டு உடனடியாக அருகில் உள்ள தனியார் மருத்துவமனைக்கு கொண்டு சென்றனர். அங்கு அவரை பரிசோதித்த மருத்துவர், மாணவன் ஏற்கனவே இறந்து விட்டதாக தெரிவித்தார்.

இச்சம்பவம் குறித்து கூடங்குளம் போலீசார் வழக்கு பதிவு செய்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர். முதற்கட்ட விசாரணையில், இறந்த மாணவன் நல்லமுத்துவுக்கு கடந்த 2020 ஆம் ஆண்டு "ஓபன் ஹார்ட்" அறுவை சிகிச்சை செய்யப்பட்டதாக பெற்றோர் கூறியதாக போலீஸ் தரப்பில் தெரிவிக்கப்படுகிறது. எனவே, மாணவன் மாரடைப்பில் உயிரிழந்திருக்கலாம் என போலீசார் கருதுகின்றனர்.

இதையடுத்து, மாணவன் உடலை பிரேதப் பரிசோதனைக்காக நெல்லை அரசு மருத்துவமனைக்கு போலீசார் அனுப்பி வைத்தனர். பள்ளி மாணவன் மயங்கி விழுந்து உயிரிழந்த சம்பவம் நெல்லையில் சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

முன்னதாக, விழுப்புரத்தில் கடந்த 13ஆம் தேதி, தனியார் பள்ளியில் சிறப்பு வகுப்புக்காக சென்ற 11ஆம் வகுப்பு மாணவன் மோகன்ராஜ் என்பவர், வகுப்பறைக்கு வந்து பெஞ்சில் அமர்ந்த சில நிமிடங்களிலேயே, திடீரென வலிப்பு ஏற்பட்டு மயங்கி விழுந்தார்.

இதனைப் பார்த்த ஆசிரியர்கள், உடனடியாக மோகன்ராஜை மீட்டு அருகிலிருந்த மருத்துவமனைக்கு அழைத்துச் சென்றுள்ளனர். அங்கு, மாணவரை பரிசோதித்த மருத்துவர்கள், மோகன்ராஜ் ஏற்கனவே உயிரிழந்துவிட்டதாக தெரிவித்துள்ளனர். பின்னர், தகவலறிந்து மருத்துவமனைக்கு விரைந்து வந்த விழுப்புரம் தாலுகா போலீசார், மாணவரின் உடலை பிரேதப் பரிசோதனைக்காக, விழுப்புரம் அரசு மருத்துவமனை அனுப்பி வைத்தனர்.

சமீபகாலமாக, பள்ளி மாணவர்கள் மயங்கி விழுந்து உயிரிழக்கும் சம்பவம் அடிக்கடி நிகழ்வது பெற்றோர்கள் மத்தியில் ஒருவித அச்சத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

இதையும் படிங்க: நடிகை ஶ்ரீதேவி சொத்து விவகாரம்: உயர் நீதிமன்றம் அதிரடி உத்தரவு!

