விழுப்புரத்தில் பழமையான மூத்த தேவி சிலை கண்டெடுப்பு - தொல்லியல் ஆய்வாளர்கள் வியப்பு!

விழுப்புரம் மாவட்டத்தில் சுமார் 1200 ஆண்டுகள் பழமை வாய்ந்த மூத்த தேவி சிலை கண்டெடுக்கப்பட்டுள்ளது.

மூத்த தேவி சிலை
மூத்த தேவி சிலை (ETV Bharat Tamil Nadu)
Published : October 3, 2025 at 8:20 AM IST

விழுப்புரம்: விழுப்புரம் மாவட்டத்துக்கு உட்பட்ட பகுதியில் சுமார் 1200 ஆண்டுகள் பழமை வாய்ந்த மூத்த தேவி சிலை கண்டெடுக்கப்பட்டுள்ளது அப்பகுதி மக்களை வியப்பில் ஆழ்த்தி உள்ளது.

விழுப்புரம் மாவட்டம், வானூர் வட்டம் கோட்டக்குப்பம் நகராட்சிக்குட்பட்டது தந்திராயன் குப்பம் கிராமம். இந்த கிராமத்தின் தலைவரான மணி அளித்த தகவலின் பேரில், தொல்லியல் ஆய்வாளர் சங்கத்தின் தலைவர் மணியன் கலியமூர்த்தி தலைமையில் இந்த அமைப்பினர் அந்தப் பகுதியில் களஆய்வு மேற்கொண்டனர்.

அப்போது, தந்திராயன் குப்பம் கிராமத்தில் அமைந்துள்ள மாரியம்மன் கோயிலுக்க எதிரில், வேப்பமரத்தடியில் மூத்த தேவி எனப்படும் தவ்வை சிற்பம் கண்டெடுக்கப்பட்டது.

இதுகுறித்து ஆய்வாளர் மணியன் கலியமூர்த்தி கூறும்போது, "கோட்டக்குப்பம் நகராட்சிக்குட்பட்ட தந்திராயன் குப்பம் மாரியம்மன் கோயில் எதிரில் உள்ள வேப்பமரத்தடியில் மூத்த தேவி எனப்படும் தவ்வை சிற்பம் கண்டறியப்பட்டது.

இந்த சிற்பம் சுமார் 3 அடி உயரமும், 2 அடி அகலமும் கொண்ட பலகை கல்லில் புடைப்புச் சிற்பமாக செதுக்கப்பட்டுள்ளது. மூத்த தேவி சிலையின் தலை கரண்ட மகுடத்துடன் காதில் முதலை வடிவத்தில் மகர குண்டலம் அணிந்து, கழுத்து ஆபரணங்களுடன், தோல் வளைவிகளும் கைகள், கால்களில் அழகிய அணிகலன்களுடன் தத்ரூபமாக இடம்பெற்றுள்ளன.

மேலும் மார்புக்கு கீழே சன்ன வீரம் அணிந்து, வலது கையில் தாமரை மொட்டும் இடது கை திண்டின் மீது வைத்தபடியும், இரண்டு கால்களையும் தொங்கவிட்டு திண்டின் மீது அமர்ந்த நிலையில் இந்த தவ்வை காட்சியளிக்கிறது.

இதையும் படிங்க: கேள்விக்குறியான பூலாங்குறிச்சி கல்வெட்டின் பாதுகாப்பு! நடவடிக்கை எடுக்குமா தமிழக அரசு?

வலது புறம் மகன் மாந்தனும் அவரது கையில் சிதைந்த நிலையில் துடைப்பமும் இடது புறம் மகள் மாந்தியும் அவரது கையில் காக்கை கொடியை ஏந்தியவாறு இருவரும் சுகாசன கோலத்தில் அமர்ந்தவாறு சிற்பங்கள் செதுக்கப்பட்டுள்ளன," என்றார்.

மேலும் அவர் கூறும்போது, "மிகுந்த கலையம்சங்களுடன் வடிக்கப்பட்டுள்ள இந்த தவ்வைச் சிற்பம் இறுதி பல்லவர் மற்றும் பிற்கால சோழர் கால சிற்பக்கலை பாணியில் உள்ளது.

சிற்பத்தின் அமைப்பை காணும்போது இதன் காலம் (கி.பி. 8-9 ஆம் நூற்றாண்டு) சேர்ந்ததாக இருக்கலாம். அதாவது சுமார் 1200 ஆண்டுகள் பழைமை வாய்ந்தது.

தமிழ் இனத்தின் தாய் தெய்வ வழிபாட்டில் மூத்த தேவி எனப்படும் இந்த தவ்வை பொதுவாக வேளாண்மை மற்றும் நீர்நிலைகளை பாதுகாக்கும் கடவுளாக வழிபடப்பட்டதாக சங்க இலக்கியங்களில் ஆவணப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. மூத்த தேவி சிற்பம் இந்த பகுதியில் காணப்படுவது சிறப்பானது" என்று மணியன் கலியமூர்த்தி கூறினார்.

இந்த களஆய்வின்போது தந்திராயன் குப்பம் கிராமத்தைச் சேர்ந்த தரணி, ரமேஷ், முனுசாமி உள்ளிட்டோர் உடனிருந்தனர்.

விழுப்புரம் மாவட்டத்தில் ஏற்கெனவே நன்னாடு, அத்தியூா் உள்ளிட்ட பல்வேறு பகுதிகளில் மூத்த தேவி சிற்பங்கள் கண்டறியப்பட்டுள்ளன. அந்த வகையில் தந்திராயன் குப்பம் மூத்த தேவி சிற்பம் பல்லவா் கலை வரலாற்றுக்குப் புதிய வரவாகும். விழுப்புரம் மாவட்டத்தில் தொடர்ந்து புராதான சிலைகள் கிடைக்கப்பட்டு வருவது குறிப்பிடத்தக்கது என்று கள ஆய்வாளர்கள் பெருமிதத்துடன் தெரிவிக்கின்றனர்.

