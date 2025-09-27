ETV Bharat / state

இரவோடு இரவாக போதை மாத்திரை சப்ளை: ஒரே இடத்தில் 14 பேரை ஸ்கெட்ச் போட்டு தூக்கிய வேலூர் போலீஸ்!

போதை மாத்திரைகளை மொத்த விலையில் விற்பனை செய்வதற்காக கூடிய கடத்தல் கும்பல் மற்றும் அவற்றை வாங்க வந்தவர்கள் என 14 பேரை போலீசார் அதிரடியாக கைது செய்தனர்.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 27, 2025 at 12:25 PM IST

2 Min Read
வேலுார்: ஆயிரம் சட்டவிரோத போதை மாத்திரைகளை இரவோடு இரவாக மொத்தவிலையில் விற்பனை செய்ய வந்த கும்பலை கண்காணித்து வந்த போலீசார் அதிரடியாக களமிறங்கி ஒரே நேரத்தில் 14 பேரை கையும் களவுமாக கைது செய்தனர்.

வேலூரில் போதைப்பொருள் புழக்கத்தை கட்டுக்குள் கொண்டு வருவதற்காக மாவட்ட நிர்வாகம் மற்றும் காவல் துறையினர் பல்வேறு நடவடிக்கைகளை எடுத்து வருகின்றனர். மேலும் இதற்கென இரவு பகலாக காவல் துறையினர் கண்காணிப்பு பணிகளை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.

இந்நிலையில் காட்பாடி மூலக்கச்சம் பகுதியில் போதைப்பொருள் விற்பனை செய்யப்படுவதாக போதைப்பொருள் தடுப்பு பிரிவு போலீசாருக்கு ரகசிய தகவல் கிடைத்தது. அந்த தகவலின்பேரில் சப்-இன்ஸ்பெக்டர் மணிகண்டன் தலைமையில் போலீசார் காட்பாடி மூலக்கச்சம் பகுதியில் உள்ள பிரிட்டிஷ் பங்களா பகுதியில் தீவிர கண்காணிப்பு பணியில் இறங்கினர்.

அப்போது அதே பகுதியில் உள்ள ஒரு இடத்தில் போதைப்பபொருள் கடத்தல் கும்பல் ஒன்று போதை மாத்திரையை சில்லறை வியாபாரிகளுக்கு விற்பனை செய்து வருவதாக போலீசாருக்கு தகவல் கிடைத்துள்ளது. இதையடுத்து சம்பவ இடத்துக்கு விரைந்து சென்ற போலீசார் அங்கிருந்த 14 பேரை மடக்கிப் பிடித்து, அவர்களை சோதனை செய்தனர்.

கைது செய்யப்பட்டவர்களுடன் பறிமுதல் செய்யப்பட்ட போதை மாத்திரைகள்
கைது செய்யப்பட்டவர்களுடன் பறிமுதல் செய்யப்பட்ட போதை மாத்திரைகள் (ETV Bharat Tamil Nadu)

அந்த சோதனையில் அவர்களிடம் 1000 போதை மாத்திரைகள் இருந்ததை கண்டறிந்த போலீசார் அவற்றை பறிமுதல் செய்தனர். தொடர்ந்து 14 பேரையும் கைது செய்து விசாரணை நடத்தினர். அந்த விசாரணையில் கைது செய்யப்பட்டவர்கள் ராணிப்பேட்டை மாவட்டம் ஆற்காடு பகுதியைச் சேர்ந்த சரத்குமார் (25), ரமேஷ் (எ) ஆண்டவர் (24), திரிவிக்ரம் (21), ஈஸ்வர் பாலகிருஷ்ணன் (25), யோகமணிநாதன் (21), சேஷா (23), சாம்குமார் (21), லோகேஷ் (23), சரவணன் (23), ஸ்ரீதர் (23), பழைய செட்டிதாங்கள் பகுதியைச் சேர்ந்த பொற்செல்வன் (18), ஓச்சேரி தமிழரசன் (25), புங்கனுார் சஞ்சய்குமார் (20) ஆகிய 14 பேர் என்பது தெரியவந்தது.

தொடர்ந்து அவர்களிடம் நடத்தப்பட்ட விசாரணையில் மேலும் 6 பேர் மீது வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்ட நிலையில் தலைமறைவாக உள்ள அந்த 6 பேரை போலீசாரை தீவிரமாக தேடி வருகின்றனர். இந்த சம்பவம் குறித்து பேசிய சப்-இன்ஸ்பெக்டர் மணிகண்டன், “போதைப்பெருள் கடத்தலை தவிர்க்கும் வகையில் தொடர்ந்து போலீசார் நடவடிக்கை எடுத்து வருகிறோம். 24 மணி நேரமும் கண்காணிப்பு பணியில் இருக்கிறோம். அதையும் தாண்டி இதுபோன்ற சம்பவங்கள் நடக்கின்றன. நேற்றிரவு சிறப்பு சோதனை நடைபெற்றது.

இதில் 14 பேரை கைது செய்து அவர்களிடமிருந்து 1,000 போதை மாத்திரைகளை பறிமுதல் செய்துள்ளோம். அவர்கள் அளித்த வாக்குமூலத்தின் அடிப்படையில் தலைமறைவாக உள்ள மேலும் 6 பேரை விரைவில் கைது செய்வதற்கான நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளன. போதைப்பொருள் கடத்தலில் ஈடுபவர்கள் மீது கடும் சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்" என்று அவர் கூறினார்.

