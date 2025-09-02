திருவள்ளூர்: திருவள்ளூர் மாவட்டம், காட்டுப்பள்ளியில் போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட வடமாநில தொழிலாளர்கள் கல் வீசியதில் 10 போலீசார் காயமடைந்தனர். இதன் தொடர்ச்சியாக காவல் துறையினர் கண்ணீர் புகை குண்டு வீசியும், தடியடி நடத்தியும் தொழிலாளர்களை விரட்டி அடித்தனர்.
திருவள்ளூர் மாவட்டம், மீஞ்சூரை அடுத்த காட்டுப்பள்ளியில் எல்&டி கப்பல் கட்டும் நிறுவனம் இயங்கி வருகிறது. இந்த நிறுவனத்தில் ஒப்பந்த தொழிலாளராக உத்தரப்பிரதேச மாநிலத்தை சேர்ந்த அமர் பிரசாத் என்ற தொழிலாளி வேலை செய்து வந்துள்ளார்.
நேற்று நள்ளிரவு வடமாநில தொழிலாளர்கள் தங்கும் குடியிருப்பில் உள்ள வீட்டு மாடியில் ஏறும் போது அமர் பிரசாத் தவறி கீழே விழுந்ததாக கூறப்படுகிறது. அவரை அருகில் இருந்தவர்கள் மீட்டு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர். ஆனால் செல்லும் வழியிலேயே அமர் பிரசாத் உயிரிழந்தார்.
தகவலறிந்தது காட்டூர் போலீசார் சம்பவ இடத்துக்கு விரைந்து சென்று, அமர் பிரசாத் சடலத்தை மீட்டு பிரேத பரிசோதனைக்காக சென்னை ஸ்டான்லி அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர். இது தொடர்பாக போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்து தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.
இந்த நிலையில் வடமாநில தொழிலாளி உயிரிழந்தது குறித்து விசாரணை நடத்த வேண்டும் என்றும், அவருக்கு இழப்பீடு வழங்க வேண்டும் என்றும் கூறி 1000-க்கு மேற்பட்ட வடமாநில தொழிலாளர்கள் திடீரென போராட்டத்தில் குதித்தனர். இதனால் பதட்டமான சூழல் ஏற்பட்டதால் பாதுகாப்புக்காக 100-க்கும் மேற்பட்ட காவல் துறையினர் குவிக்கப்பட்டனர்.
பின்னர், காட்டுப்பள்ளி சாலையில் மறியல் போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட வடமாநில தொழிலாளர்களிடம் போலீசார் மற்றும் வருவாய் துறையை சேர்ந்த அதிகாரிகள் சமரச பேச்சுவார்த்தை நடத்தினர்.
இதை ஏற்க மறுத்த வட மாநில தொழிலாளர்கள் தொழிலாளி உயிரிழந்தது பற்றி விசாரணை நடத்த வேண்டும் என்றும், அவருக்கு இழப்பீடு வழங்க வேண்டும் என்றும் கூறி திடீரென காவல் துறையினர் மீது கல்வீச்சு தாக்குதல் நடத்தினர். உடனே காவல் துறையினர் கண்ணீர் புகை குண்டு வீசியும், தடியடி நடத்தியும் தொழிலாளர்களை விரட்டி அடித்தனர்.
இந்த தாக்குதலில், துணை ஆணையர் உள்ளிட்ட 10-க்கும் மேற்பட்ட போலீசார் காயமடைந்ததாக கூறப்படுகிறது. இதையடுத்து அப்பகுதியில் பாதுகாப்புக்காக 100-க்கும் மேற்பட்ட போலீசார் குவிக்கப்பட்டுள்ளனர். இதற்கிடையே போராட்டத்தில் ஈடுபட்டவர்களிடம் அதிகாரிகள் சமரச பேச்சுவார்த்தை நடத்தினர். அப்போது, உயிரிழந்த தொழிலாளியின் குடும்பத்திற்கு ரூ.5 லட்சம் இழப்பீடு வழங்கவும், சடலத்தை சொந்த ஊர் எடுத்து செல்லும் செலவை ஏற்றுக் கொள்ளவும் ஒப்பந்த நிறுவனம் ஒப்புக்கொண்டது.
ஆனாலும் தொடர்ந்து அந்த பகுதிகளில் பதட்டமான சூழ்நிலை நிலவி வருவதால் அனைத்து சாலைகளிலும் போலீசார் பாதுகாப்புப் பணியில் மும்முரமாக ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.