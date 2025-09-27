கரூரில் விஜய் பரப்புரை: கூட்ட நெரிசலில் சிக்கி 10 பேர் மரணம்; 20 பேர் கவலைக்கிடம்!
விஜய் பரப்புரை செய்த இடத்தில் 30க்கும் மேற்பட்டோர் மயங்கிய நிலையில், மூன்று குழந்தைகள் உள்பட10 பேர் உயிரிழந்துள்ள சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
கரூர்: தவெக தலைவர் விஜய் கரூரில் பரப்புரை மேற்கொண்ட நிலையில் அங்கு ஏற்பட்ட கூட்ட நெரிசலில் சிக்கி இதுவரை 10 பேர் பலியாகினர். மேலும் பலர் மயக்கமடைந்த நிலையில், அங்குள்ள மருத்துவமனைகளை தயார் நிலையில் வைக்க முதலமைச்சர் உத்தரவிட்டுள்ளார்.
2026 சட்டமன்ற தேர்தலையொட்டி அனைத்து கட்சிகளும் பரப்புரையில் ஈடுபட்டு வருகின்றன. தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தலைவர் விஜய் கடந்த 13ஆம் தேதி தொடங்கி ஒவ்வொரு சனிக்கிழமைகளில் தலா இரண்டு மாவட்டங்களில் தேர்தல் பரப்புரை மேற்கொண்டு வருகிறார். இந்நிலையில் இன்று நாமக்கல் மற்றும் கரூர் மாவட்டங்களில் பரப்புரை மேற்கொண்டார்.
நாமக்கல் மாவட்டத்தில் இன்று காலை விஜய் பரப்புரை கூட்டத்தில் மக்கள் கூட்டம் அலைமோதிய நிலையில், மாலையில் கரூரில் நடைபெற்ற பரப்புரை கூட்டத்திலும் தவெக தொண்டர்கள் பெருமளவில் திரண்டிருந்தனர். இரவு 7 மணி அளவில் விஜய் பேசத்தொடங்கிய நிலையில், கூட்ட நெரிசலில் சிக்கி பெண் ஒருவர் மயக்கமடைந்தார். உடனடியாக அவருக்கு முதலுதவி சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டது. இதனைத் தொடர்ந்து அடுத்தடுத்து 30க்கும் மேற்பட்டோர் மயங்கி விழுந்தனர்.
மயங்கியவர்களை உடனடியாக மீட்ட போலீசார், ஆம்புலன்ஸ் மூலம் மருத்துவனைக்கு கொண்டு சென்றனர். மருத்துவமனையில் அவர்களுக்கு தீவிர சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வருகிறது. இதுவரை 10 பேர் சிகிச்சை பலனின்றி உயிரிழந்ததாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது. 20க்கும் மேற்பட்டோர் ஆபத்தான நிலையில் மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வருகிறார்கள்.
இந்நிலையில், கூட்ட நெரிசல் குறித்து தகவல் அறிந்த முதல்வர் ஸ்டாலின் அங்குள்ள மருத்துவமனைகளை தயாராக வைத்திருக்க உத்தரவிட்டுள்ளதோடு, அமைச்சர்கள் மா.சுப்பிரமணியன் மற்றும் அன்பில் மகேஸை சம்பவ இடத்திற்கு நேரில் செல்ல உத்தரவிட்டுள்ளார்.
முன்னாள் அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜி கரூர் அரசு மருத்துவமனைக்குச் சென்று அங்கு சிகிச்சை பெற்று வருபவர்களை சந்தித்து வருகிறார். இதற்கிடையே முதல்வர் ஸ்டாலினின் உத்தரவின் பேரில் தமிழக சட்டம் - ஒழுங்கு கூடுதல் டிஜிபி டேவிட்சன் தேவாசீர்வாதம் சம்பவம் இடத்திற்கு புறப்பட்டார். இதற்கிடையே ஆம்புலன்ஸ் ஓட்டுநர்களுடன் தவெக தொண்டர்கள் மோதலில் ஈடுபட்ட நிலையில், அவர்கள் மீது போலீசார் தடியடி நடத்தி வருகின்றனர்.