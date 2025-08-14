ஹைதராபாத்: இங்கிலாந்து டெஸ்ட் தொடரில் சிறப்பான பேட்டிங்கை வெளிப்படுத்திய இந்திய அணி கேப்டன் ஷுப்மன் கில்லை இந்திய அணியின் முன்னாள் ஆல்-ரவுண்டர் யுவராஜ் சிங் பராட்டியுள்ளார்.
இங்கிலாந்தில் நடைபெற்ற ஆண்டர்சன் - டெண்டுல்கர் கோப்பை டெஸ்ட் தொடர் விறுவிறுப்புக்கு பஞ்சமின்றி நடந்து முடிந்துள்ளது. மொத்தம் 5 போட்டிகளை கொண்ட இந்த டெஸ்ட் தொடரில் இந்தியா மற்றும் இங்கிலாந்து அணிகள் தலா இரண்டு வெற்றிகளை பெற்று 2-2 என்ற கணக்கில் தொடரை சமன் செய்துள்ளன. இந்திய அணி கடைசி டெஸ்டில் வெற்றி பெற்றதன் மூலம் உலக டெஸ்ட் சாம்பியன்ஷிப் தொடருக்கான புள்ளிப்பட்டியலிலும் மூன்றாம் இடத்திற்கு முன்னேறியுள்ளது. மேலும் இந்த தொடருக்கான தொடர் நாயகன் விருதை இந்திய அணி கேப்டன் ஷுப்மன் கில்லும், இங்கிலாந்தின் ஹாரி ப்ரூக்கும் வென்றனர்.
இந்த தொடர் தொடங்குவதற்கு முன்னர் ஷுப்மன் கில் இந்திய டெஸ்ட் அணியின் கேப்டனாக அறிவிக்கப்பட்டார். அணியின் அனுபவ வீரர்களாக ரோஹித் சர்மா மற்றும் விராட் கோலி ஆகியோர் அடுத்தடுத்து சர்வதேச டெஸ்ட் கிரிக்கெட்டில் இருந்து ஓய்வை அறிவித்ததன் காரணமாக, இந்திய அணியின் அடுத்த கேப்டன் யார் என்ற கேள்விகள் இருந்தது. முதலில் ஜஸ்பிரித் பும்ரா அல்லது கேஎல் ராகுல் தான் இந்திய டெஸ்ட் அணியின் அடுத்த கேப்டனாக செயல்படுவார்கள் என்ற பேச்சுகள் இருந்தது.
இதில் ஜஸ்பிரித் பும்ரா தாமாக முன் வந்து கேப்டன் பதவியை நிராகரித்தார். இதனையடுத்து ஷுப்மன் கில் டெஸ்ட் அணியின் புதிய கேப்டனாகவும், ரிஷப் பந்த் துணை கேப்டனாகவும் நியமிக்கப்பட்டனர். முதலில் ஷுப்மன் கில் கேப்டனாக நியமிக்கப்பட்ட போது பல்வேறு விமர்சனங்கள் எழுந்த நிலையில், அவர் இங்கிலாந்து தொடரில் செயல்பட்ட விதம் அனைவரது விமர்சனங்களுக்கும் பதிலடியைக் கொடுத்ததுடன், அவரது கேப்டன்சி மீதான நம்பிக்கையையும் அதிகரித்துள்ளது. மேலும், கேப்டனான முதல் டெஸ்ட் தொடரிலேயே சிறப்பாக செயல்பட்ட ஷுப்மன் கில்லிற்கு பல்வேறு தரப்பில் இருந்தும் வாழ்த்துகள் குவிந்து வருகின்றனர்.
அந்த வரிசையில் இந்திய அணியின் முன்னாள் ஆல்-ரவுண்டர் யுவாரஜ் சிங்கும் தனது பாராட்டை தெரிவித்துள்ளார். சமீபத்திய நிகழ்ச்சி ஒன்றில் பேசிய யுவராஜ் சிங், “ஷுப்மன் கில்லின் வெளிநாட்டு சாதனை குறித்து நிறைய கேள்விகள் இருந்தன. ஆனால் அவர் கேப்டனாகி நான்கு டெஸ்ட் சதங்களை அடித்து அனைத்து கேள்விகளுக்கும் பதிலடி கொடுத்துள்ளார். மேலும் பொறுப்பு கொடுக்கப்படும் போது, அதை நீங்கள் எப்படி எடுத்துக் கொள்கிறீர்கள் என்பது நம்பமுடியாததாக இருக்கிறது. அதனால், அவர்களை நினைத்து மிகவும் பெருமைப்படுகிறேன்” என்று கூறினார்.
தொடர்ந்து பேசிய அவர், “இங்கிலாந்து தொடரை பொறுத்தவரையிலும், அது எங்களுக்குக் கிடைத்த வெற்றி என்று நான் நிச்சயமாக உணர்கிறேன். இது ஒரு டிராவான தொடர் என்றாலும், இளம் இந்திய அணி இதனைச் சாதித்துள்ளது. ஏனெனில் இங்கிலாந்தில் நன்றாக விளையாடி உங்களை நிரூபிப்பது எளிதல்ல. இந்த தொடரின் சிறந்த தருணம் இந்திய அணி டெஸ்ட் தொடரை டிரா செய்தது தான். மேலும் மிக நீண்ட காலமாக, வாஷிங்டன், ஜடேஜா சதம் அடித்து ஒரு டெஸ்ட் போட்டியை டிரா செய்ததை நான் பார்த்ததில்லை. ஜடேஜா நீண்ட காலமாக டெஸ்ட் அணியில் உள்ளார்.
ஆனால் வாஷிங்டன் சுந்தர், ஒரு இளம் வீரராக அணியில் இணைந்ததால், அவர் செய்தது நம்பமுடியாததாக இருந்தது. இது மிகவும் சிறப்பான தொடராக இருந்தது என்று நினைக்கிறேன், ஏனென்றால் ஒரு இளம் அணி இங்கிலாந்துக்குச் செல்லும்போது மிகுந்த அழுத்தத்தை எதிர்கொள்ளும். குறிப்பாக விராட் கோலி, ரோஹித் சர்மா போன்றவர்களின் இடத்தை நீங்கள் நிரப்புவது எளிதானது அல்ல. ஆனால் இந்த வீரர்கள் அதை சரியாக பயன்படுத்திக் கொண்டார்கள் என்று நினைக்கிறேன்” என்றார்.
