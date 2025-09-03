ETV Bharat / sports

உங்கள் இழப்பு தற்போது எங்கள் கதையின் ஒரு அங்கமாக மாறிவிட்டது! விராட் கோலி உருக்கம்! - BENGALURU STAMPEDE

பெங்களூரு கூட்ட நெரிசல் சம்பவம் முடிந்து கிட்டத்திட்ட மூன்று மாதங்கள் ஆகும் நிலையில், ஆர்சிபி அணியின் நட்சத்திர வீரர் விராட் கோலி உருக்கமாக பேசியதை அந்த அணி நிர்வாகம் எக்ஸ் பக்கத்தில் பதிவிட்டுள்ளது.

ஹைதராபாத்: ஆர்சிபி அணி வரலாற்றில் சந்தோஷம் நிறைந்ததாக இருக்க வேண்டிய நாள், துக்கம் நிறைந்ததாக மாறி விட்டது என அந்த அணியின் நட்சத்திர வீரர் விராட் கோலி உருக்கமாக கூறியுள்ளார்.

ரசிகர்களின் பெரும் எதிர்பார்ப்புகளுக்கு மத்தியில் ஐபிஎல் தொடரின் 18-வது சீசன் நடந்து முடிந்தது. இதில் ரஜத் பட்டிதார் தலைமையிலான ராயல் சேல்ஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு அணி, இறுதிப் போட்டியில் 6 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் பஞ்சாப் கிங்ஸை வீழ்த்தி முதன்முறையாக சாம்பியன் பட்டத்தை வென்றது. இதனையடுத்து, ஆர்சிபி நிர்வாகம் ரசிகர்களுடன் இதனை கொண்டாட வேண்டும் என்பதற்காக, பெங்களூரு சின்னசாமி கிரிக்கெட் மைதானத்தில், வெற்றி கொண்டாட்ட நிகழ்ச்சிக்கு ஏற்பாடு செய்திருந்தது.

ஆனால், இந்த வெற்றிக் கொண்டாட்டத்தில் ஏற்பட்ட கூட்ட நெரிசலில் சிக்கி 11 பேர் உயிரிழந்தனர். இதனையடுத்து, நிகழ்ச்சி ஏற்பாட்டளர்கள் மீது வழக்குப் பதிவு செய்து நடவடிக்கைகளும் எடுக்கப்பட்டன. சின்னசாமி மைதானம் போட்டிகளை நடத்த ஏற்றது தானா என்பதை ஆராய்வதற்காக தனி குழவையும் கர்நாடக அரசு அமைத்தது. அந்த குழுவின் விசாரணை முடிவில், சின்னசாமி மைதானத்தில் கிரிக்கெட் நிகழ்வுகளை நடத்த போதிய வசதிகள் இல்லை என்றும், மைதானம் பாதுகாப்பானது அல்ல என்றும் குறிப்பிடப்பட்டிருந்தது.

விசாரணைக் குழுவின் இந்த அறிக்கையை அந்த மாநில அரசும் ஏற்றுக் கொண்டதுடன், பெங்களூரு சின்னசாமி மைதானத்தில் போட்டிகளை நடத்த அனுமதியையும் மறுத்துள்ளது. இதன் காரணமாக, மஹாராஜா பிரிமியர் லீக் போட்டிகள், மகளிர் ஒருநாள் உலகக் கோப்பை போட்டிகள் வேறு இடத்திற்கு மாற்றப்பட்டுள்ளன. இந்த நிலையில், இச்சம்பவம் முடிந்து கிட்டத்திட்ட மூன்று மாதங்கள் ஆகும் நிலையில் ஆர்சிபி அணியின் நட்சத்திர வீரர் விராட் கோலி உருக்கமாக பேசியதை ஆர்சிபி நிர்வாகம் தங்கள் எக்ஸ் பக்கத்தில் பதிவிட்டுள்ளது.

இந்த சம்பவம் குறித்து பேசிய விராட் கோலி, "ஜூன் 4 ஆம் தேதி நடந்த ஒரு துயரத்திற்கு, வாழ்க்கையில் எதுவும் உங்களை தயார்படுத்தாது. அன்று ஆர்சிபி அணி வரலாற்றில் சந்தோஷம் நிறைந்ததாக இருக்க வேண்டிய நாள், துக்கம் நிறைந்ததாக மாறிவிட்டது. கொண்டாட்டத்தின் போது உயிரிழந்தவர்களின் குடும்பத்திற்காகவும், காயமடைந்தவர்களுக்காகவும் நான் பிராத்திக்கிறேன். இந்த இழப்பு தற்போது எங்கள் கதையின் ஒரு அங்கமாக மாறிவிட்டது. இதிலிருந்து நாம் ஒன்றாக அன்பு, அக்கறை, மரியாதையுடன் முன்னோக்கி செல்வோம்" என்று கூறியுள்ளார்.

இதனைத் தொடர்ந்து, ஆர்சிபி அணியின் எக்ஸ் பதிவானது ரசிகர்கள் மத்தியில் வைரலாகி வருகிறது. முன்னதாக ஆர்சிபி நிர்வாகம், பெங்களூரு கூட்ட நெரிசலில் சிக்கி உயிரிழந்தவர்களின் குடும்பத்திற்கு தலா ரூ.25 லட்சம் நிவாரணமாக வழங்கப்படும் என்று அறிவித்திருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது.

