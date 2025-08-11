ஹைதராபாத்: இளம்பெண் பாலியல் வன்கொடுமை புகாரில் சிக்கியுள்ள ஆர்சிபி வீரர் யாஷ் தயாள், எதிர்வரும் யுபிடி20 லீக் தொடரில் விளையாட தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.
உத்தரப்பிரதேசத்தைச் சேர்ந்த வேகப்பந்து வீச்சாளர் யாஷ் தயாள், கடந்த 2024ஆம் ஆண்டு முதல் ஐபிஎல் தொடரில் ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு அணிக்காக விளையாடி வருகிறார். சமீபத்தில் நடந்து முடிந்த 18-வது சீசன் ஐபிஎல் தொடரிலும் சிறப்பான பந்துவீச்சை வெளிப்படுத்திய அவர் 15 போட்டிகளில் 13 விக்கெட்டிகளை கைப்பற்றினார். இதனால் கூடிய விரைவில் இந்திய அணியிலும் இடம் பிடிப்பார் என எதிர்பார்க்கப்பட்டது.
இந்த நிலையில், இளம் பெண் அளித்த பாலியல் புகாரின் பேரில் யாஷ் தயாள் மீது போக்சோ வழக்கு பதியப்பட்டுள்ளது. இதனையடுத்து அவர் இந்த வழக்கு தொடர்பான விசாரணையையும் எதிர்கொண்டு வருகிறார். அதிலும், சில தினங்களுக்கு முன்னதாக யாஷ் தயாளின் இடைக்கால ஜாமீன் மனுவை ராஜஸ்தான் உயர்நீதிமன்றம் நிராகரித்ததுடன், வழக்கு விசாரணையை ஆகஸ்ட் 22ஆம் தேதிக்கு ஒத்திவைத்தது.
மேலும், இந்த வழக்கில் காவல் துறையின் நடவடிக்கைகளை நிறுத்தவும் நீதிமன்றம் மறுத்துவிட்டது. இதனால் யாஷ் தயாளின் கிரிக்கெட் வாழ்க்கைக்கும் தற்சமயம் சிக்கல் ஏற்பட்டுள்ளது. உத்தரப்பிரதேச கிரிக்கெட் சங்கம் சார்பில் நடத்தப்படும் டி20 லீக் தொடரில் விளையாட யாஷ் தயாளுக்கு தடை தவிக்கப்பட்டுள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன. முன்னதாக யுபிடி20 லீக் தொடரில் யாஷ் தயாள் கோரக்பூர் லையன்ஸ் அணியால் ரூ.7 லட்சத்திற்கு ஏலத்தில் எடுக்கப்பட்டிருந்தார்.
இந்த நிலையில் யாஷ் தயாளுக்கு எதிராக பதிவுசெய்யப்பட்டுள்ள வழக்குகள் காரணமாக யுபிடி20 தொடரில் அவர் விளையாட உத்தரப்பிரதேச கிரிக்கெட் சங்கம் தடை விதித்துள்ளதாக கூறப்படுகிறது. இருப்பினும் இது குறித்து எந்தவொரு அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பும் இதுவரை வெளியாகவில்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
ஒருவேளை யாஷ் தயாள் மீதான குற்றச்சாட்டுகள் நிரூபணம் ஆகும் பட்சத்தில் அவர் சிறை செல்வதுடன், ஐபிஎல் உள்ளிட்ட தொடர்களில் பங்கேற்கும் வாய்ப்பையும் இழப்பார் என்றும் கூறப்படுகிறது. இதற்கு முன் கடந்த மாதம், உத்தரப்பிரதேச மாநிலம் காசியாபாத்தைச் சேர்ந்த பெண் ஒருவர் யாஷ் தயாள் மீது திருமண மோசடிப் புகாரைத் தெரிவித்திருந்தார்.
இதுகுறித்தும், யாஷ் தயாள் மீது காசியாபாத் காவல் நிலையத்தில் வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டிருந்தது. ஆனால் தன் மீதான குற்றச்சாட்டுக்கு எதிராக யாஷ் தயாள் அலகாபாத் உயர் நீதிமன்றத்தில் மனுத் தாக்கல் செய்திருந்தார். இம்மனுவை விசாரித்த உயர் நீதிமன்றம், யாஷ் தயாள் கைதுக்கு இடைக்கால தடை விதித்திருந்திருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது.
