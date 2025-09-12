ETV Bharat / sports

என்னதான் ஆச்சு உலக சாம்பியன் குகேஷுக்கு? 16 வயது துருக்கி வீரரிடம் தோல்வி!

கிராண்ட் ஸ்விஸ் செஸ் தொடரில் இந்திய கிராண்ட் மாஸ்டர் நிஹால் சரின் 5.5 புள்ளிகளுடன் புள்ளிப்பட்டியலில் முதலிடத்திற்கு முன்னேறியுள்ளார்.

டி.குகேஷ்
டி.குகேஷ் (ANI)
By ETV Bharat Sports Team

Published : September 12, 2025 at 4:37 PM IST

ஹைதராபாத்: உஸ்பெகிஸ்தானில் நடைபெற்று வரும் கிராண்ட் ஸ்விஸ் செஸ் தொடரின் 7-வது சுற்றில் நடப்பு உலகச் சாம்பியன் டி.குகேஷ் தோல்வியைத் தழுவியுள்ளார். இதன் மூலம் இத்தொடரில் அவர் தொடர்ச்சியாக மூன்றாவது தோல்வியைச் சந்தித்துள்ளார்.

சர்வதேச சதுரங்க கூட்டமைப்பு சார்பில், 'கிராண்ட் ஸ்விஸ்' செஸ் தொடரானது உஸ்பெகிஸ்தானில் உள்ள சமர்கண்டில் தொடங்கி நடைபெற்று வருகிறது. இந்த தொடரில் இன்று நடைபெற்ற 7-வது சுற்று ஆட்டத்தில் நடப்பு உலக சாம்பியனான இந்தியாவின் டி.குகேஷை எதிர்த்து 16 வயதேயான துருக்கிய கிராண்ட் மாஸ்டர் எடிஸ் குரேல் பலப்பரீட்சை நடத்தினார்.

குகேஷ் அதிர்ச்சி தோல்வி

இந்த போட்டியின் முடிவில் உலகச் சாம்பியன் குகேஷை 42ஆவது நகர்த்தலில், எடிஸ் குரேல் வீழ்த்தி வெற்றியைப் பதிவு செய்தார். இந்த போட்டியில் குகேஷ் இறுதிக் கட்டத்தில் செய்த சிறிய தவறே, அவரின் இந்த தோல்விக்கு மிக முக்கிய அகரணமாக அமைந்தது. அவர் 40ஆவது நகர்த்தலின் போது அந்த தவறை செய்திருந்தார். அந்த தவறாவது அடுத்த இரண்டாவது நகர்விலேயே அவரின் தோல்விக்கு காரணமாக அமைந்தது.

இதன் காரணமாக நடப்பு கிராண்ட் ஸ்விஸ் தொடரில் குகேஷ் தொடர்ச்சியாகா தனது மூன்றாவது தோல்வியைத் தழுவியுள்ளார். முன்னதாக அவர் அமெரிக்காவின் அபிமன்யு மிஸ்ரா மற்றும் கிரீஸ் கிராண்ட் மாஸ்டர் நிக்கோலஸ் தியோடோரோ ஆகியோரிடம் முந்தைய சுற்றுகளில் தோல்வியைச் சந்தித்துள்ளார். தற்போது வரையிலும் இந்த தொடரில் 7 சுற்றுகள் முடிவடைந்துள்ள நிலையில், குகேஷ் 3 புள்ளிகளை மட்டுமே எடுத்துள்ளார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

இந்த கிராண்ட் ஸ்விஸ் தொடரில் குகேஷின் செயல்திறன் கேள்விக்குள்ளாகியுள்ள நிலையில், எஞ்சிய சுற்றுகளில் அவர் வெற்றி பெற்று விமர்சனங்களுக்கு பதிலடி கொப்பாரா? என்ற சந்தேகங்களும் அதிகரித்துள்ளன. ஏனெனில், இப்போது இந்த தொடரில் நீடிக்க அவர் தனது அனைத்து போட்டிகளிலும் வெற்றி பெற வேண்டும். ஒருவேளை அவர் ஏதேனும் ஒரு போட்டியில் தோல்வியைச் சந்தித்தாலும், தொடரிலிருந்து வெளியேறும் சூழலுக்கு தள்ளப்பட்டுள்ளார்.

நிஹால் சரின் அபார வெற்றி

இன்று நடைபெற்ற மற்றொரு 7ஆவது சுற்று ஆட்டத்தில் இந்திய கிராண்ட் மாஸ்டர் நிஹால் சரின், ஈரானின் பரம் மக்சூட்லூவை எதிர்கொண்டார். இப்போட்டியில் சிறப்பாக செயல்பட்ட நிஹால் சரின் வெற்றி பெற்றதன் மூலம், 5.5 புள்ளிகளுடன் புள்ளிப்பட்டியலில் முதலிடத்திற்கு முன்னேறியுள்ளார். தற்சமயம் ஜெர்மன் கிராண்ட் மாஸ்டர் மாத்தியாஸ் புளூபாம் மற்றும் நிஹால் சரின் இருவரும் தலா 5.5 புள்ளிகளைப் பெற்று முதலிடத்தை பகிர்ந்துள்ளனர்.

