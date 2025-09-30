ஐசிசி மகளிர் உலகக் கோப்பை 2025: இலங்கையை வீழ்த்தி வெற்றியுடன் தொடங்குமா இந்திய அணி?
சர்வதேச ஒருநாள் கிரிக்கெட்டில் இரு அணிகளும் இதுவரை 35 முறை நேருக்கு நேர் மோதியுள்ள நிலையில், இதில் இந்திய அணி 31 முறையும், இலங்கை அணி 3 முறையும் வெற்றி பெற்றுள்ளன.
Published : September 30, 2025 at 11:53 AM IST
ஹைதராபாத்: ஐசிசி மகளிர் ஒருநாள் உலகக் கோப்பை கிரிக்கெட் தொடரில் இன்று நடைபெறும் முதல் லீக் போட்டியில் இந்தியா- இலங்கை மகளிர் அணிகள் கவுகாத்தியில் உள்ள பர்சபாரா கிரிக்கெட் மைதானத்தில் பலப்பரீட்சை நடத்தவுள்ளன.
ஐசிசி மகளிர் ஒருநாள் உலகக் கோப்பை கிரிக்கெட் தொடர் இன்று (செப்-30) முதல் இந்தியா மற்றும் இலங்கையில் கோலாகலமாக தொடங்கவுள்ளது. இதில் லீக் போட்டிகள் செப்டம்பர் 30ஆம் தேதி முதலும், அரையிறுதிப் போட்டிகள் அக்டோபர் 29ஆம் தேதியும், இறுதிப் போட்டி நவம்பர் 2ஆம் தேதியும் நடைபெறவுள்ளன. இதில் பாகிஸ்தான் அணி பங்கேற்கும் போட்டிகள் கொழும்புவில் நடத்தப்படவுள்ளன.
இந்த நிலையில், இன்று நடைபெறும் தொடரின் முதல் லீக் போட்டியில் ஹர்மன்ப்ரீத் கவுர் தலைமையிலான இந்திய மகளிர் அணியை எதிர்த்து சமாரி அத்தபத்து தலைமையிலான இலங்கை மகளிர் அணி பலப்பரீட்சை நடத்தவுள்ளது. முன்னதாக இவ்விரு அணிகளும் முத்தரப்பு ஒருநாள் தொடரில் மோதிய நிலையில், அதில் இந்திய அணி வெற்றி பெற்று அசத்தியது. இதனால் இன்றைய ஆட்டத்திலும் இந்திய அணி சிறப்பாக செயல்பட்டு தங்களது ஆதிக்கத்தை தொடர முயற்சி செய்யும்.
அதேசமயம் இலங்கை மகளிர் அணியும் சமீப காலங்களில் அபார ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி இருப்பதால், நிச்சயம் இந்த ஆட்டத்திலும் தங்களின் 100 சதவீதத்தைக் கொடுக்க முயற்சிக்கும். மேலும் இரு அணிகளிலும் அதிரடி பேட்டர்களும், திறமை வாய்ந்த பந்து வீச்சாளர்களும் வரிசைக் கட்டி நிற்கின்றனர். இதனால் இப்போட்டியில் எந்த அணி வெற்றி பெற்று, தொடரையும் வெற்றியுடன் தொடங்கும் என்ற எதிர்பார்ப்புகள் ரசிகர்கள் மத்தியில் அதிகரித்துள்ளன.
இந்திய மகளிர் அணி
ஹர்மன்ப்ரீத் கவுர் தலைமையில் நடப்பு உலகக் கோப்பை கிரிக்கெட் தொடரை எதிர்கொள்ளும் இந்திய மகளிர் அணி, தங்களின் முதல் கோப்பையை வெல்லும் உத்வேகத்துடன் இப்போட்டியில் விளையாடவுள்ளது. மேலும் போட்டிகள் இந்தியாவில் நடைபெற இருப்பதால், அது இந்திய அணிக்கு கூடுதல் சாதகமாக இருக்கும் என்றும் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இதுதவிர அணியின் துணைக்கேப்டன் ஸ்மிருதி மந்தனா, தொடர்ச்சியாக ரன்களை குவித்து, அணியின் நம்பிக்கையாக இருந்து வருகிறார்.
அவருடன் பேட்டிங்கில் ஜெமிமா ரோட்ரிக்ஸ், பிரதிகா ராவால், ஹர்லீன் தியோல், ரிச்சா கோஷ் உள்ளிட்டோரும் இருப்பது அணிக்கு பெரும் பலமாக பார்க்கப்படுகிறது. அதேசமயம் பந்துவீச்சைப் பொறுத்தவரையில் ரேனுகா சிங், தீப்தி சர்மா, ஸ்நே ரானா, கிரந்தி கவுட், ஸ்ரீ சாரணி ஆகியோர் சிறப்பாக செயல்பட்டு வருகின்றனர். இருப்பினும் அருந்ததி ரெட்டி காயம் காரணமாக அவதிப்பட்டு வருவது அணிக்கு சற்று பின்னடைவாக பார்க்கப்படுகிறது.
இலங்கை மகளிர் அணி
மறுபக்கம் சமாரி அத்தபத்து தலைமையில் களமிறங்கும் இலங்கை மகளிர் அணியையும் குறைத்து மதிப்பிட முடியாது. ஏனெனில் அணியின் கேப்டன் அத்தபத்து சர்வதேச மகளிர் கிரிக்கெட்டில் அதிரடிக்கு பெயர் போனவராக கருதப்படுகிறார். அவருடன் சேர்த்து ஹாசினி பெரேரா, விஷ்மி குணரத்னா, ஹர்ஷிதா சமரவிக்ரமா, அனுஷ்கா சஞ்சீவனி, கவிஷா தில்ஹாரி போன்றோரும் பேட்டிங்கில் சிறப்பாக செயல்படும் திறன் கொண்டவர்கள்.
பந்துவீச்சை பொறுத்தவரையில் நிலாக்ஷி டி சில்வா, சுகந்திகா குமாரி, இனோகா ரனவீரா, மல்கி மதாரா உள்ளிட்டோர் இருப்பது அணிக்கு பெரும் பலமாக பார்க்கப்படுகிறது. இதுதவிர, இலங்கை அணி இந்தியாவுக்கு எதிரான தோல்விகளுக்கு பதிலடி கொடுக்கும் முனைப்பிலும் இந்த போட்டியை எதிர்கொள்ளும் என்பதால், நிச்சயம் ஆட்டத்தில் விறுவிறுப்புக்கு பஞ்சமிருக்காது என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
நேருக்கு நேர் பலப்பரீட்சை
சர்வதேச ஒருநாள் கிரிக்கெட்டில் இரு அணிகளும் இதுவரை 35 முறை நேருக்கு நேர் மோதியுள்ளன. இதில் இந்திய அணி 31 முறையும், இலங்கை அணி 3 முறையும் வெற்றி பெற்றுள்ளன. மேலும் ஒரு போட்டி முடிவின்றி அமைந்துள்ளது. இதனால் இன்றைய ஆட்டத்திலும் இந்திய அணி சிறப்பாக செயல்படுவதுடன், இலங்கைக்கு எதிராக தங்களின் ஆதிக்கத்தை தொடரும் என்றே எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
பர்சபாரா கிரிக்கெட் மைதானம்
பர்சபாரா கிரிக்கெட் மைதானம் பேட்டர்களுக்கு சாதகமாக இருக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இந்த மைதானத்தில் இதுவரை 3 ஒருநாள் போட்டிகள் மட்டுமே நடைபெற்றுள்ள நிலையில், முதலில் பேட்டிங் செய்த அணி ஒரு முறையும், சேஸிங் செய்த அணி 2 முறையும் வெற்றி பெற்றுள்ளன. இதனால் டாஸ் வெல்லும் அணி முதலில் பவுலிங்கைத் தேர்வு செய்வது வெற்றிக்கு வழிவகுக்கலாம்.
நேரலை தகவல்கள்
ஐசிசி மகளிர் ஒருநாள் உலகக்கோப்பை கிரிக்கெட் தொடரின் அனைத்து போட்டிகளும் ஸ்டார் ஸ்போர்ட்ஸ் நெட்வொர்க் நேரலையில் ஒளிபரப்பு செய்கிறது. அதேபோல் ஜியோ-ஹாட்ஸ்டார் ஓடிடி தளத்தில் ரசிகர்கள் இந்த போட்டியைக் காண முடியும். இத்தொடரின் அனைத்து போட்டிகளும் இந்திய நேரப்படி மதியம் 3 மணிக்கு மணிக்கு தொடங்கும் நிலையில், டாஸ் நிகழ்வு 2.30 மணிக்கு நடைபெறும்.
உத்தேச லெவன்
இந்திய அணி: பிரதிகா ராவல், ஸ்மிருதி மந்தனா, ஹர்லீன் தியோல், ஹர்மன்பிரீத் கவுர் (கேப்டன்), ஜெமிமா ரோட்ரிக்ஸ், தீப்தி ஷர்மா, ரிச்சா கோஷ், சினே ராணா, ராதா யாதவ், கிராந்தி கவுட், ரேணுகா சிங் தாக்கூர்
இலங்கை அணி: ஹாசினி பெரேரா, சாமரி அத்தபத்து (கேப்டன்), ஹர்ஷிதா சமரவிக்ரம, விஷ்மி குணரத்ன, அனுஷ்கா சஞ்சீவனி, கவிஷா தில்ஹாரி, தேவ்மி விஹங்கா, பியூமி வத்சலா, அச்சினி குலசூரிய, உதேஷிகா பிரபோதனி, மல்கி மதரா.