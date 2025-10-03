ETV Bharat / sports

மாநில அளவிலான மகளிர் ஹாக்கி போட்டிகள்! சட்டப்பேரவை சபாநாயகர் தொடங்கி வைத்தார்!

மாநில அளவிலான மகளிர் ஹாக்கி போட்டிகள் நெல்லையில் இன்று தொடங்கியது. இதில் மாவட்ட அளவிலான போட்டிகளில் வெற்றி பெற்ற அணிகள் ஒன்றிணைந்து மாநில அளவிலான போட்டிகளில் பங்கேற்கவுள்ளன.

மாநில அளவிலான மகளிர் ஹாக்கி போட்டிகள் தொடக்கம்
மாநில அளவிலான மகளிர் ஹாக்கி போட்டிகள் தொடக்கம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : October 3, 2025 at 2:36 PM IST

1 Min Read
நெல்லை: தமிழக முதலமைச்சர் கோப்பை விளையாட்டு போட்டிகளில், மாநில அளவிலான மகளிர் ஹாக்கி போட்டிகள் நெல்லையில் தொடங்கிய நிலையில், 38 மாவட்டங்களைச் சேர்ந்த வீராங்கனைகள் பங்கேற்றுள்ளனர்.

முதலமைச்சர் கோப்பைக்கான மாவட்ட அளவிலான விளையாட்டுப் போட்டிகள் கடந்த ஆகஸ்ட் 22 ஆம் தேதி முதல் செப்டம்பர் 12 ஆம் தேதி வரை நடைபெற்றது. இதில் பள்ளி, கல்லூரி மாணவர்கள், 15 வயது முதல் 35 வரை பொதுப் பிரிவினர், அனைத்து வயது மாற்றுத்திறனாளிகள், தமிழ்நாடு அரசு மற்றும் அரசு நிறுவனங்கள், உள்ளாட்சி அமைப்புகளின் பணியாளர்கள் உள்ளிட்டோருக்கு இடையே பல்வேறு விளையாட்டு போட்டிகள் நடைபெற்றன.

இதில், மாவட்ட அளவிலான போட்டிகள் நடைபெற்று முடிந்த நிலையில், தற்சமயம் மாநில அளவிலான போட்டிகள் தொடங்கியுள்ளன. அதன் ஒரு பகுதியாக, மாநில அளவிலான மகளிர் ஹாக்கி போட்டிகள் நெல்லையில் இன்று தொடங்கியது. இதில் மாவட்ட அளவிலான போட்டிகளில் வெற்றி பெற்ற அணிகள் ஒன்றிணைந்து மாநில அளவிலான போட்டிகளில் பங்கேற்கவுள்ளன.

இதில் முதலில் பள்ளி அளவிலும், அதனைத் தொடர்ந்து கல்லூரி அளவிலான போட்டிகளும் நடத்தப்படவுள்ளன. தற்சமயம் பள்ளி அளவிலான போட்டிகள் நடத்தபடுகின்றன. அதன்படி, இந்த போட்டிகள் நெல்லை பாளையங்கோட்டையில் உள்ள அண்ணா விளையாட்டரங்கில் அமைக்கப்பட்டுள்ள ஹாக்கி மைதானத்தில் இன்று தொடங்கியது.

மேலும் இந்த தொடரின் இறுதிப் போட்டியானது எதிர்வரும் அக்டோபர் 7ஆம் தேதி வரை நடைபெறவுள்ளது. இந்த போட்டிகளில் பங்கேற்பதற்காக தமிழகத்தின் அனைத்து மாவட்டங்களிலிருந்தும் சுமார் 1,500- க்கும் மேற்பட்ட பள்ளி வீராங்கனைகள் வருகை புரிந்துள்ளனர்.

மேலும் இத்தொடரின் லீக் போட்டிகள் நாக் அவுட் முறையில் நடத்தப்படவுள்ளன. லீக் போட்டிகளின் முடிவில் அதிக புள்ளிகள் பெறும் நான்கு அணிகள், தகுதிச் சுற்று போட்டிகளுக்கு முன்னேறும். பின்னர் தகுதிச் சுற்றில் வெற்றி பெறும் அணிகள் இறுதிப் போட்டியில் விளையாடும் வாய்ப்பை பெறும். அதேசமயம் தகுதிச் சுற்றில் விளையாடும் அணிகளுக்கு தலா ரூ. 75,000 பரிசுத்தொகையாக வழங்கப்படும் என்றும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

இன்றைய தினம் தொடங்கிய முதல் போட்டியை சட்டப்பேரவை சபாநாயகர் அப்பாவு தொடங்கி வைத்தார். இதனைத் தொடர்ந்து போட்டி அட்டவணைப்படி அணிகள் விளையாடி வருகின்றன. அதே சமயம், அக்டோபர் 8ஆம் தேதி முதல் 12 ஆம் தேதி வரை மாநில அளவிலான கல்லூரி மாணவிகளுக்கு இடையேயான ஹாக்கி போட்டிகள் நடைபெற உள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.

